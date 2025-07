Theo đó, dự thảo Thông tư này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình quản lý hội thảo khoa học cấp quốc gia; hội thảo, tọa đàm khoa học cấp bộ, cấp cơ sở do Công an các đơn vị, địa phương chủ trì tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị ngoài ngành Công an tổ chức. Việc tổ chức hội thảo quốc tế thực hiện theo Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. Áp dụng đối với Công an các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các học viện, nhà trường, bệnh viện trong Công an nhân dân.

Về quy trình đề xuất hội thảo, tọa đàm khoa học, dự thảo Thông tư quy định, Công an các đơn vị, địa phương đăng ký tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học và xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức gửi về Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an. Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tiếp nhận, rà soát, đánh giá, thẩm định đối với đề xuất hội thảo, tọa đàm khoa học và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt chủ trương tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học. Kinh phí thẩm định thực hiện theo định mức quy định tại văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Dự thảo Thông tư đề xuất thành phần tham dự tọa đàm khoa học cấp bộ, cấp cơ sở không quá 50 đại biểu.

Đáng chú ý, dự thảo Thông tư quy định về thành phần tham dự hội thảo, cụ thể:

- Hội thảo khoa học quốc gia: thành phần tham dự không quá 300 đại biểu.

- Hội thảo khoa học cấp bộ: thành phần tham dự không quá 200 đại biểu.

- Hội thảo khoa học cấp cơ sở: thành phần tham dự không quá 100 đại biểu.

- Tọa đàm khoa học cấp bộ, cấp cơ sở: thành phần tham dự không quá 50 đại biểu.

Đối với hội thảo, tọa đàm khoa học sử dụng nguồn kinh phí khoa học và công nghệ do Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an quản lý: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng thẩm định trong thời hạn 15 ngày làm việc, báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Đối với hội thảo, tọa đàm khoa học sử dụng nguồn kinh phí khác: đơn vị chủ trì hoặc đơn vị thường trực chịu trách nhiệm xây dựng dự toán, đề nghị đơn vị chức năng thẩm định và báo cáo lãnh đạo Bộ phụ trách phê duyệt kinh phí để tổ chức thực hiện và thanh quyết toán theo quy định.

Sau khi tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học; đơn vị chủ trì tổng hợp báo cáo kết quả và sản phẩm hội thảo, tọa đàm theo kế hoạch được phê duyệt, kiến nghị những vấn đề mới về mặt lý luận và thực tiễn trên để triển khai, ứng dụng phục vụ các mặt công tác công an, đồng thời gửi về Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (sau 15 ngày tổ chức) để tổng hợp, theo dõi…

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến của nhân dân trong thời gian 10 ngày. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến chi tiết tại đây.