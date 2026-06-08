Toàn văn Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung nội dung về chính sách với cán bộ, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang ở vùng đặc biệt khó khăn.

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ. Trong đó, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung về chính sách với cán bộ, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang ở vùng đặc biệt khó khăn, cụ thể như sau:

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15;

Căn cứ Luật Viên chức số 129/2025/QH15;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây viết tắt là Nghị định số 76/2019/NĐ-CP).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 của Điều 1

Bổ sung quy định về vùng đặc biệt khó khăn

"2. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm:

a) Đặc khu Trường Sa, Hoàng Sa và DK1.

b) Các xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) và xã đảo đặc biệt khó khăn theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

c) Các thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc và tương đương đặc biệt khó khăn (gọi chung là thôn đặc biệt khó khăn) theo quyết định của cấp có thẩm quyền".

Điều 2 . Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 2

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

"2.Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về thực hiện hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang".

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

"3. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam".

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau:

"6. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội".

Điều 3. Bổ sung Điều 12a vào sau Điều 12

"Điều 12a. Việc thực hiện chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi có thay đổi:

1. Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính (do sắp xếp, chia tách, sáp nhập, hợp nhất) đối với địa bàn xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn thì giữ nguyên chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP đối với đối tượng đang được hưởng như trước khi có sự thay đổi địa giới hành chính cho đến khi có quyết định khác của cấp có thẩm quyền.

2. Trường hợpthay đổi tên gọi đối với xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn thì sử dụng tên gọi mới để tiếp tục tổ chức thực hiện chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP như trước khi thay đổi tên gọi.

3. Trường hợp xã khu vực III và xã đảo đặc biệt khó khăn nếu đạt chuẩn nông thôn mới hoặc nâng cấp lên thành phường thì thôi hưởng chính sách áp dụng vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP kể từ tháng sau liền kề tháng có văn bản của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới hoặc được nâng cấp từ xã lên thành phường có hiệu lực thi hành.

Riêng các thôn đặc biệt khó khăn (thuộc xã đạt chuẩn nông thôn mới hoặc nâng cấp từ xã lên thành phường) thì vẫn tiếp tục được hưởng chính sácháp dụngvùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khănquy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP cho đến khi có quyết định khác của cấp có thẩm quyền.".

Điều 4. Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số cụm từ

1. Thay thế cụm từ "xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã)" bằng cụm từ "cấp xã" tại Điều 2.

2. Bỏ cụm từ "kể cả người tập sự" tại khoản 1 Điều 2.

3. Bỏ cụm từ "cơ sở giáo dục nghề nghiệp" tại khoản 1 Điều 11.

4. Thay thế cụm từ "viên chức quản lý giáo dục" bằng cụm từ "viên chức quản lý trong các cơ sở giáo dục" tại khoản 1 Điều 1, khoản 1 Điều 11, Điều 12 và khoản 2 Điều 15.

5. Bổ sung cụm từ "tiết dạy," vào sau cụm từ "Đối với nhà giáo đạt từ 50% định mức" tại điểm a khoản 2 Điều 13.

6. Bỏ cụm từ "Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ" tại khoản 2 Điều 17.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm 2026.

Các nội dung quy định tại Nghị định này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu quy định tại Nghị định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Điều 6. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Bộ Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi các Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP và Nghị định này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.



