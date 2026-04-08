Bộ Y tế đề xuất thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế đối với khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, tại nhà, từ xa.

Trong đó, đề xuất thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh từ xa như sau:

1. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ xa trong trường hợp người bệnh đến một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để khám bệnh, chữa bệnh từ xa bởi một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ xa và cơ sở khám bệnh chữa bệnh tiếp nhận người bệnh là cơ sở có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và đáp ứng tiêu chuẩn để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

3. Người bệnh được cung cấp thông tin về dịch vụ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ thực hiện dịch vụ kỹ thuật sau khi được sự đồng ý của người bệnh.

4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa đối với các bệnh, tình trạng bệnh thuộc danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này (kế thừa Thông tư số 30/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa (sau đây gọi là Thông tư số 30/2023/TT-BYT)). Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa đối với các bệnh, tình trạng bệnh chưa có quy định trong Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này (Thông tư số 30/2023/TT-BYT) thì thực hiện theo quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh (Điều 87 của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ), Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán cho các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh từ xa giai đoạn triển khai chính thức, sau khi cơ sở đã hoàn thành thí điểm.

5. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người bệnh được cung cấp dịch vụ kỹ thuật theo điều kiện chuyên môn của cơ sở thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

6. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế và các quy định sau đây:

a) Mức giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho cơ sở thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

b) Giá dịch vụ ngày giường bệnh, giá dịch vụ kỹ thuật: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người bệnh.

c) Giá thuốc, thiết bị y tế nhưng chưa được tính trong giá dịch vụ kỹ thuật: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo số lượng sử dụng cho người bệnh và giá mua vào theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc mức thanh toán (nếu có) của cơ sở tiếp nhận người bệnh.

d) Chi phí công nghệ thông tin phục vụ khám bệnh, chữa bệnh từ xa được kết cấu trong chi phí trực tiếp để xây dựng giá dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh từ xa.