Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài chính được đề xuất tại Dự thảo Thông tư về tiêu chí phân loại, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài chính.

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính đang được lấy ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử Bộ.

Trong đó, tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài chính được chia theo tính chất nhiệm vụ và theo ngành, lĩnh vực. Cụ thể như sau:

Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập theo tính chất nhiệm vụ

1. Đơn vị sự nghiệp công lập hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước

a) Đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp nhỏ và vừa;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ mua sắm tài sản, phương tiện làm việc theo phương thức tập trung;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về giá;

d) Đơn vị sự nghiệp công lập khác hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công phục vụ xã hội thuộc lĩnh vực tài chính

3. Đơn vị sự nghiệp công lập hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công phục vụ xã hội thuộc lĩnh vực tài chính là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện một hoặc nhiều nhiệm vụ quy định tại khoản 1 và một hoặc nhiều dịch vụ sự nghiệp công quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Việc xác định loại hình đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều này do cấp có thẩm quyền thành lập đơn vị sự nghiệp công lập quyết định.

Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực

1. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp;

2. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực xúc tiến đầu tư;

3. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đấu thầu;

4. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm;

5. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực chứng khoán;

6. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giá;

7. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực tài chính khác;

8. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính thực hiện một hoặc nhiều chức năng, nhiệm vụ hoặc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc từ 02 lĩnh vực trở lên tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 Điều này;

9. Việc xác định loại hình đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều này do cấp có thẩm quyền thành lập quyết định./.