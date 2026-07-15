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    Đề xuất tiêu chuẩn được tặng Giấy khen của Thủ trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

    15/07/2026 10:21

    Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó đề xuất tiêu chuẩn được tặng Giấy khen của Thủ trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

    Giấy khen của Thủ trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu

    1. Giấy khen của Thủ trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu để tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

    a) Có thành tích được bình xét trong phong trào thi đua theo chuyên đề, đợt thi đua, cuộc vận động do cấp trên hoặc đơn vị phát động hoặc triển khai thực hiện.

    b) Lập được thành tích trong thực hiện nhiệm vụ hoặc thành tích đột xuất.

    2. Giấy khen của Thủ trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu  để tặng cho tập thể chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

    a) Có thành tích được bình xét trong phong trào thi đua theo chuyên đề, đợt thi đua, cuộc vận động do cấp trên hoặc đơn vị phát động hoặc triển khai thực hiện.

    b) Lập được thành tích trong thực hiện nhiệm vụ hoặc thành tích đột xuất.

    3. Giấy khen của Thủ trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu để tặng cho cá nhân, tập thể có thành tích, đóng góp đối với quốc phòng, an ninh, cơ yếu, đối ngoại quốc phòng, sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo, được cấp có thẩm quyền công nhận, đề nghị.

    Thẩm quyền quyết định khen thưởng, trao tặng danh hiệu thi đua của Chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

    Cũng tại dự thảo Thông tư, Bộ Quốc phòng đề xuất quy định thẩm quyền quyết định khen thưởng, trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự cấp xã như sau:

    1. Quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ tiên tiến”, “Lao động tiên tiến” cho cá nhân thuộc quyền có chức vụ cao nhất đến trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; sĩ quan có quân hàm cao nhất đến thiếu tá; 21quân nhân chuyên nghiệp có quân hàm cao nhất đến trung tá hoặc có mức lương tương đương trung tá.

    2. Quyết định tặng Giấy khen cho cá nhân có chức vụ cao nhất đến trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có quân hàm cao nhất đến trung tá hoặc có mức lương tương đương trung tá.

    3. Quyết định tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” cho tập thể thuộc quyền cao nhất đến đại đội và tương đương.

    4. Quyết định tặng Giấy khen cho tập thể cao nhất đến cấp đại đội và tương đương.

    Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/de-xuat-tieu-chuan-duoc-tang-giay-khen-cua-thu-truong-ban-chi-huy-quan-su-cap-xa-119260715102046832.htm
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      Đề xuất tiêu chuẩn được tặng Giấy khen của Thủ trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
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