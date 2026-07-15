Bộ Y tế đề xuất tổ chức hội thảo, tọa đàm, khóa học trước kết hôn cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn; khuyến khích vợ chồng, cá nhân sinh con.

Tại Dự án: Dân số và phát triển ở Phụ lục III Dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Bộ Y tế đề xuất khuyến khích các cặp vợ chồng, cá nhân sinh con; kết hôn trước 30 tuổi;...

Khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi; vợ chồng, cá nhân sinh con

Đối tượng áp dụng của Dự án này bao gồm:

- Cán bộ dân số, y tế và người cung cấp dịch vụ tại tuyến tỉnh, xã; cộng tác viên dân số; cán bộ các tổ chức đoàn thể tham gia hoạt động truyền thông tại cộng đồng

- Cán bộ quản lý, giảng viên, báo cáo viên, cán bộ dân số, y tế tuyến tỉnh, xã công tác trong lĩnh vực dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

- Nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn, phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ

Thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi; cung cấp kiến thức về sinh con, nuôi con nhỏ trên nền tảng số

Nội dung 01: Cung cấp kiến thức liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị kết hôn cho nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn; đến việc mang thai và nuôi con nhỏ cho phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ trên nền tảng số.

Trung ương xây dựng mới hoặc rà soát, cập nhật, chuẩn hóa tài liệu tuyên truyền, tài liệu tư vấn về chuẩn bị kết hôn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe bà mẹ khi mang thai, chăm sóc và nuôi dạy con nhỏ; tổ chức thử nghiệm, hoàn thiện, số hóa, in ấn và cấp phát cho địa phương phục vụ hoạt động tuyên truyền, tư vấn.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ dân số, y tế tuyến tỉnh, cán bộ tổ chức đoàn thể tham gia hoạt động truyền thông tại cộng đồng về nội dung, kỹ năng tuyên truyền, tư vấn; hướng dẫn sử dụng thống nhất tài liệu trong triển khai các hoạt động tại địa phương.

+ Các tỉnh, thành phố căn cứ tài liệu và hướng dẫn của Bộ Y tế, tổ chức tập huấn cho cán bộ dân số, y tế tuyến huyện, xã, cộng tác viên dân số và cán bộ các tổ chức đoàn thể tham gia hoạt động truyền thông tại cộng đồng.

+ Hằng năm, các tỉnh, thành phố lựa chọn khoảng 50% số xã, phường, đặc khu tổ chức ít nhất 01 cuộc tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về chuẩn bị kết hôn; chăm sóc sức khỏe khi mang thai, chăm sóc và nuôi con nhỏ; lợi ích của việc sinh đủ hai con và các chính sách khuyến khích sinh đủ hai con.

Tổ chức khóa học trước kết hôn cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn

Nội dung 02: Khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, hoạt động giao lưu theo chủ đề về chuẩn bị kết hôn và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam, nữ thanh niên: Tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm, giao lưu nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản, chuẩn bị cuộc sống vợ chồng, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát huy giá trị gia đình và khuyến khích nam nữ thanh niên kết hôn trước 30 tuổi.

Hằng năm, các tỉnh, thành phố lựa chọn khoảng 20% số xã, phường, đặc khu tổ chức ít nhất 01 cuộc tọa đàm hoặc hoạt động giao lưu theo chủ đề cho nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn.

- Tổ chức khóa học trước kết hôn cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn

+ Trung ương xây dựng mới hoặc rà soát, cập nhật, chuẩn hóa tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng về hôn nhân và gia đình; sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; mang thai và sinh con; sử dụng và quản lý tài chính gia đình cho nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn.

Tổ chức thử nghiệm, hoàn thiện, in ấn và cấp phát tài liệu mẫu phục vụ triển khai các khóa học trước kết hôn tại địa phương.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên, báo cáo viên cấp tỉnh tham gia tổ chức các khóa học tiền hôn nhân cho nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn.

+ Các tỉnh, thành phố căn cứ tài liệu và hướng dẫn của Bộ Y tế, tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên, báo cáo viên cấp xã tham gia tổ chức các khóa học tiền hôn nhân cho nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn

+ Hằng năm, các tỉnh, thành phố lựa chọn khoảng 20% số xã, phường, đặc khu tổ chức ít nhất 01 hội nghị, lớp tập huấn hoặc buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng về hôn nhân và gia đình; sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục; mang thai và sinh con; sử dụng và quản lý tài chính gia đình cho nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn.

Sau khi được tập huấn, cán bộ dân số, y tế cấp xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn, sinh hoạt chuyên đề tại cộng đồng cho nam, nữ thanh niên và các cặp vợ chồng trẻ./.



