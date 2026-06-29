Bộ Công an đề xuất tội phạm hoá một số tội danh mới và hành vi mới gây nguy hiểm cho xã hội trong tình hình hiện nay.

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Bộ Công an cho biết, trên cơ sở kết quả thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và quá trình tổng kết Bộ luật Hình sự cho thấy, hiện nay, đã xuất hiện nhiều hành vi mới gây nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong dư luận xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh mạng.

Mặt khác, để tiếp tục nội luật hoá các công ước, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, dự thảo Bộ luật Hình sự đã bổ sung một số tội danh và hành vi mới:

* Về tội phạm hoá một số tội danh mới:

+ Tội xâm phạm dữ liệu cá nhân;

+ Tội mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân;

+Tội cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân;

+ Tội thành lập, tham gia tổ chức tội phạm;

+ Tội phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

+ Tội tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

+ Tội sản xuất, buôn bán lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thức ăn dùng để chăn nuôi vi phạm quy định về chất lượng;

+ Tội vi phạm quy định về xử lý chất thải thông thường và chất thải rắn sinh hoạt;

+ Tội khai thác thủy sản trái phép...

* Về hình sự hoá một số hành vi mới:

+ Bổ sung hành vi sản xuất, buôn bán, kinh doanh khí N2O (khí cười) dùng vào mục đích trái pháp luật tại Điều 191 (Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm);

+ Bổ sung hành vi chỉ huy, điều khiển tàu bay không người lái hoặc phương tiện bay khác mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường không, có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường từ 10 chuyến bay trở lên tại Điều 277 (Tội vi phạm quy định về điều khiển tàu bay);

+ Bổ sung hành vi không chấp hành quyết định gọi công dân khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, quyết định gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại Điều 332 (Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự).