Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất trường THCS, THPT tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ bằng hình thức bài kiểm tra trên máy tính.

Dự thảo Thông tư cho phép nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá định kì bằng bài kiểm tra trên máy tính.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021.

Trong đó, đề xuất tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ bằng hình thức bài kiểm tra trên máy tính

Cụ thể, về điều kiện thực hiện, nhà trường tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ trên máy tính khi đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm kiểm tra, đánh giá và nhân lực vận hành theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường thông báo hình thức kiểm tra và yêu cầu kỹ thuật đến học sinh và cha mẹ học sinh trước khi tổ chức thực hiện.

Bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính được lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử, có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy khi đáp ứng yêu cầu về xác thực, bảo mật và lưu trữ theo quy định.

Trường hợp sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến kết quả làm bài của học sinh, nhà trường tổ chức kiểm tra lại hoặc chuyển sang hình thức trên giấy

Về phương án dự phòng khi xảy ra sự cố kỹ thuật, nhà trường có phương án dự phòng được chuẩn bị trước và thông báo cho học sinh trước khi tổ chức kiểm tra. Trường hợp sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến kết quả làm bài của học sinh, nhà trường tổ chức kiểm tra lại hoặc chuyển sang hình thức trên giấy trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự cố, bảo đảm quyền lợi của học sinh và tính khách quan, trung thực của kết quả kiểm tra.

Đối với học sinh khuyết tật tham gia bài kiểm tra định kỳ trên máy tính, nhà trường thực hiện điều chỉnh hợp lý phù hợp với đặc điểm, mức độ khuyết tật của học sinh theo quy định.

Trường hợp học sinh khuyết tật không có khả năng tham gia bài kiểm tra trên máy tính kể cả khi đã áp dụng đầy đủ các biện pháp điều chỉnh, nhà trường tổ chức cho học sinh thực hiện kiểm tra trên giấy hoặc theo hình thức khác phù hợp với tình trạng khuyết tật của học sinh theo quy định tại Thông tư này; kết quả kiểm tra có giá trị pháp lý tương đương.