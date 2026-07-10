Đề xuất xây hầm xuyên núi Tam Đảo kết nối Thái Nguyên - Phú Thọ - Hà Nội Tập đoàn Đèo Cả đề xuất dự án hầm xuyên núi Tam Đảo dài 18,7 km kết nối sườn Tây sang sườn Đông, dự kiến khởi công năm 2027 nhằm thúc đẩy liên kết vùng.

Tập đoàn Đèo Cả vừa đề xuất phương án đầu tư tuyến đường kết nối liên tỉnh Thái Nguyên - Phú Thọ - Hà Nội với điểm nhấn là hệ thống hầm xuyên núi Tam Đảo. Công trình này được kỳ vọng sẽ tạo ra trục giao thông huyết mạch mới, rút ngắn khoảng cách và tăng cường khả năng giao thương giữa các địa phương trong khu vực trọng điểm phía Bắc.

Chi tiết quy hoạch tuyến đường hầm 18,7 km

Theo phương án đề xuất từ đơn vị tư vấn và chủ đầu tư, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 18,7 km. Trong đó, hạng mục quan trọng nhất là 2 km đường hầm xuyên qua dãy núi Tam Đảo, giúp kết nối trực tiếp từ sườn Tây sang sườn Đông.

Lộ trình tuyến được xác định bắt đầu từ xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ đến xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên, khu vực tiếp giáp với danh thắng hồ Núi Cốc. Việc hình thành tuyến đường hầm này sẽ loại bỏ việc phải di chuyển vòng qua các cung đường đèo dốc hiểm trở, đảm bảo an toàn giao thông và tối ưu hóa thời gian vận chuyển.

Dự kiến có 2 km đường hầm xuyên núi.

Lộ trình triển khai và phương thức đầu tư

Tại buổi làm việc mới đây với lãnh đạo địa phương, đại diện Tập đoàn Đèo Cả cho biết đơn vị đang khẩn trương chuẩn bị các thủ tục liên quan. Theo kế hoạch, hồ sơ chủ trương đầu tư dự kiến sẽ được trình các cấp thẩm quyền phê duyệt trong năm 2026, tạo tiền đề để khởi công dự án vào năm 2027.

Về phía chính quyền địa phương, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã giao Sở Xây dựng làm đơn vị đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan để thẩm định kỹ thuật. Các nội dung về hướng tuyến, phương thức đầu tư và lộ trình thực hiện sẽ được báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét kỹ lưỡng trước khi thống nhất với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh lân cận.

Tác động đến hạ tầng và liên kết vùng

Dự án hầm xuyên núi Tam Đảo không chỉ đơn thuần là một công trình giao thông mà còn là đòn bẩy cho kinh tế - xã hội của cả khu vực. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo ra sự kết nối đồng bộ giữa hạ tầng giao thông của tỉnh Phú Thọ, tỉnh Thái Nguyên và thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh việc giảm tải cho các tuyến quốc lộ hiện hữu, dự án còn mở ra không gian phát triển mới cho các khu vực lân cận dãy Tam Đảo và hồ Núi Cốc, thúc đẩy tiềm năng du lịch và dịch vụ của hai tỉnh. Tuy nhiên, do đây là dự án có yếu tố kỹ thuật phức tạp xuyên qua địa hình núi cao, công tác đánh giá tác động môi trường và thẩm định địa chất sẽ được thực hiện chặt chẽ trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Cảnh báo: Thông tin dự án có thể thay đổi tùy theo quyết định phê duyệt quy hoạch cuối cùng của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người dân cần theo dõi các thông báo chính thức về pháp lý và lộ trình triển khai cụ thể.