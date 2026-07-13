Thể thao 360 Để yoga có bước phát triển mới ở Bảo Lộc Là một đô thị đông dân của tỉnh Lâm Đồng, Bảo Lộc có phong trào tập luyện yoga phát triển mạnh. Nhiều năm qua, đông đảo người dân, đặc biệt là phụ nữ, đã lựa chọn bộ môn này để rèn luyện sức khỏe tại các câu lạc bộ cộng đồng, tìm thấy niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống.

Đoàn Yoga Bảo Lộc tham gia đồng diễn kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga 2026 tại Phan Thiết

Thêm năng lượng cho ngày mới

Với bà Hoàng Mai Phương (SN 1979, ngụ phường 2 Bảo Lộc), mỗi buổi tập yoga từ 6 - 7 giờ sáng là khoảng thời gian nạp năng lượng, giúp bà bắt đầu một ngày làm việc bận rộn. Quê gốc Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình), bà Phương vào Bảo Lộc lập nghiệp từ nhỏ và hiện là chủ một cửa hàng may áo dài có nhiều khách quen. Dịp hè, khi giáo viên và học sinh chuẩn bị cho năm học mới, lượng khách tăng cao khiến công việc càng bận rộn. Mỗi ngày, ngoài quản lý 4 thợ may, bà còn trực tiếp tiếp khách, đo, cắt và tư vấn, thường xuyên phải đứng làm việc nhiều giờ nên hay đau nhức chân. Được người quen giới thiệu, hơn 1 năm nay, bà tham gia một câu lạc bộ yoga tại địa phương để rèn luyện sức khỏe. Theo bà, các bài tập yoga giúp vận động toàn thân, giảm đau nhức chân, cải thiện sức khỏe và tinh thần. “Tập buổi sáng đã trở thành thói quen, giúp tôi có đủ năng lượng làm việc cả ngày”, bà cười nói.

Cũng tìm lại sức khỏe nhờ yoga, bà Trần Thị Thanh Hương (SN 1982, ngụ phường 2 Bảo Lộc) đã gắn bó với bộ môn này hơn 3 năm. Là công nhân tại một nhà máy se sợi ở Bảo Lộc hơn 20 năm, đặc thù công việc phải ngồi nhiều và tập trung liên tục khiến bà Hương bị thoái hóa đốt sống cổ, thường xuyên tê tay, đau mỏi. Dù điều trị nhiều năm, bệnh chỉ cải thiện chậm, trong khi chi phí đi lại, chữa trị khá tốn kém, thu nhập gia đình còn phải lo cho con ăn học. Theo lời khuyên của người thân, bà bắt đầu tham gia một câu lạc bộ yoga cộng đồng gần nhà. “Tôi thấy sức khỏe cải thiện rõ nhờ các bài tập vận động xương khớp. Giáo viên còn hướng dẫn cách tự xoa bóp, ngồi làm việc đúng tư thế và thư giãn, nên rất hữu ích. Lớp học lại đông vui, tạo thêm động lực để mình duy trì tập luyện”, bà Hương chia sẻ.

Một lớp tập yoga buổi sáng sớm tại CLB Yoga Cho Mọi Người tại Bảo Lộc

Nâng sức khỏe cộng đồng

Theo bà Đỗ Thị Tân Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Yoga Lâm Đồng phụ trách tại khu vực Bảo Lộc, yoga có mặt tại Bảo Lộc từ khá sớm nhưng có bước phát triển rất mạnh từ năm 2018 đến nay. Hiện có khoảng 10 - 12 câu lạc bộ, phòng tập yoga đang hoạt động trên khắp địa bàn Bảo Lộc, từ khu vực trung tâm đến vùng ven. Đó là chưa kể có nhiều nhóm nhỏ hoạt động theo hình thức yoga gia đình. Có nhiều trường phái yoga được tập luyện ở đây, từ yoga cổ điển đến yoga phục hồi chức năng, yoga hiện đại… Số lượng người tập luyện hằng ngày khoảng 600 - 700 người. “Đa số học viên là phụ nữ trung niên và lớn tuổi. Họ tập luyện đều đặn, rất chăm chỉ. Người trẻ cũng tham gia nhưng thường có nhiều lựa chọn môn thể thao khác”, bà Sơn cho biết.

Những năm gần đây, nhiều câu lạc bộ yoga tại Bảo Lộc hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Tiêu biểu như: Gold Gym Fitness and Yoga Center (Lộc Sơn), Venus Prana Yoga (phường 2 Bảo Lộc) và Yoga Cho Mọi Người (phường 2 Bảo Lộc). Mỗi câu lạc bộ duy trì từ vài chục đến hàng trăm học viên tập luyện mỗi ngày.

Nhiều năm qua, phong trào yoga tại Bảo Lộc luôn tích cực đồng hành cùng các hoạt động của Liên đoàn Yoga Lâm Đồng. Các câu lạc bộ thường xuyên huy động vận động viên tham gia đồng diễn tại các sự kiện của địa phương và tỉnh, tổ chức ngày hội yoga cộng đồng, đồng thời cử vận động viên tham dự các giải đấu cấp tỉnh.

Theo bà Sơn, thời gian tới Liên đoàn Yoga Lâm Đồng sẽ triển khai các lớp tập huấn cho cơ sở nhằm nâng cao chuyên môn, chuẩn hóa đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên và thu hút thêm hội viên tham gia. “Hi vọng phong trào yoga Bảo Lộc sẽ tiếp tục phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng tại địa phương”, bà Sơn bày tỏ.