De Zerbi tái thiết Tottenham sau mùa giải thảm họa để trở thành ẩn số Ngoại hạng Anh Sau khi thoát hiểm ở vòng đấu cuối cùng, Tottenham dưới sự dẫn dắt của Roberto De Zerbi đại tu lực lượng mạnh mẽ để trở thành ẩn số lớn tại Ngoại hạng Anh.

Mùa giải 2025/26 khép lại với ký ức đáng quên cho Tottenham Hotspur khi họ phải vật lộn trong cuộc đua trụ hạng và chỉ chính thức an toàn ở vòng đấu cuối cùng nhờ chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Everton. Mức khoảng cách vỏn vẹn 2 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ phản ánh đúng sự bất ổn của đại diện Bắc London sau những triều đại ngắn ngủi của Thomas Frank và Igor Tudor. Tuy nhiên, sự xuất hiện của HLV Roberto De Zerbi ở giai đoạn cuối mùa đã từng bước vực dậy tinh thần và giúp đội bóng vượt qua cơn sóng gió.

De Zerbi thổi một làn gió mới vào Tottenham.

Cuộc đại tu lực lượng và tham vọng lội ngược dòng

Chính trải nghiệm thoát hiểm hú vía đã trở thành động lực thúc đẩy Tottenham thực hiện cuộc tái thiết triệt để. Dù siêu máy tính Opta đánh giá Arsenal là ứng viên số một cho chức vô địch với 38% cơ hội, cựu danh thủ Victor Wanyama lại tin rằng Spurs hoàn toàn đủ sức tạo nên bất ngờ lớn để vươn lên đỉnh cao Ngoại hạng Anh. Niềm tin này xuất phát từ bản lĩnh cầm quân của De Zerbi cùng khát khao khẳng định vị thế của toàn đội.

Để phục vụ triết lý bóng đá của chiến lược gia người Ý, ban lãnh đạo Tottenham không ngần ngại chia tay các trụ cột như Cristian Romero, Djed Spence hay thủ môn Guglielmo Vicario để tái cấu trúc đội hình. Ở chiều ngược lại, Spurs gây sốc trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ thành công tiền vệ Sandro Tonali với thương vụ bom tấn vượt mốc 100 triệu bảng, đánh bại sự cạnh tranh gay gắt từ Manchester City.

De Zerbi đặt cược tương lai Tottenham vào dàn tân binh chất lượng.

Bên cạnh bản hợp đồng kỷ lục Tonali, De Zerbi còn bổ sung hàng loạt nhân tố chất lượng trải đều các tuyến như Mateus Fernandes, Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi và hậu vệ dạn dày kinh nghiệm Andy Robertson. Những sự gia tăng nhân sự này giúp Tottenham cải thiện đáng kể chiều sâu lực lượng và củng cố độ chắc chắn cho hệ thống phòng ngự.

Bối cảnh biến động tạo cơ hội cho ẩn số Tottenham

Sự vươn lên của Tottenham diễn ra đúng thời điểm Ngoại hạng Anh bước vào giai đoạn biến động lớn. Manchester City khởi đầu triều đại mới dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca sau một thập kỷ trị vì của Pep Guardiola. Việc chia tay hai trụ cột Rodri và Bernardo Silva cùng thất bại 0-3 trước Arsenal tại trận Siêu cúp Anh cho thấy Man City đang gặp những chệch chuộc nhất định, dù Wanyama vẫn dự đoán họ sẽ cán đích ở vị trí thứ hai.

Trong khi đó, đương kim vô địch Arsenal bổ sung thêm Bruno Guimaraes và Piero Hincapie nhưng chỉ được dự đoán xếp thứ ba. Khi thị trường chuyển nhượng liên tục chứng kiến các bom tấn trăm triệu bảng như Morgan Rogers sang Chelsea, cuộc cách mạng toàn diện của De Zerbi biến Tottenham trở thành một trong những ẩn số thú vị và đáng xem nhất ở mùa giải mới.