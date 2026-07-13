Declan Rice nén bệnh gánh vác ĐT Anh: Bài toán khó của Thomas Tuchel trước Argentina Dù ốm nặng, Declan Rice vẫn là mắt xích không thể thay thế trong hệ thống của HLV Thomas Tuchel. Tuy nhiên, tình trạng thể lực của anh đang đặt ra dấu hỏi lớn cho trận bán kết World Cup gặp Argentina.

Sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Na Uy tại tứ kết World Cup, nội bộ ĐT Anh mới tiết lộ một thông tin gây sốc: tiền vệ trụ cột Declan Rice đã phải ra sân trong tình trạng sức khỏe cực kỳ tồi tệ. HLV Thomas Tuchel xác nhận Rice đã "ốm liệt giường" suốt 3 ngày trước trận đấu, nhưng vẫn nỗ lực thi đấu trước khi buộc phải rời sân ở đầu hiệp 2.

Rice bị ốm vẫn được HLV Tuchel cho đá chính từ đầu trước Na Uy, và khi anh ra sân là ĐT Anh mất thế trận

Sự phụ thuộc vào Declan Rice và hệ lụy tất yếu

Quyết định để một cầu thủ chưa hồi phục hoàn toàn như Rice đá chính đã gây ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, diễn biến trên sân đã chứng minh tại sao Thomas Tuchel lại mạo hiểm đến vậy. Kể cả khi chỉ đạt 50% phong độ, Rice vẫn là người duy nhất giúp ĐT Anh duy trì khả năng tranh chấp bóng hai, kéo bóng và chống phản công hiệu quả.

Vấn đề nảy sinh ngay khi Rice rời sân. HLV Tuchel đã thử nghiệm đẩy Jude Bellingham xuống đá thấp, sau đó là đưa Reece James vào sân nhưng đều không thể khỏa lấp khoảng trống. ĐT Anh hoàn toàn mất quyền kiểm soát trong hiệp 2 và chỉ có thể giành vé đi tiếp nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Bellingham trong hiệp phụ. Đáng chú ý, Morgan Rogers mới là người thực sự cải thiện khả năng kiểm soát bóng sau khi vào sân, mở ra bước ngoặt cho bàn thắng quyết định.

Dấu hỏi mang tên Kobbie Mainoo

Trong bối cảnh tuyến giữa gặp khó khăn, sự vắng mặt của Kobbie Mainoo tiếp tục là chủ đề nóng. Tài năng trẻ của Manchester United vẫn chưa được thi đấu một phút chính thức nào tại World Cup năm nay, dù trận gặp Na Uy được xem là thời điểm lý tưởng để anh ra mắt.

Mainoo vẫn chưa được đá 1 phút nào tại World Cup

Lý giải về điều này, có thể thấy triết lý của Tuchel ưu tiên những cầu thủ có khả năng đột phá trực diện như Eberechi Eze trước các khối phòng ngự lùi sâu. Mainoo dù thoát pressing tốt nhưng lại thiếu đi khả năng chuyền dài và kỹ năng chống phản công tầm xa – những yếu tố mà cả Rice và Joachim Anderson đều đang thực hiện tốt hơn.

Thách thức cực đại từ Argentina và Lionel Messi

Trận bán kết tới đây với Argentina sẽ là một bài kiểm tra khắc nghiệt hơn gấp bội. Dù đại diện Nam Mỹ không còn duy trì sức mạnh hủy diệt như năm 2022, họ vẫn sở hữu một Lionel Messi luôn biết cách giải quyết trận đấu từ những tình huống lùi sâu nhận bóng.

Paredes, De Paul cứng rắn sẽ là thách thức cho tuyến giữa ĐT Anh ở bán kết

Tuyến giữa của Argentina với Leandro Paredes và Rodrigo De Paul nổi tiếng với lối chơi rắn và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh. Đây chính là lý do khiến Tuchel càng thêm lo ngại nếu không có sự phục vụ của Rice. Trong kịch bản xấu nhất khi tiền vệ của Arsenal không kịp bình phục, chiến lược gia người Đức có thể sẽ ưu tiên sử dụng Reece James ở vai trò tiền vệ trụ bên cạnh Anderson để đảm bảo sự an toàn, thay vì mạo hiểm với một Mainoo chưa có kinh nghiệm trận mạc ở cấp độ này.

Nhìn chung, ĐT Anh đang đứng trước một lựa chọn khó khăn: tiếp tục đặt niềm tin vào một "Rice ốm yếu" hay thực hiện một cuộc cách mạng nhân sự đầy rủi ro trước ngưỡng cửa trận chung kết World Cup.