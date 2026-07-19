Declan Rice rực sáng với băng thủ quân: Lời khẳng định về vị thế thủ lĩnh mới của ĐT Anh Trong ngày thay thế Harry Kane dẫn dắt 'Tam sư' tại trận tranh hạng ba World Cup 2026, Declan Rice đã có màn trình diễn thượng hạng với một bàn thắng và một kiến tạo, tái lập kỷ lục của huyền thoại David Beckham.

Trong bối cảnh Harry Kane không góp mặt trong đội hình xuất phát tại trận tranh hạng ba World Cup 2026, tấm băng thủ quân được trao cho Declan Rice. Không chỉ là một vinh dự, đây còn là bài kiểm tra về bản lĩnh dẫn dắt của tiền vệ đang khoác áo Arsenal. Và Rice đã trả lời bằng một màn trình diễn mang đúng phong cách của một số 6 hiện đại: quyết liệt trong phòng ngự và bùng nổ khi dâng cao.

Cú đề pa hoàn hảo và khoảnh khắc của một ngôi sao

Ngay từ phút thứ 3, Rice đã chứng minh tại sao HLV Thomas Tuchel lại đặt trọn niềm tin vào anh. Xuất phát từ tình huống cắt bóng đầy chủ động ở khu vực trung tuyến, tiền vệ này không chọn phương án luân chuyển bóng an toàn. Anh tận dụng tối đa khoảng trống bên hành lang cánh trái, thực hiện pha dốc bóng trực diện vào vòng cấm đối phương.

Một nhịp ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ và cú cứa lòng chân phải hiểm hóc đã khiến thủ thành Mike Maignan hoàn toàn đứng hình. Bàn mở tỉ số sớm không chỉ giải tỏa áp lực cho ĐT Anh mà còn cho thấy nhãn quan chiến thuật nhạy bén của Rice khi nhận diện không gian khai thác.

Declan Rice mở tỉ số ngay từ phút thứ 3

Tái lập kỷ lục của David Beckham

Sự toàn diện của Rice tiếp tục được thể hiện ở phút 20. Từ một quả phạt góc bên cánh trái, anh thực hiện pha treo bóng có độ xoáy và điểm rơi cực chuẩn để Ezri Konsa bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt. Với đường dọn cỗ này, Declan Rice chính thức trở thành cầu thủ Anh thứ hai trong lịch sử có 2 kiến tạo từ phạt góc trong cùng một kỳ World Cup, sánh ngang với huyền thoại David Beckham.

Khả năng thực hiện các tình huống cố định của Rice đã trở thành vũ khí quan trọng của ĐT Anh dưới thời Tuchel. Nó cho thấy sự tiến hóa vượt bậc của một cầu thủ vốn xuất thân từ vị trí tiền vệ phòng ngự thuần túy.

Con số thống kê của một "ông chủ" tuyến giữa

Nếu bàn thắng và kiến tạo là bề nổi, thì những thông số chuyên môn dưới đây mới lột tả hết sự thống trị của Rice trong trận đấu này:

Chạm bóng: 116 lần (cao nhất trên sân)

116 lần (cao nhất trên sân) Chuyền bóng: 91 đường chuyền với tỉ lệ chính xác 96%

91 đường chuyền với tỉ lệ chính xác 96% Tranh chấp tay đôi: Thắng 7/9 lần (78%)

Thắng 7/9 lần (78%) Thu hồi bóng: 8 lần

8 lần Đánh chặn: 3 lần

Những con số này càng trở nên ấn tượng hơn khi đặt vào bối cảnh thể lực của Rice. Kể từ đầu mùa giải 2025/26, anh đã ra sân tới 69 trận cho cả CLB lẫn ĐTQG, tích lũy hơn 5.500 phút thi đấu chính thức. Khả năng duy trì cường độ cao trong một trận tranh hạng ba World Cup sau một mùa giải bào mòn thể lực là minh chứng cho nền tảng thể chất phi thường.

Rice đã thi đấu hơn 5.500 phút kể từ đầu mùa giải 2025/26 tới nay

Ở tuổi 27, Declan Rice đang bước vào độ chín nhất của sự nghiệp. Sự điềm tĩnh khi cầm bóng, khả năng điều tiết nhịp độ và tố chất thủ lĩnh bẩm sinh đang biến anh thành ứng viên số một cho chiếc băng đội trưởng chính thức của "Tam sư" trong tương lai gần, đặc biệt là khi kỷ nguyên của Harry Kane dần đi đến hồi kết.