An ninh trật tự Đêm tuần tra giữ bình yên phố biển Khi phố phường lên đèn, cũng là lúc những cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở bắt đầu “ca trực” đặc biệt. Trong màn đêm tĩnh lặng, thi thoảng, tiếng bộ đàm lại vang lên phá tan sự tĩnh mịch của đêm. Những bước chân không ngủ vẫn lặng lẽ đi qua từng tuyến phố, khu dân cư để người dân yên giấc, du khách an tâm tận hưởng nhịp sống phố biển.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Chiến - Phó Trưởng Công an phường La Gi chỉ đạo trực tiếp lực lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra

Tuần tra, giữ bình yên địa bàn

Đêm xuống là thời điểm nhiều loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng để hoạt động. Chính vì vậy, công tác tuần tra, kiểm soát ban đêm luôn được lực lượng công an cơ sở xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm ngay từ địa bàn.

Tại phường La Gi, khi nhiều gia đình đã khép cửa nghỉ ngơi, các tổ tuần tra vẫn đều đặn có mặt trên các tuyến đường, khu dân cư để bảo đảm an ninh trật tự. Anh Phạm Huỳnh Bảo Sanh, người dân địa phương chia sẻ: “Trước đây, tôi hạn chế ra đường vào ban đêm vì cũng lo tình hình an ninh. Bây giờ tối nào cũng thấy xe tuần tra đi qua nên cảm giác yên tâm hơn rất nhiều”.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Châu, ngụ tổ dân phố 1 Bình Tân, phường La Gi cho biết: “Trước đây, tại khu vực công viên thường có một số thanh thiếu niên tụ tập, nẹt pô, rú ga, lạng lách gây mất an ninh trật tự, khiến người dân đi đường và các cô chú tập thể dục rất lo lắng. Thời gian gần đây, lực lượng thường xuyên tuần tra nên tình trạng này giảm hẳn, giúp người dân cảm thấy an tâm hơn trong sinh hoạt”.

Trên đường tuần tra đêm

Thượng úy Phạm Anh Đức - cán bộ Công an phường La Gi cho biết: “Khó nhất là khi đối tượng bỏ chạy vào các hẻm nhỏ hoặc có hành vi chống đối. Anh em vừa phải bảo đảm an toàn cho người dân, vừa xử lý tình huống đúng quy định”.

Trung tá Nguyễn Trường Ngọc - Phó Trưởng Công an phường La Gi cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp để tổ chức tuần tra khép kín. Đồng thời, công an phường sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhằm kịp thời nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân.

Tuần tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè

Giữ nhịp yên bình cho phố biển

Không chỉ ở La Gi, tại phường Phan Thiết, những ca tuần tra sau 21 giờ cũng đã trở thành nhịp làm việc quen thuộc của lực lượng công an cơ sở tại khu vực ven biển. Các tuyến đường trọng điểm như: Lê Duẩn, Nguyễn Hội, Lê Hồng Phong, Phạm Văn Đồng, Trưng Nhị… được kết hợp giữa kiểm soát địa bàn, tuyên truyền, nhắc nhở người dân và các hộ kinh doanh chấp hành quy định của pháp luật, không lấn chiếm lòng, lề đường, không gây mất trật tự công cộng.

Không chỉ xử lý vi phạm, nhiều cán bộ, chiến sĩ còn kiên trì tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh giữ gìn mỹ quan đô thị, bảo đảm vỉa hè thông thoáng để người dân và du khách thuận tiện đi lại.

Thượng tá Võ Đức Thành - Phó Trưởng Công an phường Phan Thiết cho biết: “Trong quá trình tuần tra, chúng tôi luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời giải thích các quy định của pháp luật để người dân hiểu, đồng thuận và yên tâm làm ăn, sinh sống. Khi người dân đồng hành với lực lượng công an thì hiệu quả giữ gìn an ninh trật tự sẽ bền vững hơn nhiều so với chỉ áp dụng các biện pháp xử lý”.

Lực lượng chức năng nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng lề đường

Đằng sau những con số về tình hình an ninh, trật tự được giữ vững là biết bao đêm trắng của lực lượng công an. Đó là những bữa cơm vội, những ca trực kéo dài đến rạng sáng, những lần đối mặt với hiểm nguy hay âm thầm hỗ trợ người dân giữa đêm khuya.

Ít ai biết rằng, phía sau những con đường bình yên, khu dân cư yên giấc và những chuyến dạo đêm an toàn của người dân, du khách là sự hi sinh thầm lặng, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của lực lượng công an cơ sở. Cùng với sự đồng hành của Nhân dân, những nỗ lực ấy đang từng ngày góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên trên từng tuyến phố, từng khu dân cư.