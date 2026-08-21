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    Đến năm 2030, phát triển ít nhất 10 trung tâm đào tạo và nghiên cứu AI tiên tiến

    TTXVN 21/08/2026 08:43

    Chương trình quốc gia phát triển nhân lực AI đến năm 2030 đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 10 trung tâm đào tạo, nghiên cứu tiên tiến, 5-7 trung tâm đạt trình độ khu vực và 25 cơ sở đại học trọng điểm.

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    Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 11/8/2026 phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

    Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo và nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo với ít nhất 10 trung tâm đào tạo và nghiên cứu tiên tiến chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, trong đó có từ 5-7 trung tâm trí tuệ nhân tạo đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, từng bước tiệm cận trình độ quốc tế; phát triển ít nhất 25 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm trí tuệ nhân tạo…

    Theo www.vietnamplus.vn
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      Công nghệ - Chuyển đổi số
      Đến năm 2030, phát triển ít nhất 10 trung tâm đào tạo và nghiên cứu AI tiên tiến
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