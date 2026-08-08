Kinh tế Đến thời điểm Lâm Đồng hút vốn các dự án chiến lược? Một trong những điểm nhấn sáng giá trong chiến lược thu hút đầu tư của Lâm Đồng hiện nay là chuỗi các dự án hạ tầng giao thông động lực và chỉnh trang đô thị tầm vóc; trong đó, có thể kể đến đề xuất đầu tư các dự án giao thông ven biển, phát triển đô thị sinh thái…

Khu vực lập quy hoạch chi tiết rộng 32,36 ha tại phường Phú Thủy, góp phần tăng diện tích cây xanh, hoàn thiện hạ tầng đô thị

Không gian phát triển mới

Hơn 1 năm qua, sau sáp nhập đơn vị hành chính đang mở ra một hướng phát triển mới cho Lâm Đồng. Trong bức tranh ấy, sự hội tụ từ cao nguyên đến biển khơi đang tạo nên tiềm năng to lớn, từng bước khẳng định vị thế và là miền đất hứa cho các nhà đầu tư.

Theo quyết định công bố của UBND tỉnh Lâm Đồng, hiện toàn tỉnh có tổng số dự án kêu gọi thu hút đầu tư là 72 dự án (giai đoạn đến năm 2030); trong đó, có các lĩnh vực khu đô thị, dân cư, du lịch, nông, lâm nghiệp, hạ tầng giao thông. Đơn cử như: dự án Khu du lịch sinh thái Hồ Trúc (xã Cư Jút) với quy mô 22,5 ha; dự án Nhà máy điện gió Tuy Đức (xã Đắk Song) khoảng 750 ha; dự án Khu đô thị Lang Biang (phường Lang Biang - Đà Lạt) với quy mô hơn 21 ha…

Ngoài ra, Tập đoàn Tô Thương đã khảo sát, nghiên cứu một số dự án trọng điểm tại Lâm Đồng như: dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm; dự án Cao tốc kết nối Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa; dự án Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị khu vực hồ Xuân Hương…

Có thể thấy, Lâm Đồng mới là tỉnh lớn nhất nước, sở hữu dư địa đất đai và không gian phát triển hạ tầng rộng lớn. Cùng với động lực phát triển, tăng trưởng 2 con số, hiện nay UBND tỉnh đang tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư vào nhiều lĩnh vực. Trong đó ưu tiên các dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông và đô thị có lợi thế phát triển vượt trội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải và các sở, ngành liên quan giới thiệu thực địa dự án đầu tư với Công ty BCONS

Sự quan tâm và hành động này được thể hiện rõ tại buổi làm việc mới đây của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cùng các sở, ban, ngành liên quan với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng BCONS (Công ty BCONS). Tại buổi làm việc này, ông Bùi Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh đã cung cấp thông tin về các dự án chiến lược mà tỉnh đang thu hút đầu tư.

“ Lâm Đồng sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực tham gia các dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn. Qua đó, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải khẳng định

Trong đó, nổi bật là dự án Tuyến đường ven biển (Phú Thủy - Phan Thiết - Tiến Thành) dài khoảng 14,6 km kết nối từ vòng xoay ĐT706B (phường Phú Thủy) đến dốc Campuchia (giao ĐT719, phường Tiến Thành), thiết kế gồm 6 làn xe cơ giới. Phân đoạn đầu tư gồm 5 đoạn với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.493 tỷ đồng (dự án nhóm A). Dự án đường ven biển này và cầu vượt trên tuyến có thực hiện việc san lấp lấn biển khoảng 84,8 ha. Các khu vực lấn biển sau khi quy hoạch hoàn thành sẽ mang tính chất của một đô thị hiện đại, hài hòa với thiên nhiên bằng việc tổ chức các tuyến cây xanh ven biển, các công viên trung tâm.

Cam kết đồng hành từ chính quyền

Với những lợi thế về không gian mở, hiện khu vực Đông Nam Lâm Đồng còn có tiềm năng với dự án phát triển đô thị sinh thái, đô thị TOD (là mô hình phát triển đô thị lấy hệ thống giao thông công cộng làm trung tâm), kết hợp với các khu dân cư, thương mại và dịch vụ tập trung.

Theo Sở Xây dựng, dự án Đô thị TOD tại phường Bình Thuận có quy mô đề xuất gần 200 ha, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm, đón đầu tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao. Bên cạnh đó, dự án Công viên Hùng Vương và Khu đô thị Bắc kênh thoát lũ có quy mô khoảng 300 ha, trong đó khu vực lập quy hoạch chi tiết rộng 32,36 ha tại phường Phú Thủy, góp phần tăng diện tích cây xanh, hoàn thiện hạ tầng đô thị theo định hướng quy hoạch của tỉnh...

Sức hút của Lâm Đồng, trong đó có khu vực phía Đông Nam tỉnh, không chỉ đến từ tiềm năng thiên nhiên ưu đãi hay quỹ đất dồi dào. Sức hút ấy còn thể hiện từ sự quyết liệt của lãnh đạo tỉnh trong điều hành, chỉ đạo. Lãnh đạo tỉnh đã nhiều lần khẳng định, Lâm Đồng không cho phép các sở, ngành, địa phương đứng ngoài cuộc trong công tác xúc tiến đầu tư.

Dự án Công viên Hùng Vương và Khu đô thị Bắc kênh thoát lũ có quy mô khoảng 300 ha

Trong các buổi làm việc với các tập đoàn kinh tế lớn như: Tập đoàn Tô Thương, Công ty BCONS, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kita Group, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hay các nhà đầu tư chiến lược khác, lãnh đạo tỉnh luôn hoan nghênh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu và triển khai dự án. Những vướng mắc về thủ tục, quy hoạch đều được chỉ đạo tháo gỡ theo tinh thần thực chất, hiệu quả, đặt lợi ích phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đời sống người dân lên hàng đầu.

Rõ ràng, với lợi thế từ không gian hành chính mới, hạ tầng giao thông liên vùng đang được đầu tư đồng bộ từ cao tốc, đường ven biển đến đường sắt tốc độ cao. Vì thế, trong tương lai, khu vực phía Đông Nam tỉnh nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung đang đứng trước thời cơ vàng để bứt phá. Sự kết hợp giữa tầm nhìn quy hoạch dài hạn của chính quyền và nguồn lực tài chính, quản trị từ các nhà đầu tư lớn hứa hẹn sẽ đưa Lâm Đồng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - du lịch biển - đô thị thông minh hàng đầu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong kỷ nguyên phát triển mới.