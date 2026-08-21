Nhịp cầu bạn đọc Đèo Gia Bắc trơn trượt do bùn đất, khuyến cáo người dân hạn chế qua lại Các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc, Quốc lộ 28, đoạn qua xã Sơn Điền (Lâm Đồng) xảy ra từ cuối năm 2025 đến nay vẫn đang được khắc phục. Tuy nhiên, tiến độ gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và thời tiết mưa kéo dài.

Nhiều điểm sạt lở vẫn chưa khắc phục xong vì nguyên nhân mưa bão

Ghi nhận tại hiện trường, mặt đường đang trong tình trạng lầy lội, trơn trượt do bùn đất đỏ. Nhiều khối đất đá vẫn còn ngổn ngang sau quá trình đơn vị thi công hạ tải từ sườn núi xuống để gia cố, xử lý mái ta luy dương.

Ông Lê Công Chiến, Chỉ huy thi công tại công trường (Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng) cho biết, việc khắc phục các điểm sạt lở tại đèo này gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và đang ở cao điểm của mùa mưa.

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng kéo dài khiến đơn vị chậm tiếp nhận mặt bằng để triển khai thi công.

“Đến nay, đơn vị cơ bản hoàn thành việc hạ tải mái taluy dương và phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối tháng 10, sớm đưa tuyến đường trở lại trạng thái an toàn, thuận lợi cho người dân đi lại”, ông Chiến cho biết.

Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Điền Vũ Đức Nhuần, địa phương đang phối hợp với đơn vị thi công tạm thời đóng đèo Gia Bắc, để bảo đảm an toàn. Người dân sinh sống gần khu vực được tạo điều kiện di chuyển qua lại bằng xe máy trong phạm vi phù hợp.

Di chuyển qua đèo Gia Bắc bằng xe máy dễ trơn trượt, té ngã

Do đang trong mùa mưa, bùn đất tiếp tục trôi xuống mặt đường, khiến nhiều đoạn trơn trượt, tiềm ẩn nguy hiểm. UBND xã Sơn Điền khuyến cáo người dân hạn chế qua lại khu vực đèo Gia Bắc, chủ động lựa chọn tuyến đường khác khi có thể.

Đèo Gia Bắc xảy ra nhiều điểm sạt lở, kéo dài từ đoạn Km43 - Km60 hồi cuối năm 2025 do mưa bão. Trước tình hình này, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục, sửa chữa lại. Tổng kinh phí khắc phục cho đoạn đèo Gia Bắc là 70 tỷ đồng.

Ông Phạm Thế Bình, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng cho biết thêm, ngoài khắc phục các điểm sạt lở cũ, đơn vị cũng chủ động rà soát những điểm nguy cơ sạt lở trên các đoạn đường, đèo dốc ở địa phương để gia cố lại nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông.