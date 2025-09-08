Tin mới

    ĐH Yersin Đà Lạt trao bằng tốt nghiệp cho 614 học viên

    Tuấn Hương 09/08/2025 11:47

    Sáng 9/8, Trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức Lễ tốt nghiệp, trao bằng cho 614 tân thạc sĩ, kiến trúc sư, dược sĩ và cử nhân.

    img_1723.jpg
    Lãnh đạo nhà trường và các đại biểu tham dự Lễ tốt nghiệp

    Sau thời gian học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt, các tân thạc sĩ, kiến trúc sư, dược sĩ và cử nhân đã được trang bị những kiến thức nền tảng và các kỹ năng cơ bản để tự tin hòa nhập môi trường làm việc mới sau khi ra trường.

    Theo ký kết thỏa thuận hợp tác nguồn nhân lực giữa Trường Đại học Yersin Đà Lạt với Tập đoàn TTC và các đối tác, 100% sinh viên nhà trường sau khi tốt nghiệp sẽ được giới thiệu việc làm.

    img_1823.jpg
    Tiến sĩ Phạm Đình Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân

    Tại Lễ tốt nghiệp, Tiến sĩ Phạm Đình Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã chia sẻ cảm xúc vui mừng về kết quả từ sự nỗ lực học tập và rèn luyện của các tân thạc sĩ, kiến trúc sư, dược sĩ và cử nhân.

    img_1730.jpg
    Trao bằng tốt nghiệp cho tân Thạc sĩ Ngô Kiểm, Thủ khoa ngành Quản lý kinh tế

    Tại Lễ tốt nghiệp, Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã trao bằng tốt nghiệp cho 18 tân thạc sĩ và 596 kiến trúc sư, dược sĩ và cử nhân thuộc 19 ngành học.

    img_1742.jpg
    Trao bằng tốt nghiệp cho tân thạc sĩ

    Nhà trường cũng vinh danh và khen tặng cho 19 thủ khoa, 18 sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc trong toàn khóa học.

    img_1800.jpg
    Trao bằng tốt nghiệp cho Thủ khoa ngành Dược học

    Với chương trình đào tạo rút ngắn xuống còn 3 năm cùng các học kỳ thực tập, thực tế, sau khi ra trường, sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc. Theo số liệu khảo sát của nhà trường, sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường đạt tỷ lệ trên 91%.

    img_1812.jpg
    Trao bằng tốt nghiệp cho tân dược sĩ

    Hiện tại, Trường Đại học Yersin Đà Lạt vẫn đang tiếp tục đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân toàn cầu theo giá trị cốt lõi của trường "Trách nhiệm - Đổi mới - Hội nhập". Qua đó, giúp sinh viên tự tin trên hành trình vươn mình hội nhập quốc tế, có khả năng phát huy năng lực sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và có trách nhiệm với xã hội.

