    Đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” tại khu vực ven biển Lâm Đồng

    THANH HẢI| 07/08/2025 11:04

    Sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” sẽ tổ chức hoạt động đi bộ tại quảng trường trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), hứa hẹn sẽ thu hút nhiều người dân, du khách tham gia.

    Hưởng ứng “Cùng Việt Nam tiến bước” đóng góp vào hành trình “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” do Báo Nhân Dân và Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025) và Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp Vietcombank Bình Thuận tổ chức sự kiện tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành.

    feb11724bc9335cd6c82.jpg

    Sự kiện sẽ diễn ra từ 5 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút ngày 16/8/2025 tại trụ sở chính Vietcombank Bình Thuận, trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Phan Thiết). Đây là lần đầu tiên, một sự kiện đi bộ được tổ chức ở quy mô toàn quốc trong cùng 1 ngày, ở cùng một thời điểm.

    ad3b76a1dd1654480d07.jpg
    Các bước đăng ký chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước"

    Sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” góp phần tuyên truyền giảm thiểu sử dụng phương tiện cơ giới, lan tỏa lối sống xanh.

    Với thông điệp 1 tỷ bước chân sẽ là biểu tượng của sự gắn kết toàn dân, nơi từng người Việt cùng nhau chuyển mình vì một tương lai thịnh vượng, bền vững của đất nước, một tương lai khỏe mạnh cho mỗi con người Việt.

    Dù ở vùng trời quê hương nào, mỗi bước chân đều góp sức cho một tương lai rạng rỡ của Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

    727a8eef2558ac06f549.jpg

    Người dân từ 6 tuổi trở lên có thể đăng ký tham gia chương trình đi bộ kéo dài trong 1 giờ. Bên cạnh đó, cán bộ nhân viên của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp...tại khu vực lân cận đều tham gia đi bộ. Ngoài ra, sự kiện còn kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo-Cùng em tiến bước” qua Vietcombank Digibank.

    THANH HẢI

    Theo nhandan.vn
    https://nhandan.vn/di-bo-cung-viet-nam-tien-buoc-tai-khu-vuc-ven-bien-lam-dong-post899086.html
    https://nhandan.vn/di-bo-cung-viet-nam-tien-buoc-tai-khu-vuc-ven-bien-lam-dong-post899086.html

