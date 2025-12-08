Thời sự Di dời 40 hộ dân ở phường Lâm Viên - Đà Lạt bị ngập do mưa lớn kéo dài Chiều 12/8, cơn mưa lớn kéo dài gây ngập nặng tại phường Lâm Viên - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời khoảng 40 hộ dân đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người dân đến nơi an toàn do lo ngại mưa lớn làm mực nước tiếp tục dâng cao tại hẻm 28 Lữ Gia, phường Lâm Viên - Đà Lạt

Thông tin ban đầu, trận mưa rất lớn trên diện rộng và kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ khiến nhiều khu vực ven suối, vùng trũng của Đà Lạt bị ngập cục bộ. Trong đó, khu dân cư tại hẻm 28 Lữ Gia, phường Lâm Viên – Đà Lạt bị ngập sâu gần 1m làm nhiều hộ dân bị cô lập trong thời gian ngắn.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp cận các hộ dân có người già và trẻ nhỏ mắc kẹt trong nhà để đưa đến nơi an toàn



Theo người dân, do nhà nằm trong hẻm nhỏ cạnh dòng suối nên nước dâng cao và gây ngập nhanh, khiến nhiều người, trong đó có nhiều trẻ em, người già bị mắc kẹt phía trong nhà.

Lực lượng chức năng dùng xuồng phao người dân khỏi điểm ngập cục bộ tới nơi an toàn do lo ngại nước tiếp tục dâng cao



Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương phường Lâm Viên – Đà Lạt, cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng đến hiện trường để đưa người bị mắc kẹt ra ngoài. Đồng thời, vận động toàn bộ người dân trong hẻm 28 Lữ Gia di dời đến nơi khác để đảm bảo an toàn.

Nước ngập sâu tại hẻm 28 Lữ Gia trong cơn mưa lớn chiều 12/8

Theo lãnh đạo phường Lâm Viên – Đà Lạt, khu vực dân cư bị nước dâng ngập có khoảng 40 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu. Trước mắt, địa phương sẽ hỗ trợ người dân đến ở tạm tại 3 địa điểm trên địa bàn phường chờ nước rút mới trở về nhà dọn dẹp, thu dọn tài sản.

Một điểm ngập ven hồ Xuân Hương do cơn mưa lớn kéo dài chiều 12/8

Như Báo Lâm Đồng điện tử đã thông tin, trận mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ chiều 12/8 đã gây nên tình trạng ngập cục bộ tại khu vực dân cư và một số tuyến đường ven suối tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt…

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp cận các hộ dân tại cuối hẻm 28 Lữ Gia để hỗ trợ đưa người dân đến nơi an toàn



Hầu hết các điểm ngập cục bộ nước tiêu thoát nhanh chóng trong khoảng 10 tới 30 phút, trong khi có một số điểm do rác làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước nên tình trạng ngập kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ.