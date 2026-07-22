Cơ quan công an cấp xã thực hiện xác nhận đối với khoảng thời gian người kê khai thất nghiệp/lao động tự do và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc thực hiện xác nhận điều kiện về thu nhập trong khoảng thời gian người kê khai làm việc (tổng thời gian xác nhận là 12 tháng liền kề).

Theo quy định về pháp luật nhà ở xã hội thì bà Trần Thị Nhàn (Đà Nẵng) là đối tượng người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.

Để chứng minh thu nhập, bà Nhàn phải đính kèm bảng lương 12 tháng. Tuy nhiên, trong 12 tháng liên tục liền kề thời điểm nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội bà có khoảng 04 tháng thất nghiệp/lao động tự do. Vậy việc xác nhận thu nhập của bà trong trường hợp này như thế nào? Bà có được mua nhà ở xã hội không khi không cung cấp được bảng lương 12 tháng đi làm như Luật quy định?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 07/4/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2026/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 261/2025/NĐ-CP và Nghị định số 54/2026/NĐ-CP):

"1. Đối với các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như sau:

a) Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 35 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

b) Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

c) Thời gian xác định điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận...".

Tại Điều 33 Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09/02/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản (sửa đổi khoản 2 Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội) quy định như sau:

"2. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở không có hợp đồng lao động thì phải bảo đảm điều kiện về thu nhập theo quy định tại khoản 1 Điều này và được cơ quan Công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận, Công an cấp xã nơi công dân thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở hiện tại tại thời điểm công dân đề nghị, có trách nhiệm xác nhận các thông tin gồm: Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân; ngày, tháng, năm cấp thẻ căn cước/căn cước công dân; nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi ở hiện tại.

Công dân có trách nhiệm kê khai và cam kết thông tin thu nhập bình quân hàng tháng. Công an cấp xã phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xác minh, hậu kiểm thông tin thu nhập bình quân hàng tháng của công dân đối với các trường hợp cần thiết.

Đơn đề nghị xác nhận điều kiện về thu nhập quy định tại khoản này đồng thời là giấy tờ chứng minh về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội".

Như vậy, pháp luật về nhà ở đã quy định rõ thời gian xác nhận điều kiện về thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở xã hội là 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận. Do vậy, cơ quan công an cấp xã thực hiện xác nhận đối với khoảng thời gian người kê khai thất nghiệp/lao động tự do và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc thực hiện xác nhận điều kiện về thu nhập trong khoảng thời gian người kê khai làm việc (tổng thời gian xác nhận là 12 tháng liền kề).