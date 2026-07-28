Đi thu thập dữ liệu có được thanh toán công tác phí?

Ông Nguyễn Duy Hưng (Hà Nội) hỏi, viên chức đơn vị sự nghiệp được cử đi thu thập dữ liệu điều tra (phiếu điều tra) từ người dân trong giờ hành chính để phục vụ nghiên cứu thì có được thanh toán công tác phí và khoán tiền thuê phòng nghỉ theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC và Thông tư số 12/2025/TT-BTC không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điều 3 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 3 Điều 2 Thông tư số 12/2025/TT-BTC) quy định chung về công tác phí:

"Điều 3. Quy định chung về công tác phí

1. Công tác phí là khoản chi phí để trả cho người đi công tác trong nước, bao gồm: Chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác, cước hành lý và tài liệu mang theo để làm việc (nếu có).

2. Thời gian được hưởng công tác phí là thời gian công tác thực tế theo văn bản phê duyệt của người có thẩm quyền cử đi công tác hoặc giấy mời tham gia đoàn công tác (bao gồm cả ngày nghỉ, lễ, tết theo lịch trình công tác, thời gian đi đường).

3. Điều kiện để được thanh toán công tác phí bao gồm:

… 5. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải xem xét, cân nhắc khi cử người đi công tác (về số lượng người và thời gian đi công tác) bảo đảm hiệu quả công tác, sử dụng kinh phí tiết kiệm.

6. Cơ quan, đơn vị cử người đi công tác có trách nhiệm thanh toán các khoản công tác phí cho người đi công tác, trừ trường hợp được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều này.

7[3]. (được bãi bỏ)

…"

Đồng thời, Điều 7 Thông tư số 40/2017/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tưu số 12/2025/TT-BTC đã quy định cụ thể việc thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác (nguyên tắc, hình thức, định mức thanh toán).

Căn cứ các quy định nêu trên, Thông tư số 40/2017/TT-BTC, Thông tư số 12/2025/TT-BTC đã có quy định cụ thể về chế độ công tác phí.

Đề nghị đơn vị căn cứ theo quy định, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và trên cơ sở tính chất của nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở thực hiện đúng theo quy định.