Bà Bùi Thị Lương công tác tại trường mầm non, được hưởng chế độ của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Nghị định số 76/2019/NĐ-CP từ năm 2014 đến hết tháng 12/2023. Trong thời gian này bà được hưởng phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp lâu năm là 0,5 nhưng chưa được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu.

Từ tháng 1/2024, do địa bàn bà Lương công tác không còn là khu vực khó khăn nên giáo viên, nhân viên nhà trường thôi hưởng chế độ theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

Đến tháng 01/2026, do sáp nhập xã nên địa bàn bà công tác lại thuộc vùng đặc biệt khó khăn.

Bà Lương hỏi, bà có thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Hiện nay, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ, trong đó, khoản 2 Điều 1 quy định vùng có điều kiện vùng có kinh tế đặc biệt khó khăn, Điều 2 quy định về đối tượng áp dụng, Điều 6 quy định trợ cấp lần đầu được chi trả ngay và chỉ thực hiện một lần duy nhất trong suốt quá trình công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do cơ quan tiếp nhận công tác chi trả và Điều 13 quy định thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị bà Bùi Thị Lương liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức (Sở Nội vụ) để được giải đáp.