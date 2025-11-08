Địa chấn lên ngôi

Liverpool và Crystal Palace đụng độ ở Wembley để tranh Community Shield 2025. Đây được xem là trận cầu mở màn mùa giải mới của bóng đá Anh. Trước đối thủ chỉ thất bại mình 1 lần duy nhất trong 16 lần gặp nhau gần nhất, song Crystal Palace đã làm nên cơn địa chấn để lên ngôi.

Liverpool bước vào trận Siêu cúp với tư cách nhà vô địch Ngoại hạng Anh, sau khi dễ dàng đăng quang vì các đối thủ cạnh tranh như Man City hay Arsenal "buông súng" sớm. Liverpool chỉ có thể xem Community Shield là màn khởi động quy mô cho cả mùa giải khắc nghiệt phía trước. "The Kop" đã 24 lần tham dự trận cầu đỉnh cao tại sân Wembley và mang về phòng truyền thống sân Anfield tổng cộng 16 chiếc dĩa bạc dành cho nhà vô địch. Dù vậy, Liverpool không hề coi nhẹ trận tranh Siêu cúp Anh, cho dù lời nguyền "giành Community Shield sẽ mất ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh" trong mùa giải tới luôn “ám ảnh” đối với các nhà đương kim vô địch. Bởi lẽ trong 13 mùa bóng gần nhất, chỉ có Man City là đội bóng duy nhất sau khi đoạt Siêu cúp Anh vẫn vô địch Giải Ngoại hạng Anh ở mùa sau.

Đặt tham vọng bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh trong mùa giải mới, tuy nhiên với đội hình có phần bất ổn, đặc biệt thủ quân Marc Guehi chỉ còn một năm hợp đồng và đang nhấp nhổm ra đi, Liverpool đã mở chiến dịch mua sắm cực kỳ rầm rộ trong mùa hè này. Các ông chủ sân Anfield chi tới gần 300 triệu USD để củng cố đội hình. Trong đó Florian Writz cập bến Anfield với mức phí 170 triệu USD, một kỷ lục của Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó là những bản hợp đồng đình đám như Hugo Ekitike, Milos Kerkez hay Jeremie Frimpong. Trước trận tranh Siêu cúp, Liverpool cũng có màn chạy đà hoàn hảo bằng hai chiến thắng trước Bilbao đầu tuần. Trước đó Liverpool đã đánh bại Preston North End cùng Yokohama F Marinos. Trở lại sân Wembley, “Lữ đoàn đỏ” chưa thể quên ký ức đau buồn ở đây vào tháng 3 vừa qua, khi đó Liverpool bị Newcastle hạ gục ở chung kết Carabao Cup. Đêm 10/8 tại sân đấu này, thầy trò Arne Slot lại thêm một lần “đau” khi bị Crystal Palace vượt qua trên chấm luân lưu định mệnh.

Về phía Crystal Palace, mùa giải vừa qua họ đã chấm dứt 120 năm chờ đợi danh hiệu lớn đầu tiên khi đánh bại Man City trong trận chung kết FA Cup hồi tháng 5/2025. Kết quả này giúp cho Crystal Palace lần đầu tiên sau 119 năm được góp mặt ở trận đấu tranh Siêu cúp Anh. Tuy nhiên, sau chiến tích đó, mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ với đoàn quân HLV Oliver Glasner. Crystal Palace đang chờ đợi phán quyết từ UEFA xem có được dự Europa League hay bị đẩy xuống sân chơi Conference League. Bản thân chiến lược gia người Áo - Oliver Glasner vô cùng thất vọng về chính sách chuyển nhượng của giới chủ. Đến thời điểm này, Crystal Palace mới đưa về hai tân binh là Walter Benitez và Borna Sosa, chủ yếu bổ sung thiếu hụt vị trí trong đội hình, chứ không hy vọng mang đến sự đột phá trong lối chơi. Đối đầu với đối thủ chỉ thua mình 1 trong 16 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, nhưng Crystal Palace đã làm nên cơn địa chấn trước Liverpool trong trận đấu này để đoạt Community Shield 2025.

Tân binh Ekitike sớm mang lại niềm vui cho "Lữ đoàn đỏ" với một bàn thắng đẳng cấp, mở tỷ số trận đấu ngay ở phút thứ 4, hứa hẹn một khởi đầu như mơ. Tuy nhiên, Mateta đã nhanh chóng gỡ hòa ở phút 17, khi Crystal Palace được hưởng penalty. Chỉ 4 phút sau, Liverpool một lần nữa vươn lên dẫn trước, nhưng đến phút 77 Crystal Palace một lần nữa gỡ hòa.

Bất phân thắng bại trong giờ thi đấu chính thức, cả hai phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Tại đây thủ thành Dean Henderson của Crystal Palace đã hóa người hùng khi cản phá tới 2 quả luân lưu của đối thủ. Lần lượt Mac Allister rồi Elliott đều không thắng được thủ môn người Anh.

Crystal Palace thực sự đã tạo nên cơn địa chấn đầu mùa khi quật ngã nhà vô địch Premier League để lần đầu tiên nâng cao chiếc đĩa Siêu cúp Anh. Xin chúc mừng nhà vô địch Community Shield 2025: Crystal Palace.