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    Địa Chỉ Bán Dù Che Nắng Uy Tín, Giá Tận Xưởng | Dù Nam Long

    QC 06/07/2026 10:06

    Địa chỉ bán dù che nắng không thiếu nhưng địa chỉ đáng tin thì ít hơn anh/chị nghĩ. Thị trường hiện nay tràn ngập hàng giá rẻ: vải mỏng phai màu sau vài tháng nắng, khung sắt không sơn tĩnh điện gỉ ngay mùa mưa đầu tiên, đế nhẹ lật khi gặp gió mạnh. Chủ quán cà phê, nhà hàng ngoài trời, chủ sân vườn biệt thự hay hồ bơi hay bất kỳ ai từng mua phải dù kém chất lượng đều hiểu cảm giác mất tiền oan sau 6 tháng.

    Dù che nắng ngoài trời không phải hàng dùng một lần. Nó phải chịu được nắng nóng TP.HCM, mưa xối mùa hạ và gió giật bất ngờ từ năm này qua năm khác. Bài viết này giúp anh/chị hiểu rõ từng loại dù phù hợp theo không gian, nắm được 4 tiêu chí chọn đúng địa chỉ uy tín, và tham khảo bảng giá thực tế từ xưởng sản xuất trực tiếp để chọn đúng ngay từ lần đầu, không mất thêm một lần tiền nữa.

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    Các loại dù che nắng ngoài trời được săn đón nhất hiện nay

    Dù lệch tâm (tròn và vuông)

    Dù lệch tâm khác dù thông thường ở một chi tiết quyết định: cột được đưa ra ngoài mép tán nhờ hệ thống cần bảy, không đứng chính giữa. Người ngồi bên dưới không bị cột che tầm nhìn, không vướng víu khi di chuyển ghế.

    Có hai dạng tán:

    • Dù lệch tâm Tròn (3m, 3m5, 3m8): che phủ rộng đều, phù hợp bàn tròn hoặc không gian thoáng
    • Dù lệch tâm Vuông (2m5, 3m, 3m5): che bóng gọn cho bàn chữ nhật, tối ưu diện tích mặt sàn

    Đế bê tông đá mài niềng thép xung quanh từ 90 đến 135kg (tùy kích thước) giữ cho dù ổn định ngay cả khi gặp gió giật.

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    Dù đúng tâm

    Dù đúng tâm là dòng dù truyền thống với cột đứng chính giữa tán. Cấu trúc đơn giản, ít chi tiết cơ học hơn nên giá thành thấp hơn dù lệch tâm và dễ vận chuyển, di chuyển hơn khi cần.

    Phù hợp với: quán nước vỉa hè, xe bán hàng rong, sân vườn gia đình, chợ, trường học và những không gian không cần xoay góc linh hoạt nhưng cần che nắng mưa hiệu quả cho 4 đến 6 người. Kích thước phổ biến nhất là đường kính 3m, cột Ø42mm sơn tĩnh điện, đế đá tổng hợp nặng 30kg.

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    Tiêu chí lựa chọn địa chỉ bán dù che nắng uy tín

    Thị trường nhiều lựa chọn là tốt đó là nếu anh/chị biết cách lọc. Bốn tiêu chí sau giúp phân biệt địa chỉ uy tín với nơi bán hàng theo phong trào:

    • Chất liệu khung và vải: Khung phải được sơn tĩnh điện vì bám chắc hơn sơn thường, chống gỉ tốt trong điều kiện mưa nắng nhiệt đới. Vải phải là polyester phủ PU (lớp phủ chống thấm) làm cho nước mưa chảy ra ngoài, không thấm xuống bàn ghế bên dưới.
    • Chính sách bảo hành cụ thể: Địa chỉ uy tín luôn có bảo hành khung và áo dù.
    • Giá công khai, có xưởng sản xuất trực tiếp: Đơn vị có xưởng sản xuất riêng bán giá thấp hơn cửa hàng bán lẻ vì không phát sinh chi phí trung gian.
    • Đánh giá từ khách hàng thực tế: Kiểm tra Google Maps và Fanpage về số lượng đánh giá, nội dung phản hồi và cách xưởng xử lý khiếu nại. Đánh giá thật không chỉ khen mà nó có cả câu hỏi và phản hồi cụ thể về sản phẩm.

    Dù Nam Long - Địa chỉ bán dù che nắng chất lượng, giá tận xưởng

    Xưởng Sản Xuất Dù Che Nắng Nam Long đặt tại 89 Đường Tam Châu, Phường Tam Phú, TP. Thủ Đức chuyên cung cấp dù che nắng chất lượng, giá tốt, tư vấn nhiệt tình, giao hàng nhanh chóng.

    Tại sao nên mua dù che nắng tại Nam Long?

    • Mẫu mã đa dạng, kích thước linh hoạt: Từ dù đúng tâm 3m đến dù lệch tâm tròn 3m8, dù lệch tâm vuông 2m5 đến 3m5 với nhiều màu sắc (đỏ, xanh dương, xanh lá, trắng kem, xám, vàng, hồng, tím, nâu).
    • Giao hàng nhanh toàn quốc, hỗ trợ lắp đặt tận nơi: COD toàn quốc khi nhận hàng xong mới thanh toán. Giao tại TP.HCM từ 1 đến 2 ngày làm việc, tỉnh thành khác từ 2 đến 5 ngày. Khách tại TP.HCM được lắp đặt tại chỗ miễn phí bởi nhân viên xưởng. Đơn từ 900.000 VND miễn phí vận chuyển nội thành.
    • Bảo hành 1 năm toàn diện: Bao gồm khung và áo dù

    Bảng giá tham khảo các loại dù che nắng tại Nam Long

    Loại dù
    		Kích thước
    		Chất liệu
    		Giá tham khảo
    Dù đúng tâm tròn
    		3m
    		Khung sắt đường kính 42mm sơn tĩnh điện, vải polyester 230gr/m² phủ PU, đế đá 30kg
    		Từ 1.500.000 VND
    Dù lệch tâm tròn
    		3m
    		Khung thép sơn tĩnh điện, vải polyester 230gr/m² phủ PU,
    		3.000.000 – 3.500.000 VND
    Dù lệch tâm tròn
    		3m5
    		Khung thép sơn tĩnh điện, vải polyester 230gr/m² phủ PU, đế granite 120kg
    		3.000.000 – 3.500.000 VND
    Dù lệch tâm tròn
    		3m8
    		Khung thép sơn tĩnh điện, vải polyester 230gr/m² phủ PU, đế granite 135kg
    		3.500.000 – 3.800.000 VND
    Dù lệch tâm vuông
    		2m5 × 2m5
    		Khung thép sơn tĩnh điện, vải polyester 230gr/m² phủ PU
    		3.000.000 – 3.500.000 VND
    Dù lệch tâm vuông
    		3m × 3m
    		Khung thép sơn tĩnh điện, vải polyester 230gr/m² phủ PU
    		3.000.000 – 4.000.000 VND
    Dù lệch tâm vuông
    		3m5 × 3m5
    		Khung thép sơn tĩnh điện, vải polyester 230gr/m² phủ PU
    		3.500.000 – 4.500.000 VND

    Giá có thể thay đổi theo thời điểm. Liên hệ 0906.999.802 để nhận báo giá chính xác.

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    Xưởng Sản Xuất Dù Che Nắng Nam Long

    • Địa chỉ: 89 Đường Tam Châu, Phường Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM
    • Hotline / Zalo: 0906.999.802 (hỗ trợ 24/7)
    • Website: www.dunamlong.com

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      Thông tin
      Địa Chỉ Bán Dù Che Nắng Uy Tín, Giá Tận Xưởng | Dù Nam Long
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

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      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

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