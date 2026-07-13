Doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đào tạo với công ty mẹ tại Hoa Kỳ; trong đó bên ký hợp đồng, bên thanh toán và bên nhận hóa đơn đều là công ty nước ngoài tại Hoa Kỳ; dịch vụ đào tạo được thực hiện tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Hạnh (Hà Nội) hỏi, trong trường hợp nêu trên, doanh nghiệp Việt Nam có được thỏa thuận giá trị hợp đồng bằng USD, xuất hóa đơn và nhận thanh toán bằng USD từ công ty Hoa Kỳ thông qua hệ thống ngân hàng hợp pháp tại Việt Nam hay không?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Tại khoản 5 Điều 4 Pháp lệnh Ngoại hối (đã sửa đổi, bổ sung) quy định "Giao dịch vãng lai là giao dịch giữa người cư trú với người không cư trú không vì mục đích chuyển vốn".

Tại khoản 6 Điều 4 Pháp lệnh Ngoại hối quy định:

"Thanh toán và chuyển tiền đối với các giao dịch vãng lai bao gồm:

a) Các khoản thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ;

b) Các khoản thanh toán và chuyển tiền liên quan đến tín dụng thương mại và vay ngân hàng ngắn hạn;

c) Các khoản thanh toán và chuyển tiền liên quan đến thu nhập từ đầu tư trực tiếp và gián tiếp;

d) Các khoản chuyển tiền khi được phép giảm vốn đầu tư trực tiếp;

đ) Các khoản thanh toán tiền lãi và trả dần nợ gốc của khoản vay nước ngoài;

e) Các khoản chuyển tiền một chiều;

g) Các thanh toán và chuyển tiền khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam".

Tại Điều 7 Pháp lệnh Ngoại hối quy định về thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ.

Tại Điều 10 Pháp lệnh Ngoại hối quy định đồng tiền sử dụng trong giao dịch vãng lai "Người cư trú được lựa chọn đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và các đồng tiền khác được tổ chức tín dụng được phép chấp nhận làm đồng tiền thanh toán trong giao dịch vãng lai".

Theo Điều 4, Điều 5 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối quy định về tự do hóa đối với giao dịch vãng lai, thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và các nguồn thu vãng lai khác.

Căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BKHĐTquy định nội dung danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam có quy định dịch vụ giáo dục (nhóm dịch vụ 8950) thuộc danh mục này.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp Việt Nam (người cư trú) ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đào tạo với công ty ở Hoa Kỳ (người không cư trú), nếu xác định dịch vụ thuộc danh mục nhóm dịch vụ 8950 (quy định tại Thông tư số 08/2011/TT-BKHĐT nêu trên) thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh toán, chuyển tiền đối với giao dịch vãng lai (bao gồm giao dịch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ).