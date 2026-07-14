Bà Nguyễn Thị Liêm công tác tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% tài chính, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh). Đơn vị hiện đang thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC.

Đầu năm, đơn vị của bà Liêm được cấp trên giao dự toán chi ngân sách nhà nước để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (Loại 100, Khoản 108, Mã nguồn 12). Khi nhận dự toán, đơn vị ghi Nợ TK 00821; khi rút dự toán chi, đơn vị hạch toán vào TK 611/511, đồng thời ghi Có TK 008.

Tuy nhiên, khi kiểm tra báo cáo tài chính, cơ quan cấp trên yêu cầu đơn vị sửa lại cách hạch toán sang TK 642/5312.

Bà Liêm cho rằng việc điều chỉnh này chưa phù hợp với tính chất của nguồn giao dự toán và đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cách hạch toán đúng quy định.

Về vấn đề này, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán có ý kiến như sau:

Tại Mục 1.1 nguyên tắc kế toán Tài khoản (TK) 611 "Chi phí hoạt động không giao tự chủ" tại Phụ lục I "Hệ thống tài khoản kế toán và hướng dẫn hạch toán kế toán" kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp quy định:

"Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí phục vụ cho các hoạt động không được giao tự chủ tài chính, không được khoán chi (trừ chi phí hoạt động dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách theo hình thức giao nhiệm vụ)".

Tại Mục 1.1 nguyên tắc kế toán TK 511 "Doanh thu từ kinh phí ngân sách Nhà nước cấp" tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC quy định:

"Tài khoản này sử dụng để phản ánh doanh thu từ kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động của đơn vị trong năm (trừ kinh phí ngân sách Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu hoặc hỗ trợ thực hiện hoạt động dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập)".

Căn cứ quy định nêu trên, đối với doanh thu, chi phí của hoạt động dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị không phản ánh trên TK 511, 611.

Theo đó, đơn vị cần nghiên cứu nguyên tắc kế toán các TK khác có liên quan như TK 531 "Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ", TK 632 "Giá vốn hàng bán", TK 642 "Chi phí quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ",... để ghi nhận, theo dõi phù hợp với quy định và bản chất của hoạt động cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra, để theo dõi tình hình nhận và sử dụng dự toán ngân sách Nhà nước được giao, đơn vị sử dụng các tài khoản kế toán ngoài bảng để phản ánh số liệu phục vụ cho công tác quyết toán theo quy định.