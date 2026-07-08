Diego Forlan trở thành tân HLV trưởng Uruguay: Nước đi táo bạo sau kỳ World Cup thất vọng Liên đoàn Bóng đá Uruguay chính thức bổ nhiệm huyền thoại Diego Forlan làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U20, thay thế chiến lược gia Marcelo Bielsa.

Liên đoàn Bóng đá Uruguay (AUF) vừa chính thức bổ nhiệm huyền thoại Diego Forlan làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nam và đội U20 Uruguay, thay thế nhà cầm quân Marcelo Bielsa sau thất bại tại World Cup 2026. Đây được coi là bước ngoặt chiến lược của bóng đá nước này.

Forlan được đặt nhiều kỳ vọng khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng tuyển Uruguay. Ảnh: Getty Images.

Cuộc chia tay sau kỳ World Cup thất vọng

Quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện diễn ra ngay sau khi đội tuyển Uruguay bị loại đầy thất vọng từ vòng bảng World Cup 2026. Đội bóng giàu truyền thống của Nam Mỹ chỉ giành vỏn vẹn 2 điểm sau các trận hòa trước Ả Rập Xê Út, Cape Verde và thất bại trước Tây Ban Nha.

Thành tích yếu kém này khiến HLV Marcelo Bielsa (70 tuổi) phải nói lời chia tay đội bóng. Chiến lược gia kỳ cựu mô tả việc bị loại sớm tại giải đấu lớn nhất hành tinh là một lời chia tay "rất đau đớn" đối với cá nhân ông và bóng đá Uruguay.

Tượng đài tái xuất trên băng ghế chỉ đạo

Phát biểu về việc bổ nhiệm tân HLV trưởng, đại diện AUF khẳng định quyết định này đánh dấu sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới. Việc đưa một trong những thần tượng lớn nhất quốc gia trở lại trung tâm sân khấu thể hiện rõ bản sắc, tham vọng và cam kết của AUF đối với dự án phát triển lâu dài.

Trong sự nghiệp quần đùi áo số, Diego Forlan là một tượng đài lớn của bóng đá Uruguay. Cựu tiền đạo 47 tuổi đã có 112 lần khoác áo đội tuyển quốc gia (xếp thứ 6 trong lịch sử) và ghi được 36 bàn thắng (xếp thứ 3). Đỉnh cao của ông trong màu áo quốc gia là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010. Ở cấp độ câu lạc bộ, Forlan từng thi đấu cho các đội bóng danh tiếng như Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid và Inter Milan trước khi giải nghệ vào năm 2019.

Bài toán kinh nghiệm và kỳ vọng theo dấu Lionel Scaloni

Dù sở hữu sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng và từng gây chú ý khi ra mắt thi đấu quần vợt chuyên nghiệp vào tháng 11/2024, kinh nghiệm huấn luyện của Forlan vẫn là dấu hỏi lớn. Ông mới chỉ dẫn dắt hai câu lạc bộ quê nhà là Peñarol (11 trận) và CA Atenas (12 trận) trong giai đoạn 2020–2021, đồng thời đã dừng công việc cầm quân kể từ tháng 9/2021.

Việc AUF chuyển từ một nhà cầm quân lão làng như Marcelo Bielsa sang một biểu tượng chưa có nhiều kinh nghiệm sa bàn là nước đi đầy mạo hiểm nhưng táo bạo. Tuy nhiên, uy tín lớn cùng vị thế huyền thoại giúp Forlan dễ dàng nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ các học trò. Bóng đá Uruguay đang kỳ vọng ông có thể tái hiện hành trình thành công giống như cách Lionel Scaloni từng làm được khi dẫn dắt đội tuyển Argentina.