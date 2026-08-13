Giáo dục - Đào tạo Điểm chuẩn đại học 2026: Trật tự nhóm ngành điểm cao đang thay đổi Điểm chuẩn đại học năm 2026 cho thấy sự phân hóa khá rõ giữa các ngành. Sư phạm, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu cùng một số ngành kinh tế tiếp tục nằm trong nhóm cạnh tranh cao, nhiều ngành tiến sát mức tuyệt đối.

Nhìn vào điểm chuẩn các trường đã công bố, một trong những nét nổi bật của mùa tuyển sinh năm nay là sự phân hóa khá rõ giữa các ngành.

Trong bối cảnh phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có tính phân hóa, nhiều ngành vẫn ghi nhận mức chuẩn 28-29 điểm, thậm chí tiến sát mức tuyệt đối. Điều này cho thấy cạnh tranh đang tập trung mạnh vào một số ngành và trường có thế mạnh đào tạo, thay vì mặt bằng điểm chuẩn cùng tăng trên toàn hệ thống.

Các ngành khối sư phạm trở thành một trong những “đỉnh” điểm chuẩn

Ngành sư phạm nổi bật ở vùng điểm cao

Nếu những năm trước, các mức điểm gần 30 thường khiến người ta nghĩ tới y khoa, công nghệ thông tin hoặc kinh tế, thì năm 2026, sư phạm nổi lên là một trong những nhóm ngành có mức cạnh tranh cao nhất.

Tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Sư phạm Hóa học lấy 29,83 điểm, tương đương gần 9,95 điểm mỗi môn nếu quy về ba môn. Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng ở mức 29,80; Sư phạm Vật lý 29,78 và Sư phạm Toán học 29,49 điểm. Có tới 9/15 ngành đào tạo giáo viên tại trụ sở chính đạt từ 27 điểm trở lên, trong đó 5 ngành từ 29 điểm.

Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngành Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh dẫn đầu với 29 điểm. Ngay phía sau là Sư phạm Hóa học 28,99; Sư phạm Toán học 28,95; Sư phạm Vật lý 28,77; Sư phạm Ngữ văn 28,71; Sư phạm Lịch sử 28,61 điểm. Giáo dục tiểu học, Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Địa lý cũng đều nằm ở vùng điểm cao.

Xu hướng này không chỉ xuất hiện ở hai trường sư phạm lớn. Trường Đại học Sài Gòn lấy 28,89 điểm với Sư phạm Toán học; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có mức cao nhất 27,51; Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội có cả 10 ngành đào tạo giáo viên trên 25 điểm, cao nhất là Sư phạm Toán học 27,55. Ở Đại học Cần Thơ, Sư phạm Toán học cũng dẫn đầu nhóm chương trình đại trà với 28,12 điểm.

Một nguyên nhân đáng chú ý là quy mô tuyển sinh sư phạm được xác định trên cơ sở nhu cầu sử dụng giáo viên, khiến chỉ tiêu nhiều ngành không lớn. Trong khi đó, một phần chỉ tiêu đã được dành cho tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với học sinh có thành tích cao, làm số chỗ còn lại dành cho các phương thức khác giảm xuống. Các chính sách hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt và triển vọng nhu cầu giáo viên theo từng môn học, địa phương cũng góp phần duy trì sức hút của nhóm ngành này.

Tuy nhiên, không thể từ các mức 29 điểm kết luận tất cả ngành sư phạm đều “nóng”.

Ngay tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Sư phạm tiếng Pháp chỉ lấy 20,60 điểm, giảm mạnh so với 27,15 điểm năm 2025. Sự chênh lệch này cho thấy thí sinh đang lựa chọn ngày càng cụ thể theo môn học, cơ hội nghề nghiệp và chương trình đào tạo, thay vì đơn thuần lựa chọn “ngành sư phạm”.

Các ngành công nghệ tiếp tục nằm trong nhóm có mức cạnh tranh cao

Lĩnh vực công nghệ tiếp tục sức hút ở đỉnh cao

Cùng với sư phạm, các ngành công nghệ tiếp tục nằm trong nhóm có mức cạnh tranh cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, máy tính và một số lĩnh vực kỹ thuật mới.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn 68 chương trình đào tạo dao động từ 20,06 đến 29,54 điểm. Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo dẫn đầu với 29,54 điểm; Khoa học máy tính đạt 29,27; Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 28,98; Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano 28,64 điểm.

Trong 68 chương trình, có 14 chương trình lấy trên 28 điểm và 30 chương trình trên 27 điểm.

Tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa có điểm chuẩn cao nhất với 27,78 điểm. Khoa học máy tính đạt 26,86; Khoa học dữ liệu 26,85; Kỹ thuật máy tính 26,63; Trí tuệ nhân tạo 26,26 điểm.

Ở phía Nam, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM có điểm chuẩn từ 76 đến 100 điểm theo thang xét tuyển tổng hợp, tương đương 22,8-30 điểm khi quy đổi về thang 30. Trí tuệ nhân tạo là ngành có mức điểm cao nhất.

Mức độ quan tâm đối với các lĩnh vực khoa học, công nghệ cũng thể hiện từ giai đoạn đăng ký nguyện vọng. Trong 874.811 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2026, có 467.590 thí sinh đăng ký ít nhất một ngành thuộc nhóm STEM, với hơn 2,36 triệu nguyện vọng. Tổng số nguyện vọng trên toàn hệ thống đạt hơn 7,18 triệu.

Các con số này cho thấy STEM tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của thí sinh. Đây cũng là một chỉ dấu đáng chú ý khi AI, khoa học dữ liệu, máy tính, vi mạch, tự động hóa liên tục nằm trong nhóm điểm cao tại các trường có thế mạnh về công nghệ.

Tuy nhiên, điểm chuẩn giữa các trường không thể đặt cạnh nhau để so sánh trực tiếp do phương thức xét tuyển và cách quy đổi điểm có sự khác biệt.

Các ngành kinh tế, kinh doanh vẫn giữ sức cạnh tranh lớn

Kinh tế - xã hội: Điểm chuẩn phân hóa rõ giữa các ngành

Các ngành kinh tế, kinh doanh vẫn giữ sức cạnh tranh lớn trong mùa tuyển sinh năm nay.

Tại Trường Đại học Ngoại thương, mức cao nhất là 29,7 điểm ở chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại tại trụ sở Hà Nội.

Đại học Kinh tế Quốc dân có điểm chuẩn 88 ngành, chương trình dao động từ 23,48 đến 28,84 điểm. Kiểm toán đứng đầu với 28,84 điểm; Kinh doanh quốc tế đạt 28,50; Công nghệ tài chính 27,52; Công nghệ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 27,39 điểm.

Điểm đáng chú ý năm nay là bên cạnh các ngành kinh tế vốn có sức cạnh tranh lớn, vùng điểm cao còn có sự hiện diện rõ nét của sư phạm và công nghệ.

Trong khi đó, ở nhóm khoa học xã hội, khoảng cách giữa các ngành khá lớn. Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Truyền thông đa phương tiện lấy 25,5 điểm; Tâm lý học 25; Quan hệ công chúng 24,2 điểm, trong khi một số ngành ở mức 19-20 điểm.

Khối sức khỏe cũng duy trì mức điểm đầu vào cao ở các ngành đào tạo bác sĩ.

Trường Đại học Y Hà Nội lấy 28,5 điểm ở ngành Y khoa, 27,57 điểm ở Răng - Hàm - Mặt và 26,25 điểm với Y khoa tại Phân hiệu Thanh Hóa. Tuy nhiên, toàn trường có mức điểm chuẩn trải từ 17,75 đến 28,5 điểm.

Tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, Y khoa lấy 27,43 điểm, Răng - Hàm - Mặt 27,19, trong khi ngành thấp nhất là Kỹ thuật hình ảnh y học với 22,51 điểm.

Như vậy, sức nóng của khối sức khỏe vẫn tập trung chủ yếu vào Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, thay vì kéo toàn bộ các ngành sức khỏe lên cùng một mặt bằng.

Bức tranh điểm chuẩn năm 2026 vì thế cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng phân hóa theo từng ngành và thế mạnh của từng trường.

Với hơn 7,18 triệu nguyện vọng của 874.811 thí sinh, bình quân mỗi thí sinh đăng ký khoảng 8,2 nguyện vọng. Tuy nhiên, điểm chuẩn cho thấy dòng nguyện vọng không phân bố đều mà tập trung rõ vào một số ngành.

Sư phạm có hàng loạt ngành áp sát 30 điểm; công nghệ tiếp tục duy trì mức cạnh tranh cao, trong khi kinh tế vẫn giữ sức hút ở nhiều chương trình đào tạo. Vùng điểm cao của mùa tuyển sinh 2026 vì thế đang trải rộng hơn giữa các nhóm ngành.