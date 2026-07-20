Thể thao 360 Điểm chuẩn Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2026 Điểm chuẩn Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2026 - 2027: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo điểm chuẩn các năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

Điểm chuẩn Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2026 - 2027

(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2026 - 2027)

Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 3 năm qua để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2026.

Điểm chuẩn Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng trong 3 năm qua

STT Ngành học Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Xét KQ thi TN THPT Xét học bạ Xét KQ thi TN THPT Xét học bạ Xét KQ thi TN THPT Xét học bạ 1 Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh – Trung

Ngôn nữ Anh – Hàn



15,00

15,00 15,00 15,00 15.00 18.00 2 Việt Nam học

Văn hóa du lịch

Quản trị du lịch



15,00

15,00 15,00 15,00 15.00 18.00 3 Quản trị kinh doanh

Quản trị doanh nghiệp

Kế toán kiểm toán

Quản trị marketting

Quản trị logistics và chuỗi cung ứng

Khai thác cảng hàng không



15,00

15,00 15,00 15,00 15.00 18.00 4 Công nghệ thông tin

Công nghệ phầm mềm

Quản trị và an ninh mạng



15,00

15,00 15,00 15,00 15.00 18.00 5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ Internet vạn vật (IoT)

Điện tử – Truyền thông

Điện tự động công nghiệp



15,00

15,00 15,00 15,00 16.1 19.00 6 Công nghệ kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường và an toàn lao động

Quản lý tài nguyên và môi trường nước

Quản lý tài nguyên đất đai



15,00

15,00 15,00 15,00 15.00 18.00

Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2026 - 2027 mới nhất

Điểm xét tuyển đại học 2026 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:

1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia

Ngành không nhân hệ số: Điểm xét tuyển = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

Ngành có môn nhân hệ số: Một số ngành năng khiếu hoặc ngành có môn chính được nhân đôi điểm.

Công thức thang điểm 40: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) × 2 + Điểm ưu tiên

Công thức thang điểm 30: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + (Môn chính × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên theo từng đối tượng

Nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4: cộng 2 điểm

Nhóm đối tượng 5, 6, 7: cộng 1 điểm

Ưu tiên khu vực

KV1: cộng 0,75 điểm

KV2-NT: cộng 0,5 điểm

KV2: cộng 0,25 điểm

KV3: không cộng điểm

2. Dựa trên học bạ THPT

Xét theo tổ hợp 3 môn: Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

Nếu có môn nhân hệ số: Điểm xét tuyển = [M1 + M2 + (M3 × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Trong đó M1, M2, M3 là điểm trung bình các môn theo quy định của từng trường.

3. Cách tính điểm Đánh giá năng lực

Điểm ĐHQG TP.HCM với tổng điểm tối đa 1.200 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 1.200

Điểm ĐHQG Hà Nội với tổng điểm tối đa 150 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 150

4. Cách tính điểm theo các khối phổ biến