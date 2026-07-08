Giáo dục - Đào tạo Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Hà Nội) 2026 Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Hà Nội) 2026 - 2027: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Hà Nội) 2026 - 2027

(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2026 - 2027)

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Hà Nội) 3 năm qua để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2026.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Hà Nội) trong 3 năm qua

STT Ngành

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

Xét KQ thi TN THPT Xét KQ thi TN THPT Xét KQ thi TN THPT Xét học bạ 1 Công nghệ kỹ thuật ô tô 22,65 23,28 23.00 26.00 2



Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử



23,09 23,37 23.00 26.00 3 Hệ thống thông tin



21,90 22,20 21.00 24.00 4 Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông



22,70 22,90 21.50 24.50 5 Kinh tế xây dựng 21,40 20,00 20.00 23.00 6 Logistics và Vận tải đa phương thức



23,60 23,65 22.50 25.50 7 Thương mại điện tử 24,07 24,10 23.50 26.50 8 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 24,12 24,54 24.50 27.50 9 Công nghệ thông tin 23,10 23,70 23.50 26.50 10 Quản trị doanh nghiệp



22,85 21,10 22.00 25.00 11 Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp



16,00 16,00 16.00 18.00 12 Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ (tăng cường tiếng Nhật, định hướng làm việc tại Nhật Bản)



16,00 16,00 18.00 21.00 13 Quản trị Marketing 23,65 23,39 22.50 25.50 14 Logistics và hạ tầng giao thông 23,15 23,52 21.00 24.00 15 Tài chính doanh nghiệp 22,55 21,50 21.00 24.00 16 Kế toán doanh nghiệp 22,15 21,55 21.00 24.00 17 Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh 22,80 21,45 21.00 24.00 18 Hạ tầng giao thông đô thị thông minh 16,00 16,00 17.00 19.50 19 Công nghệ và quản lý môi trường 16,00 16,00 16.00 18.00 20 Hải quan và Logistics 21,95 23,48 23.00 26.00 21 Công nghệ ô tô và giao thông thông minh 21,15 22,65 21.50 24.50 22 Quản lý xây dựng 21,10 20,05 20.00 23.00 23 Kiến trúc nội thất 16,00 22,45 20.00 23.00 24 Thanh tra và quản lý công trình giao thông 16,00 16,00 16.00 18.00 25 Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị 16,00 16,00 19.00 22.00 26 Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn 23,28 24.00 27.00 27 Ngôn ngữ Anh 20,00 23.20 26.20 28 Luật 20,00 24.00 27.00 29 Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông (tăng cường tiếng Nhật, định hướng thực hiện và làm việc tại Nhật Bản) 20,00 18.00 21.00 30 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Nhật, định hướng thực hiện và làm việc tại Nhật Bản) 20,00 20.00 23.00 31 Công nghệ thông tin (tăng cường tiếng Anh) 20,00 20.00 23.00 32 Logistics – Trường Đại học Tongmyong – Hàn Quốc cấp bằng 18,00 21.00 24.00 33 Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ thông tin và quản lý Ban Lan – UITM cấp bằng 18,00 21.00 24.00 34 Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ (hợp tác doanh nghiệp) 16,00 16.00 18.00 35 Quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc 16,00 16.00 18.00 36 Quản lý và điều hành vận tải đường sắt 16,00 18.00 21.00 37 An toàn dữ liệu và an ninh mạng 23.00 26.00 38 Thương mại quốc tế 22.50 25.50 39 Công nghệ ô tô điện và ô tô hybrid 22.00 25.00 40 Công nghệ chế tạo máy 21.00 24.00 41 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Anh) 20.00 23.00 42 Công nghệ chế tạo máy (tăng cường tiếng Nhật, định hướng làm việc tại Nhật Bản) 18.00 21.00 43 CNKT cơ khí đầu máy – toa xe và tàu điện Metro 16.00 18.00 44 Công nghệ tài chính 21.00 24.00 45 Đường sắt tốc độ cao (công nghệ Hàn Quốc, tăng cường tiếng Anh) 18.00 21.00 46 Kinh tế và quản lý bất động sản 20.00 23.00 47 Kinh doanh quốc tế (tăng cường tiếng Anh) 18.00 21.00 48 Kinh doanh số 20.00 23.00 49 Lữ hành và du lịch 20.00 23.00 50 Lữ hành và du lịch (tăng cường tiếng Anh)

18.00 21.00 51 Hải quan và Logistics (tăng cường tiếng Anh) 20.00 23.00 52 CNKT cơ khí tàu thủy và công trình nổi 16.00 18.00 53 Máy và thiết bị tự động hóa xây dựng 16.00 18.00 54 Cơ điện tử ô tô 21.00 24.00 55 Cơ điện tử·ô tô (tăng cường tiếng Anh) 18.00 21.00 56 Mô hình thông tin công trình giao thông (BIM) 16.00 18.00 57 Quản trị Marketing (tăng cường tiếng Anh) 20.00 23.00 58 Quản lý xây dựng (hợp tác doanh nghiệp) 18.00 21.00 59 Công nghệ kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo 20.00 23.00 60 Thương mại điện tử (tăng cường tiếng Anh) 20.00 23.00 61 Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh (tăng cường tiếng Anh) 20.00 23.00 62 Đường sắt tốc độ cao 16.00 18.00 63 Kỹ thuật vi điện tử và vật lý bán dẫn 21.00 24.00 64 Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ 16.00 18.00

Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2026 - 2027 mới nhất

Điểm xét tuyển đại học 2026 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:

1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia

Ngành không nhân hệ số: Điểm xét tuyển = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

Ngành có môn nhân hệ số: Một số ngành năng khiếu hoặc ngành có môn chính được nhân đôi điểm.

Công thức thang điểm 40: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) × 2 + Điểm ưu tiên

Công thức thang điểm 30: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + (Môn chính × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên theo từng đối tượng

Nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4: cộng 2 điểm

Nhóm đối tượng 5, 6, 7: cộng 1 điểm

Ưu tiên khu vực

KV1: cộng 0,75 điểm

KV2-NT: cộng 0,5 điểm

KV2: cộng 0,25 điểm

KV3: không cộng điểm

2. Dựa trên học bạ THPT

Xét theo tổ hợp 3 môn: Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

Nếu có môn nhân hệ số: Điểm xét tuyển = [M1 + M2 + (M3 × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Trong đó M1, M2, M3 là điểm trung bình các môn theo quy định của từng trường.

3. Cách tính điểm Đánh giá năng lực

Điểm ĐHQG TP.HCM với tổng điểm tối đa 1.200 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 1.200

Điểm ĐHQG Hà Nội với tổng điểm tối đa 150 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 150

4. Cách tính điểm theo các khối phổ biến