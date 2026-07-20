Giáo dục - Đào tạo Điểm chuẩn Trường Đại học Công Thương Tp. Hồ Chí Minh 2026 Điểm chuẩn Trường Đại học Công Thương Tp. Hồ Chí Minh 2026 - 2027: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo điểm chuẩn các năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công Thương Tp. Hồ Chí Minh 2026 - 2027

(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2026 - 2027)

Trường Đại học Công Thương Tp. Hồ Chí Minh

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Công Thương Tp. Hồ Chí Minh 3 năm qua để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2026.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công Thương Tp. Hồ Chí Minh trong 3 năm qua

STT

Ngành

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

Xét KQ thi THPT

Xét KQ thi THPT

Xét KQ thi THPT

Xét học bạ

1

Quản trị Kinh doanh

21,00



23,00

23.00

24.8

2

Kinh doanh quốc tế

21,50



23,25

23.5

25.3

3

Tài chính – Ngân hàng

20,50



23,00

23.5

25.3

4

Kế toán

20,00



22,50

22.5

24.4

5

Công nghệ Sinh học

16,00



17.75

18.5

20.83

6

Công nghệ Chế tạo máy

16,00



18,00

21.25

23.25

7

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

16,00 18,50 22.00 24.00 8

Công nghệ Thực phẩm

21,00



23,00

23.00

24.6

9

Đảm bảo Chất lượng & ATTP

18,00



18,00

18.00

20.67

10

Công nghệ Thông tin

21,00



23,00

23.25

25.00

11

An toàn thông tin

16,50



20,00

22.00

24.00

12

Công nghệ kỹ thuật Hóa học

16,00



17,00

18.00

20.67

13

Công nghệ Chế biến Thủy sản

16,00



17,00

17.00

20.33

14

Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử

16,00



18,0012

21.5

23.5

15

Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa

16,50



18,75

22.25

24.2

16

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

16,00



17,00

17.00

20.33

17

Công nghệ dệt, may

16,00



17,00

17.00

20.33

18

Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực

16,00



17,00

19.00

21.00

19

Khoa học Chế biến Món ăn

16,00



17,50

21.00

23.00

20

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

18,00



21,00

24.00

25.9

21

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

18,00



21,00

23.5

25.3

22

Quản lý tài nguyên và môi trường

16,00



17,00

17.00

20.33

23

Ngôn ngữ Anh

21,00



23,00

23.75

25.6

24

Luật kinh tế

19,00



22.75

24.00

25.9

25

Ngôn ngữ Trung Quốc

21,00



23,25

24.00

25.9

26

Quản trị khách sạn

18,00



21,00

23.5

25.3

27

Marketing

22,50



24,50

24.25

26.2

28

Quản trị kinh doanh thực phẩm

18,00



20,00

20.5

22.5

29

Kỹ thuật nhiệt

16,00



17,50

20.00

22.00

30

Kinh doanh thời trang và dệt may

16,00



18,00

18.5

20.83

31

Thương mại điện tử



23,75

23.75

25.6

32

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng



23,75

24.5

26.5

33

Công nghệ tài chính



20.75

22.25

24.2

34

Khoa học dữ liệu



20,00

22.00

24.00

35

Công nghệ vật liệu





17.00

20.33

36

Du lịch





24.00

25.9

37

Luật





24.25

26.2

38

Ngôn ngữ Trung Quốc – Chương trình liên kết Đại học Ludong, Trung Quốc (LDU)





20.00

22.00

39

Quản trị kinh doanh – Chương trình liên kết Đại học Shinawatra, Thái Lan (SIU)





16.00

20.00



Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2026 - 2027 mới nhất

Điểm xét tuyển đại học 2026 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:

1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia

Ngành không nhân hệ số: Điểm xét tuyển = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

Ngành có môn nhân hệ số: Một số ngành năng khiếu hoặc ngành có môn chính được nhân đôi điểm.

Công thức thang điểm 40: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) × 2 + Điểm ưu tiên

Công thức thang điểm 30: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + (Môn chính × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên theo từng đối tượng

Nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4: cộng 2 điểm

Nhóm đối tượng 5, 6, 7: cộng 1 điểm

Ưu tiên khu vực

KV1: cộng 0,75 điểm

KV2-NT: cộng 0,5 điểm

KV2: cộng 0,25 điểm

KV3: không cộng điểm

2. Dựa trên học bạ THPT

Xét theo tổ hợp 3 môn: Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

Nếu có môn nhân hệ số: Điểm xét tuyển = [M1 + M2 + (M3 × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Trong đó M1, M2, M3 là điểm trung bình các môn theo quy định của từng trường.

3. Cách tính điểm Đánh giá năng lực

Điểm ĐHQG TP.HCM với tổng điểm tối đa 1.200 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 1.200

Điểm ĐHQG Hà Nội với tổng điểm tối đa 150 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 150

4. Cách tính điểm theo các khối phổ biến