Giáo dục - Đào tạo Điểm chuẩn Trường Đại học Hạ Long 2026 Điểm chuẩn Trường Đại học Hạ Long 2026 - 2027: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo điểm chuẩn các năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hạ Long 2026 - 2027

(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2026 - 2027)

Trường Đại học Hạ Long

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Hạ Long 3 năm qua để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2026.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hạ Long trong 3 năm qua

STT Ngành học Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Xét KQ thi THPT Xét KQ thi THPT Xét KQ thi THPT Xét học bạ 1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15,00 15,00 20.00 22.15 2 Quản trị khách sạn 15,00 15,00 16.00 19.00 3 Công nghệ thông tin 15,00 15,00 15.00 18.00 4 Ngôn ngữ Anh 15,00 15,00 16.25 19.50 5 Ngôn ngữ Trung Quốc 18,00 22,50 22.50 24.00 6 Ngôn ngữ Nhật 15,00 15,00 15.00 18.00 7 Ngôn ngữ Hàn Quốc 15,00 15,00 15.00 18.00 8 Nuôi trồng thủy sản 15,00

15,00 15.00 18.00 9 Quản lý tài nguyên và môi trường 15,00

15,00 15.00 18.00 10 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 15,00 15,00 16.00 19.00 11 Khoa học máy tính 15,00 15,00 15.00 18.00 12 Giáo dục Tiểu học 23,00 25,95 24.00 – 13 Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng) 20,00 26,60 26.28 – 14 Quản trị kinh doanh 15,00 15,00 16.00 19.00 15 Thiết kế đồ họa 15,00 15,00 15.00 18.00 16 Kế toán 15,00 16.00 19.00 17 Sư phạm Tin học 19,00 21.75 – 18 Sư phạm Ngữ văn 26,90 27.32 – 19 Sư phạm tiếng Anh 25,20 23.60 – 20 Sư phạm Khoa học tự nhiên 19,50 22.52 – 21 Sư phạm Toán học 23.30 – 22 Sư phạm Âm nhạc 19.00

Điểm thi THPT kết hợp với điểm thi năng khiếu

– 23 Văn học (Văn báo chí truyền thông) 16.5 19.00 24 Quản lý văn hóa 17.00 19.50 25 Du lịch và Dịch vụ hàng không 17.00 19.50 26 Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng) 25.07 –

Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2026 - 2027 mới nhất

Điểm xét tuyển đại học 2026 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:

1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia

Ngành không nhân hệ số: Điểm xét tuyển = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

Ngành có môn nhân hệ số: Một số ngành năng khiếu hoặc ngành có môn chính được nhân đôi điểm.

Công thức thang điểm 40: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) × 2 + Điểm ưu tiên

Công thức thang điểm 30: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + (Môn chính × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên theo từng đối tượng

Nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4: cộng 2 điểm

Nhóm đối tượng 5, 6, 7: cộng 1 điểm

Ưu tiên khu vực

KV1: cộng 0,75 điểm

KV2-NT: cộng 0,5 điểm

KV2: cộng 0,25 điểm

KV3: không cộng điểm

2. Dựa trên học bạ THPT

Xét theo tổ hợp 3 môn: Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

Nếu có môn nhân hệ số: Điểm xét tuyển = [M1 + M2 + (M3 × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Trong đó M1, M2, M3 là điểm trung bình các môn theo quy định của từng trường.

3. Cách tính điểm Đánh giá năng lực

Điểm ĐHQG TP.HCM với tổng điểm tối đa 1.200 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 1.200

Điểm ĐHQG Hà Nội với tổng điểm tối đa 150 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 150

4. Cách tính điểm theo các khối phổ biến