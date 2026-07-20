Giáo dục - Đào tạo Điểm chuẩn Trường Đại học Hải Phòng 2026 Điểm chuẩn Trường Đại học Hải Phòng 2026 - 2027: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo điểm chuẩn các năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hải Phòng 2026 - 2027

(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2026 - 2027)

Trường Đại học Hải Phòng

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Hải Phòng 3 năm qua để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2026.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hải Phòng trong 3 năm qua

STT Ngành Chuyên ngành Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Xét KQ thi THPT Xét học bạ Xét KQ thi THPT Xét KQ thi THPT I Chương trình chuẩn 1 Giáo dục Mầm non 19,00

x

21,50 22.75 2 Giáo dục Tiểu học 22,00

x

24,50 24.50 3 Giáo dục Thể chất * 22,00 20,00 29,00 33.25 4 Sư phạm Toán học 23,50

x

25,75 25.00 5 Sư phạm Ngữ văn 23,50

x

26,50 26.00 6 Sư phạm Tiếng Anh * 30,50

x

33,50 32.00 7 Ngôn ngữ Anh * 24,00

x

28,25 26.50 8 Ngôn ngữ Trung Quốc * 27,50

x

31,00 27.00 9 Kinh tế Kinh tế ngoại thương 17,00 21,00 20,50 22.50 Quản lý kinh tế 22.00 Logistics và vận tải đa phương thức 23.00 10 Quản trị kinh doanh Quản trị tài chính kế toán 17,00

21,00

20,00 22.00 11 Tài chính – Ngân hàng Tài chính doanh nghiệp



15,00

16,50

19,50 19.25 12 Kế toán Kế toán doanh nghiệp 15,00 17,00 20,00 20.50 Kế toán – Kiểm toán 21.25 13 Công nghệ thông tin Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu 21,50

24,50

19,00 20.00 14 Công nghệ kỹ thuật xây dựng Xây dựng dân dụng và công nghiệp 15,00 16,50 17,00 17.00 15 Công nghệ chế tạo máy 15,00

16,50

17,00 18.50 16 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15,00

16,50

18,00 19.25 17 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Điện công nghiệp và dân dụng 16,00

20,00

18,00 18.50 18 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Điện tự động công nghiệp



16,00

20,00

17,00 19.25 19 Kiến trúc 15,00

16,50

17,00 17.25 20 Công tác xã hội 15,00

16,50

17,00 22.00 21 Thương mại điện tử 15,00

19,00

19,00 22.00 22 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16,00

19,00

23,50 24.00 23 Quản trị lữ hành, khách sạn 23.50 24 Hướng dẫn du lịch 22.25 25 Luật 24,50 24.50 26 Marketing Marketing số 22.00 II Chương trình chất lượng cao 1 Kinh tế Logisstics và vận tải đa phương tiện 23.50 2 Quản trị kinh doanh Kinh doanh số và đổi mới sáng tạo 20.25 3 Kế toán Kế toán doanh nghiệp theo định hướng ACCA 19.00 4 Công nghệ thông tin Thiết kế game và Multimedia 20.00 5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ điện tử, vi mạch và bán dẫn 19.25

Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2026 - 2027 mới nhất

Điểm xét tuyển đại học 2026 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:

1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia

Ngành không nhân hệ số: Điểm xét tuyển = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

Ngành có môn nhân hệ số: Một số ngành năng khiếu hoặc ngành có môn chính được nhân đôi điểm.

Công thức thang điểm 40: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) × 2 + Điểm ưu tiên

Công thức thang điểm 30: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + (Môn chính × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên theo từng đối tượng

Nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4: cộng 2 điểm

Nhóm đối tượng 5, 6, 7: cộng 1 điểm

Ưu tiên khu vực

KV1: cộng 0,75 điểm

KV2-NT: cộng 0,5 điểm

KV2: cộng 0,25 điểm

KV3: không cộng điểm

2. Dựa trên học bạ THPT

Xét theo tổ hợp 3 môn: Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

Nếu có môn nhân hệ số: Điểm xét tuyển = [M1 + M2 + (M3 × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Trong đó M1, M2, M3 là điểm trung bình các môn theo quy định của từng trường.

3. Cách tính điểm Đánh giá năng lực

Điểm ĐHQG TP.HCM với tổng điểm tối đa 1.200 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 1.200

Điểm ĐHQG Hà Nội với tổng điểm tối đa 150 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 150

4. Cách tính điểm theo các khối phổ biến