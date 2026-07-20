Điểm chuẩn Trường Đại học Hải Phòng 2026
Điểm chuẩn Trường Đại học Hải Phòng 2026 - 2027: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo điểm chuẩn các năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.
Điểm chuẩn Trường Đại học Hải Phòng 2026 - 2027
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2026 - 2027)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Hải Phòng 3 năm qua để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2026.
Điểm chuẩn Trường Đại học Hải Phòng trong 3 năm qua
|STT
|Ngành
|Chuyên ngành
|Năm 2023
|Năm 2024
|Năm 2025
|Xét KQ thi THPT
|Xét học bạ
|Xét KQ thi THPT
|Xét KQ thi THPT
|I
|Chương trình chuẩn
|1
|Giáo dục Mầm non
|19,00
|x
|21,50
|22.75
|2
|Giáo dục Tiểu học
|22,00
|x
|24,50
|24.50
|3
|Giáo dục Thể chất *
|22,00
|20,00
|29,00
|33.25
|4
|Sư phạm Toán học
|23,50
|x
|25,75
|25.00
|5
|Sư phạm Ngữ văn
|23,50
|x
|26,50
|26.00
|6
|Sư phạm Tiếng Anh *
|30,50
|x
|33,50
|32.00
|7
|Ngôn ngữ Anh *
|24,00
|x
|28,25
|26.50
|8
|Ngôn ngữ Trung Quốc *
|27,50
|x
|31,00
|27.00
|9
|Kinh tế
|Kinh tế ngoại thương
|17,00
|21,00
|20,50
|22.50
|Quản lý kinh tế
|22.00
|Logistics và vận tải đa phương thức
|23.00
|10
|Quản trị kinh doanh
|Quản trị tài chính kế toán
|17,00
|21,00
|20,00
|22.00
|11
|Tài chính – Ngân hàng
|Tài chính doanh nghiệp
|15,00
|16,50
|19,50
|19.25
|12
|Kế toán
|Kế toán doanh nghiệp
|15,00
|17,00
|20,00
|20.50
|Kế toán – Kiểm toán
|21.25
|13
|Công nghệ thông tin
|Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu
|21,50
|24,50
|19,00
|20.00
|14
|Công nghệ kỹ thuật xây dựng
|Xây dựng dân dụng và công nghiệp
|15,00
|16,50
|17,00
|17.00
|15
|Công nghệ chế tạo máy
|15,00
|16,50
|17,00
|18.50
|16
|Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
|15,00
|16,50
|18,00
|19.25
|17
|Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
|Điện công nghiệp và dân dụng
|16,00
|20,00
|18,00
|18.50
|18
|Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
|Điện tự động công nghiệp
|16,00
|20,00
|17,00
|19.25
|19
|Kiến trúc
|15,00
|16,50
|17,00
|17.25
|20
|Công tác xã hội
|15,00
|16,50
|17,00
|22.00
|21
|Thương mại điện tử
|15,00
|19,00
|19,00
|22.00
|22
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|16,00
|19,00
|23,50
|24.00
|23
|Quản trị lữ hành, khách sạn
|23.50
|24
|Hướng dẫn du lịch
|22.25
|25
|Luật
|24,50
|24.50
|26
|Marketing
|Marketing số
|22.00
|II
|Chương trình chất lượng cao
|1
|Kinh tế
|Logisstics và vận tải đa phương tiện
|23.50
|2
|Quản trị kinh doanh
|Kinh doanh số và đổi mới sáng tạo
|20.25
|3
|Kế toán
|Kế toán doanh nghiệp theo định hướng ACCA
|19.00
|4
|Công nghệ thông tin
|Thiết kế game và Multimedia
|20.00
|5
|Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
|Công nghệ điện tử, vi mạch và bán dẫn
|19.25
Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2026 - 2027 mới nhất
Điểm xét tuyển đại học 2026 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia
Ngành không nhân hệ số: Điểm xét tuyển = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Một số ngành năng khiếu hoặc ngành có môn chính được nhân đôi điểm.
Công thức thang điểm 40: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) × 2 + Điểm ưu tiên
Công thức thang điểm 30: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + (Môn chính × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên
Điểm ưu tiên theo từng đối tượng
- Nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4: cộng 2 điểm
- Nhóm đối tượng 5, 6, 7: cộng 1 điểm
Ưu tiên khu vực
- KV1: cộng 0,75 điểm
- KV2-NT: cộng 0,5 điểm
- KV2: cộng 0,25 điểm
- KV3: không cộng điểm
2. Dựa trên học bạ THPT
Xét theo tổ hợp 3 môn: Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên
Nếu có môn nhân hệ số: Điểm xét tuyển = [M1 + M2 + (M3 × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên
Trong đó M1, M2, M3 là điểm trung bình các môn theo quy định của từng trường.
3. Cách tính điểm Đánh giá năng lực
Điểm ĐHQG TP.HCM với tổng điểm tối đa 1.200 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 1.200
Điểm ĐHQG Hà Nội với tổng điểm tối đa 150 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 150
4. Cách tính điểm theo các khối phổ biến
|Khối
|Môn xét tuyển
|Công thức
|A00
|Toán, Lý, Hóa
|Toán + Lý + Hóa + ưu tiên
|B00
|Toán, Hóa, Sinh
|Toán + Hóa + Sinh + ưu tiên
|C00
|Văn, Sử, Địa
|Văn + Sử + Địa + ưu tiên
|D01
|Văn, Toán, Anh
|Văn + Toán + Anh + ưu tiên