Giáo dục - Đào tạo Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 2026 Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 2026 - 2027: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 2026 - 2027

(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2026 - 2027)

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 3 năm qua để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2026.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội trong 3 năm qua

Mã ngành Ngành Năm 2023

(Xét theo KQ thi THPT)

Năm 2024

(Xét theo KQ thi THPT)

Năm 2025

(Các mã phương thức xét tuyển 100|401|415|409|500)

QHT01 Toán học 33.40 34.45 25.9 QHT02 Toán tin 34,25 34.45 25.5 QHT98 Khoa học máy tính và thông tin 34,70 34.7 25.35 QHT03 Vật lý học 24,20 25.3 24.65 QHT04 Khoa học vật liệu 22,75 24.6 24.2 QHT05 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân 21,30 24.3 23.5 QHT94

Kỹ thuật điện tử và tin học

25,65 26.25 24.57 QHT06 Hoá học 25.15 23.9 QHT07 Công nghệ kỹ thuật hoá học 23,25 24.8 23.45 QHT43 Hoá dược 24,60 25.65 23.7 QHT10 Địa lý tự nhiên 20,30 22.4 23.95 QHT91 Khoa học thông tin địa không gian 20,40 22.5 23.5 QHT12 Quản lý đất đai 20,90 23,00 22.27 QHT95

Quản lý phát triển đô thị và bất động sản

22,45 24,00 22.9 QHT08 Sinh học 23,00 23.35 20.05 QHT09 Công nghệ sinh học 24,05 24.45 22.05 QHT13 Khoa học môi trường 20,00 20,00 21.25 QHT15 Công nghệ kỹ thuật môi trường 20,00 21,00 21.55 QHT16



Khí tượng và khí hậu học



20,00 20.8 22.8 QHT17



Hải dương học 20,00 20,00 21.5 QHT92 Tài nguyên và môi trường nước



20,00 20,00 21.1 QHT18



Địa chất học 20,00 20,00 22.05 QHT20 Quản lý tài nguyên và môi trường



21,00 21.5 22.2 QHT96



Khoa học và công nghệ thực phẩm

24,35 24.6 22.8 QHT93

Khoa học dữ liệu

34,85 35,00 26 QHT81

Sinh dược học 23,00 24.25 20.1 QHT82 Môi trường, sức khỏe và an toàn 20,00 20,00 21.2 QHT99 Công nghệ Bán dẫn 25.55

Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2026 - 2027 mới nhất

Điểm xét tuyển đại học 2026 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:

1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia

Ngành không nhân hệ số: Điểm xét tuyển = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

Ngành có môn nhân hệ số: Một số ngành năng khiếu hoặc ngành có môn chính được nhân đôi điểm.

Công thức thang điểm 40: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) × 2 + Điểm ưu tiên

Công thức thang điểm 30: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + (Môn chính × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên theo từng đối tượng

Nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4: cộng 2 điểm

Nhóm đối tượng 5, 6, 7: cộng 1 điểm

Ưu tiên khu vực

KV1: cộng 0,75 điểm

KV2-NT: cộng 0,5 điểm

KV2: cộng 0,25 điểm

KV3: không cộng điểm

2. Dựa trên học bạ THPT

Xét theo tổ hợp 3 môn: Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

Nếu có môn nhân hệ số: Điểm xét tuyển = [M1 + M2 + (M3 × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Trong đó M1, M2, M3 là điểm trung bình các môn theo quy định của từng trường.

3. Cách tính điểm Đánh giá năng lực

Điểm ĐHQG TP.HCM với tổng điểm tối đa 1.200 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 1.200

Điểm ĐHQG Hà Nội với tổng điểm tối đa 150 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 150

4. Cách tính điểm theo các khối phổ biến