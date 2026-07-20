Giáo dục - Đào tạo Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) 2026 Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) 2026 - 2027: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo điểm chuẩn các năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) 2026 - 2027

(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2026 - 2027)

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) 2026

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) 3 năm qua để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2026.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) trong 3 năm qua

STT Ngành Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Xét KQ thi THPT Xét KQ thi THPT Xét KQ thi THPT 1 Giáo dục học B00: 23

C00: 24,10

C01: 23,10

D01: 23,00

B00: 24,00

C00: 26,60

C01: 23,90

D01: 24,50

B00: 23.00

C00: 26.3

C01: 23.95

D01: 22.2

2 Ngôn ngữ Anh 26,05

26,27 23.65 3 Ngôn ngữ Anh – Chuẩn Quốc tế D01*: 25,32 25,68 23.3 4 Ngôn ngữ Nga D01*: 22,20

D02*: 22,20

D01: 22,95

D02: 22,50



D01: 20

D02: 20.5

D14: 21

5 Ngôn ngữ Pháp D01*: 23,60

D03*: 23,20

D01: 24,40

D03: 23,70



D01: 21.00

D03: 22.00

D14: 21.00

6 Ngôn ngữ Trung Quốc D01*: 25,80

D04*: 25,80

D01: 25,78

D04: 25,30

D01: 23.29

D04: 25.3

D14: 23.3

7 Ngôn ngữ Đức D01*: 24,85

D05*: 23,70

D01: 25,55

D05: 23,70

D01: 22.6

D05: 23

D14: 25.5

8 Ngôn ngữ Tây Ban Nha D01*: 24,31

D03*: 23,10

D05*: 23,10

D01: 24,48

D03: 22,50

D05: 22,50

D01: 20.1

D03: 21.7

D05: 21.6

D14: 21.1

9 Ngôn ngữ Italia D01*: 22,56

D03*: 22,40

D05*: 24,40 D01: 22,80

D03, D05: 22,20

D01: 20.1

D03, D05, D14: 20.3

10 Triết học A01: 23,50

C00: 24,70

D01: 23,50

D14: 23,50

A01: 22,50

C00: 26,80

D01: 24,50

D14: 24,70

A01: 22.9

C00: 26.9

D01: 21.9

D14: 22.9

11 Lịch sử C00*: 26,00

D01: 24,00

D14*: 24,25

D15: 24,00

C00: 28,10

D01: 25,00

D15: 25,00

D14: 26,14

C00: 27.2

D01: 22.2

D14: 24.6

D15: 23.9

12 Ngôn ngữ học C00: 25,50

D01*: 24,80

D14*: 24,80 C00: 27,10

D01: 24,80

D14: 25,60

C00: 26.6

D01: 22.2

D14: 24

13 Văn học C00*: 27,00

D01*: 25,73

D14*: 25,73

C00: 27,70

D01: 25,70

D14: 26,18

C00: 26.92

D01: 23.15

D14: 24.6

14 Văn hoá học C00: 26,50

D01: 25,45

D14: 25,45

D15: 25,45

C00: 28,20

D01: 25,80

D14: 26,27

D15: 26,60

C00: 27.35

D01: 23.1

D14: 24.15

D15: 24.3

15 Quan hệ quốc tế D01: 26,63

D14: 26,63

D01: 26,45

D14: 27,15

D01: 23.5

D14: 24.2

16 Quan hệ quốc tế – Chuẩn Quốc tế D01: 25,90

D14: 25,90 D01: 25,80

D14: 26,40 D01: 23.45

D14: 24.1

17 Xã hội học A00: 24,50

C00: 26,00

D01: 25,20

D14: 25,20

A00: 24,00

C00: 27,95

D01: 25,65

D14: 26,35

A00: 23.9

C00: 26.9

D01: 23.1

D14: 23.4

18 Nhân học C00: 24,70

D01: 24,00

D14: 24,00

D15: 24,00

C00: 27,10

D01: 25,05

D14: 25,51

D15: 25,58

C00: 26.2

D01: 22.4

D14: 22.7

D15: 23.1

19 Tâm lý học B00: 26,07

C00: 27,00

D01: 26,07

D14: 26,07

B00: 25,90

C00: 28,30

D01: 26,40

D14: 27,10

B00: 25.3

C00: 27.75

D01: 24.4

D14: 24.95

20 Địa lý học A01: 21,00

C00*: 24,60

D01: 22,20

D15*: 22,50

A01: 22,00

C00: 27,32

D01: 24,00

D15: 25,32

A01: 22.3

C00: 27.13

D01: 22

D15: 25

21 Đông phương học D01: 24,97

D04: 24,30

D14: 24,97 D01: 24,57

D04: 24,30

D14: 25,45

D01: 21.9

D04: 22.7

D14: 22.3

D15: 22.5

22 Nhật Bản học D01: 25,20

D06*: 25,00

D14: 25,20

D63*: 25,00

D01: 25,30

D06, D63: 25,00

D14: 26,00

D01: 22.2

D06: 21.9

D14: 22.9

D63: 22.9

23 Nhật bản học – Chuẩn Quốc tế D01: 23,50

D06*:23,40

D14: 23,50

D63*: 23,40 D01: 23,30

D06: 23,10

D14: 24,30

D63: 23,20

D01: 20.5

D06: 21

D14: 20.5

D63: 21

24 Hàn Quốc học D01: 25,12

D14: 25,12

DD2*: 25,00

DH5*: 25,00

D01: 25,30

D14: 25,90

DD2, DH5: 25,00

D01, D14: 22.25

DD2, DH5: 21.9

25 Báo chí C00: 28,00

D01: 26,71

D14: 26,81

C00: 28,80

D01: 26,70

D14: 27,40

C00: 28.55

D01: 24.3

D14: 24.55

26 Báo chí – Chuẩn Quốc tế C00: 27,50

D01: 26,13

D14: 26,13 C00: 27,73

D01: 26,35

D14: 27,10

C00: 27

D01: 22.9

D14: 24.5

27 Truyền thông đa phương tiện D01: 27,20

D14: 27,25

D15: 27,25

D01: 27,10

D14: 27,87

D15: 27,80

D01: 25.3

D14, D15: 26.1

28 Thông tin – thư viện A01: 22,00

C00: 23,50

D01: 22,10

D14: 22,10

A01: 23,00

C00: 26,60

D01: 23,30

D14: 24,10

A01: 22

C00: 25.9

D01: 21.6

D14: 22.25

29 Quản lý thông tin A01: 24,00

C00: 25,70

D01: 24,30

D14: 24,30

A01: 24,40

C00: 27,70

D01: 24,98

D14: 25,48

A01: 23.8

C00: 26.7

D01: 22.4

D14: 22.6

30 Lưu trữ học C00: 23,75

D01: 22,10

D14: 22,10

D15: 22,10

C00: 26,98

D01: 24,40

D14: 24,50

D15: 24,85

C00: 26.3

D01: 22

D14: 22.6

D15: 23.1

31 Đô thị học A01: 21,00

C00: 23,90

D01: 22,40

D14: 22,40 A01: 22,00

C00: 26,30

D01: 23,50

D14: 24,19

A01: 21.9

C00: 25.55

D01: 21

D14: 21.1

32 Công tác xã hội C00: 24,70

D01: 23,60

D14: 23,60

D15: 23,60

C00: 27,15

D01: 24,49

D14: 24,90

D15: 25,30

C00: 26.4

D01: 22.4

D14, D15: 23.6

33 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00: 27,40

D01: 25,80

D14: 25,80

D15: 25,80 C00: 28,33

D01: 25,80

D14: 26,47

D15: 26,75

C00: 27.65

D01: 23.4

D14: 24.1

D15: 24.35

34 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chuẩn Quốc tế C00: 25,50

D01: 24,50

D14: 24,50

D15: 24,50

C00: 27,00

D01: 25,10

D14: 25,60

D15: 25,70

C00: 26.4

D01: 22.4

D14: 23.3

D15: 24.4

35 Ngôn ngữ Trung Quốc – Chuẩn Quốc tế D01*: 24,50

D04*: 24,80

D01: 25,08

D04: 24,50

D01: 22.5

D04: 22.3

D14: 22.5

36 Tôn giáo học C00: 21,00

D01: 21,00

D14: 21,00 C00: 26,00

D01: 22,80

D14: 23,60

C00: 25.9

D01: 20.9

D14: 21.85

37 Quản trị văn phòng C00: 25,80

D01: 24,30

D14: 24,30 C00: 27,70

D01: 25,10

D14: 25,80

C00: 27.2

D01: 22.8

D14, D15: 23.8

38 Quản lý giáo dục A01: 23,50

C00: 24,50

D01: 23,50

D14: 23,50 A01: 24,00

C00: 26,90

D01: 24,40

D14: 24,70

A01: 22.4

C00: 26.8

D01: 22.6

D14: 23.6

39 Ngôn ngữ Đức – Chuẩn Quốc tế D01*: 23,40

D05*: 22,05

D01: 24,15

D05: 22,90

D01: 21.3

D05: 22.3

D14: 21.2

40 Việt Nam học C00: 25,90

D01: 25,00

D14: 25,00

D15: 25,00 C00: 27,70

D01: 25,00

D14: 25,50

D15: 25,70

C00: 27.2

D01: 22

D14: 23.4

D15: 23.5

41 Tâm lý học giáo dục B00: 25,00

B08: 25,00

D01: 25,45

D14: 25,55 B00, B08: 24,20

D01: 25,90

D14: 26,80

B00: 23.6

B08: 22.3

D01: 22.8

D14: 23.5

42 Nghệ thuật học C00: 28,15

D01: 25,80

D14: 26,75

C00: 27.6

D01: 23.9

D14: 24.5

43 Quốc tế học D01: 25,75

D09: 25,90

D14, D15: 27,00

D01: 23.3

D09, D14, D15: 24

44 Kinh doanh thương mại Hàn Quốc D01: 26,36

D14: 26,96

DD2, DH5L: 24,00

D01: 22.2

D14: 23

DD2, DH5: 22.5

45 Quản trị chất lượng giáo dục C03: 23.2

D01: 21.4

D14, D15: 22.6

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2+2 1 Truyền thông

(Chuyên ngành Báo chí)

(Liên kết với Đại học Deakin, Úc)

A01, D01. D14, D15: 21,00 A01, D01: 22.5

D14, D15: 23.1

2 Quan hệ quốc tế

(Liên kết với Đại học Deakin, Úc)

D01, D14: 21,00 22.00 3 Ngôn ngữ Anh

(Liên kết với Trường Đại học Minnesota Crookston, Hoa Kỳ)

D01, D14, D15: 21,00 D01: 21.5

D14, D15: 22.1

4 Ngôn ngữ Trung Quốc

(Liên kết với Đại học Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc)

D01, D04, D14, D15, D83, D95: 25,50 D01: 22.2

D04, D14: 22.1

D15: 22.7



Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2026 - 2027 mới nhất

Điểm xét tuyển đại học 2026 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:

1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia

Ngành không nhân hệ số: Điểm xét tuyển = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

Ngành có môn nhân hệ số: Một số ngành năng khiếu hoặc ngành có môn chính được nhân đôi điểm.

Công thức thang điểm 40: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) × 2 + Điểm ưu tiên

Công thức thang điểm 30: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + (Môn chính × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên theo từng đối tượng

Nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4: cộng 2 điểm

Nhóm đối tượng 5, 6, 7: cộng 1 điểm

Ưu tiên khu vực

KV1: cộng 0,75 điểm

KV2-NT: cộng 0,5 điểm

KV2: cộng 0,25 điểm

KV3: không cộng điểm

2. Dựa trên học bạ THPT

Xét theo tổ hợp 3 môn: Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

Nếu có môn nhân hệ số: Điểm xét tuyển = [M1 + M2 + (M3 × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Trong đó M1, M2, M3 là điểm trung bình các môn theo quy định của từng trường.

3. Cách tính điểm Đánh giá năng lực

Điểm ĐHQG TP.HCM với tổng điểm tối đa 1.200 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 1.200

Điểm ĐHQG Hà Nội với tổng điểm tối đa 150 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 150

4. Cách tính điểm theo các khối phổ biến