Giáo dục - Đào tạo Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2026 Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2026 - 2027: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2026 - 2027

(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2026 - 2027)

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 3 năm qua để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2026.

Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trong 3 năm qua

STT Ngành Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025 Theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, phương thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển Theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, phương thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển 1 Kiến trúc 28,80

30,20

(Thang điểm 40)

26.25 2 Quy hoạch vùng và đô thị 28,00

29,50

(Thang điểm 40)

26.25 3 Quy hoạch vùng và đô thị

(Chuyên ngành Thiết kế đô thị)

27,65

29,23

(Thang điểm 40)

26.25 4 Kiến trúc cảnh quan 26,70

28,78

(Thang điểm 40)

24.85 5 Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc 26,23

27,80

(Thang điểm 40)

24.85 6 Thiết kế đồ họa 24,00 24,20

(Thang điểm 30)

24.00 7 Thiết kế thời trang 22,99

23,25

(Thang điểm 30)

22.75 8 Thiết kế nội thất 23,00

23,48

(Thang điểm 30)

23.00 9 Điêu khắc 23,00

23,23

(Thang điểm 30)

22.75 10 Kỹ thuật xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

20,10

21,85

(Thang điểm 30)

20.75 11 Kỹ thuật xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị)

21,30

22,55

(Thang điểm 30)

18.35 12 Kỹ thuật xây dựng

(Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng)

22,50

22,10

(Thang điểm 30)

19.98 13 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 21,75

22,10

(Thang điểm 30)

20.50 14 Quản lý xây dựng 21,75 22,15

(Thang điểm 30)

19.50 15 Quản lý xây dựng

(Chuyên ngành Quản lý bất động sản)

21,95

23,14

(Thang điểm 30)

18.60 16 Quản lý xây dựng

(Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistics)

23,93

24,63

(Thang điểm 30)

22.00 17 Kinh tế phát triển 22,35

23,40

(Thang điểm 30)

19.85 18 Kinh tế đầu tư 22,80

23,56

(Thang điểm 30)

20.60 19 Kinh tế Xây dựng 22,90

23,60

(Thang điểm 30)

20.85 20 Kỹ thuật cấp thoát nước 21,45

21,15

(Thang điểm 30)

16.10 21 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

(Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị)

21,45 21,15

(Thang điểm 30)

16.10 22 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

(Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị)

21,45 21,15

(Thang điểm 30)

16.10 23 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

(Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình)

21,45 21,15

(Thang điểm 30)

16.10 24 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 21,45 21,15

(Thang điểm 30)

16.10 25 Công nghệ thông tin 23,56

23,80

(Thang điểm 30)

21.00 26 Công nghệ thông tin

(Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện)

24,75

24,73

(Thang điểm 30)

21.85 27 Nghệ thuật số 24.15 28 Công nghệ thông tin

(Chuyên ngành Công nghệ Game)

21.75 29 Mỹ thuật đô thị

(Chuyên ngành thuộc ngành Điêu khắc)

22.75

Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2026 - 2027 mới nhất

Điểm xét tuyển đại học 2026 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:

1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia

Ngành không nhân hệ số: Điểm xét tuyển = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

Ngành có môn nhân hệ số: Một số ngành năng khiếu hoặc ngành có môn chính được nhân đôi điểm.

Công thức thang điểm 40: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) × 2 + Điểm ưu tiên

Công thức thang điểm 30: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + (Môn chính × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên theo từng đối tượng

Nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4: cộng 2 điểm

Nhóm đối tượng 5, 6, 7: cộng 1 điểm

Ưu tiên khu vực

KV1: cộng 0,75 điểm

KV2-NT: cộng 0,5 điểm

KV2: cộng 0,25 điểm

KV3: không cộng điểm

2. Dựa trên học bạ THPT

Xét theo tổ hợp 3 môn: Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

Nếu có môn nhân hệ số: Điểm xét tuyển = [M1 + M2 + (M3 × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Trong đó M1, M2, M3 là điểm trung bình các môn theo quy định của từng trường.

3. Cách tính điểm Đánh giá năng lực

Điểm ĐHQG TP.HCM với tổng điểm tối đa 1.200 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 1.200

Điểm ĐHQG Hà Nội với tổng điểm tối đa 150 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 150

4. Cách tính điểm theo các khối phổ biến