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    Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2026

    Văn Khoa 08/07/2026 12:15

    Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2026 - 2027: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

    Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2026 - 2027

    (Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2026 - 2027)

    Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 3 năm qua để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2026.

    Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trong 3 năm qua

    STTNgànhNăm 2023
    		Năm 2024
    		Năm 2025
    Theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, phương thức thi tuyển kết hợp với xét tuyểnTheo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, phương thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển
    1Kiến trúc 28,80
    		30,20
    (Thang điểm 40)
    		26.25
    2Quy hoạch vùng và đô thị28,00
    		29,50
    (Thang điểm 40)
    		26.25
    3Quy hoạch vùng và đô thị
    (Chuyên ngành Thiết kế đô thị)
    		27,65
    		29,23
    (Thang điểm 40)
    		26.25
    4Kiến trúc cảnh quan26,70
    		28,78
    (Thang điểm 40)
    		24.85
    5Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc 26,23
    		27,80
    (Thang điểm 40)
    		24.85
    6Thiết kế đồ họa24,0024,20
    (Thang điểm 30)
    		24.00
    7Thiết kế thời trang22,99
    		23,25
    (Thang điểm 30)
    		22.75
    8Thiết kế nội thất23,00
    		23,48
    (Thang điểm 30)
    		23.00
    9Điêu khắc 23,00
    		23,23
    (Thang điểm 30)
    		22.75
    10Kỹ thuật xây dựng
    (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
    		20,10
    		21,85
    (Thang điểm 30)
    		20.75
    11Kỹ thuật xây dựng
    (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị)
    		21,30
    		22,55
    (Thang điểm 30)
    		18.35
    12Kỹ thuật xây dựng
    (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng)
    		22,50
    		22,10
    (Thang điểm 30)
    		19.98
    13Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng21,75
    		22,10
    (Thang điểm 30)
    		20.50
    14Quản lý xây dựng21,7522,15
    (Thang điểm 30)
    		19.50
    15Quản lý xây dựng
    (Chuyên ngành Quản lý bất động sản)
    		21,95
    		23,14
    (Thang điểm 30)
    		18.60
    16Quản lý xây dựng
    (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistics)
    		23,93
    		24,63
    (Thang điểm 30)
    		22.00
    17Kinh tế phát triển22,35
    		23,40
    (Thang điểm 30)
    		19.85
    18Kinh tế đầu tư22,80
    		23,56
    (Thang điểm 30)
    		20.60
    19Kinh tế Xây dựng22,90
    		23,60
    (Thang điểm 30)
    		20.85
    20Kỹ thuật cấp thoát nước 21,45
    		21,15
    (Thang điểm 30)
    		16.10
    21Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
    (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị)
    		21,4521,15
    (Thang điểm 30)
    		16.10
    22Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
    (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị)
    		21,4521,15
    (Thang điểm 30)
    		16.10
    23Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
    (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình)
    		21,4521,15
    (Thang điểm 30)
    		16.10
    24Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 21,4521,15
    (Thang điểm 30)
    		16.10
    25Công nghệ thông tin23,56
    		23,80
    (Thang điểm 30)
    		21.00
    26Công nghệ thông tin
    (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện)
    		24,75
    		24,73
    (Thang điểm 30)
    		21.85
    27Nghệ thuật số 24.15
    28Công nghệ thông tin
    (Chuyên ngành Công nghệ Game)
    		 21.75
    29Mỹ thuật đô thị
    (Chuyên ngành thuộc ngành Điêu khắc)
    		 22.75

    Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2026 - 2027 mới nhất

    Điểm xét tuyển đại học 2026 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:

    1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia

    Ngành không nhân hệ số: Điểm xét tuyển = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

    Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

    Ngành có môn nhân hệ số: Một số ngành năng khiếu hoặc ngành có môn chính được nhân đôi điểm.

    Công thức thang điểm 40: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) × 2 + Điểm ưu tiên

    Công thức thang điểm 30: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + (Môn chính × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

    Điểm ưu tiên theo từng đối tượng

    • Nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4: cộng 2 điểm
    • Nhóm đối tượng 5, 6, 7: cộng 1 điểm

    Ưu tiên khu vực

    • KV1: cộng 0,75 điểm
    • KV2-NT: cộng 0,5 điểm
    • KV2: cộng 0,25 điểm
    • KV3: không cộng điểm

    2. Dựa trên học bạ THPT

    Xét theo tổ hợp 3 môn: Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

    Nếu có môn nhân hệ số: Điểm xét tuyển = [M1 + M2 + (M3 × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

    Trong đó M1, M2, M3 là điểm trung bình các môn theo quy định của từng trường.

    3. Cách tính điểm Đánh giá năng lực

    Điểm ĐHQG TP.HCM với tổng điểm tối đa 1.200 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 1.200

    Điểm ĐHQG Hà Nội với tổng điểm tối đa 150 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 150

    4. Cách tính điểm theo các khối phổ biến

    Khối Môn xét tuyển Công thức
    A00Toán, Lý, HóaToán + Lý + Hóa + ưu tiên
    B00Toán, Hóa, SinhToán + Hóa + Sinh + ưu tiên
    C00Văn, Sử, ĐịaVăn + Sử + Địa + ưu tiên
    D01Văn, Toán, AnhVăn + Toán + Anh + ưu tiên

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      Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2026
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