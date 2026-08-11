Điểm chuẩn Trường Đại học Nông Lâm TPHCM 2026

Trường Đại học Nông Lâm TPHCM thông báo Điểm trúng tuyển (Điểm chuẩn) các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, hình thức đào tạo chính quy năm 2026.

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM thông báo Điểm trúng tuyển (Điểm chuẩn) các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, hình thức đào tạo chính quy năm 2026 như sau:

Theo đó, phương thức THPT xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Phương thức THPT + HB xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời bổ sung hoặc thay thế điểm của 1 môn trong tổ hợp xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT (học bạ). Môn được bổ sung hoặc thay thế không phải là môn Toán hoặc môn Ngữ văn.

Với phương thức THPT + CC, trường xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó điểm môn Ngoại ngữ được thay thế bằng điểm quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS hoặc TOEFL ITP.

Phương thức HB sử dụng kết quả học tập bậc THPT (học bạ) để xét tuyển.

Trong khi đó, phương thức ĐGNL xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026.

Chi tiết điểm chuẩn Trường Đại hoc Nông Lâm TPHCM 2026