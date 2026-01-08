Điểm tin bóng đá 1/8: HLV Kim Sang-sik chê Đình Bắc, AFC hợp lực chống lại FIFA HLV Kim Sang-sik lý giải việc rút Đình Bắc sớm trong trận hòa Singapore. Tại thượng tầng thế giới, AFC hợp lực cùng UEFA phản đối dự án 20 tỷ USD của FIFA.

Trận hòa 0-0 bế tắc của đội tuyển Việt Nam trước Singapore tại bảng A ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình đã để lại nhiều dấu hỏi về khả năng vận hành chiến thuật của các nhân tố trẻ. Điểm nhấn đáng chú ý nhất không nằm ở tỷ số, mà ở quyết định thay người quyết đoán của HLV Kim Sang-sik đối với tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Bài toán kỷ luật chiến thuật của HLV Kim Sang-sik

Ngay trong hiệp một, HLV Kim Sang-sik đã rút Nguyễn Đình Bắc ra khỏi sân để nhường chỗ cho Tài Lộc. Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc thẳng thắn chỉ ra lý do ông đưa ra sự thay đổi nhân sự từ sớm:

"Dựa trên những gì đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị cho trận đấu này, Đình Bắc đã chưa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chiến thuật được giao. Ngược lại, Tài Lộc sau khi vào sân đã chơi ổn định, dù có một số cơ hội nhưng đáng tiếc là chưa thể tận dụng thành công. Tôi sẽ tính toán để sử dụng cả hai cầu thủ này một cách hợp lý nhất trong những trận đấu tới", ông Kim khẳng định.

Ông Kim Sang-sik tiết lộ lý do rút Đình Bắc ra sớm. Ảnh: VFF

Không né tránh trách nhiệm, chính Đình Bắc cũng lên tiếng thừa nhận màn trình diễn kém cỏi của bản thân trong ngày thi đấu dưới sức: “Màn trình diễn hôm nay của tôi là tệ. Tôi bỏ lỡ hai tình huống, nếu ghi bàn được thì mọi thứ đã dễ dàng hơn”.

Biến động nhân sự lớn tại V-League

Bên cạnh những diễn biến ở cấp độ đội tuyển, thị trường chuyển nhượng trong nước cũng chứng kiến hai cuộc chia tay đáng chú ý. Cầu thủ chạy cánh Nguyễn Phi Hoàng chính thức khép lại hành trình 10 năm gắn bó với câu lạc bộ Đà Nẵng. Tiền vệ sinh năm 2003 từng là nhân tố chủ chốt của đội bóng sông Hàn, và việc anh ra đi để lại khoảng trống lớn nơi hành lang cánh của đội bóng này.

Trong khi đó, câu lạc bộ Viettel cũng thông báo chia tay tiền đạo ngoại Pedro Henrique. Chân sút người Brazil chia tay đội bóng áo lính sau khi ghi được 27 bàn thắng và 5 đường kiến tạo sau 55 trận đấu (tổng cộng 4.064 phút thi đấu) tại V-League. Đây được đánh giá là một trong những ngoại binh có hiệu suất ghi bàn ấn tượng nhất giải đấu trong những mùa gần đây.

AFC hợp lực cùng UEFA đối đầu FIFA

Ở quy mô bóng đá quốc tế, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) vừa có bước đi cứng rắn khi chính thức gia nhập liên minh cùng Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) để phản đối kế hoạch huy động thương mại trị giá 20 tỷ USD do Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khởi xướng.

AFC phản đối kế hoạch thương mại của FIFA. Ảnh: Getty Images

Trong thông cáo chính thức gửi tới cơ quan quản lý bóng đá thế giới, AFC yêu cầu phải có một cuộc rà soát khẩn cấp về bộ máy quản trị của FIFA, đồng thời chỉ ra những lỗ hổng trong quá trình điều hành: "Hiện đang tồn tại những điểm yếu cốt lõi trong quy trình tham vấn và ra quyết định của FIFA, đây là vấn đề cấp bách cần phải được giải quyết ngay lập tức".