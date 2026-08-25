Điểm tựa 10 năm bất bại trước Thái Lan trên sân nhà giúp tuyển Việt Nam chạm tay vào cúp Thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm lợi thế lớn sau thắng lợi 2-0 ở chung kết lượt đi, đồng thời sở hữu kỷ lục một thập kỷ không thua đại kình địch trên sân nhà.

Chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay tại thánh địa Rajamangala ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 đã giúp Đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế cực lớn để bước lên ngôi vô địch. Vào lúc 20h00 ngày 26/08 tới, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào trận tái đấu quyết định trên sân nhà Mỹ Đình. Bên cạnh tỷ số cách biệt hai bàn, "Những chiến binh sao vàng" còn nắm giữ điểm tựa tâm lý vững chắc: chuỗi 10 năm liên tiếp bất bại trước Đội tuyển Thái Lan trong các trận đấu chính thức tại sân nhà.

Việt Nam không ngại Thái Lan trên sân nhà. (Ảnh: VFF)

Hành trình một thập kỷ biến sân nhà thành pháo đài bất khả xâm phạm

Lần gần nhất Đội tuyển Việt Nam nếm mùi thất bại trước đối thủ nhiều duyên nợ này tại một giải đấu chính thức trên sân nhà đã diễn ra từ ngày 13/10/2015. Trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018, đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura đã để thua trắng 0-3 trước tập thể Thái Lan được chỉ đạo bởi danh thủ Kiatisuk Senamuang ngay tại Mỹ Đình.

Tuy nhiên, cột mốc buồn năm 2015 cũng là điểm khởi đầu cho một chương hoàn toàn khác của bóng đá Việt Nam. Trong suốt một thập kỷ tiếp theo, mỗi khi Thái Lan hành quân tới dải đất hình chữ S để thi đấu các trận chính thức, họ chưa một lần được tận hưởng niềm vui chiến thắng trọn vẹn.

Thời gian Giải đấu Sân vận động Kết quả 13/10/2015 Vòng loại World Cup 2018 Mỹ Đình Việt Nam 0-3 Thái Lan 19/11/2019 Vòng loại World Cup 2022 Mỹ Đình Việt Nam 0-0 Thái Lan 13/01/2023 Chung kết AFF Cup 2022 Mỹ Đình Việt Nam 2-2 Thái Lan 02/01/2025 Chung kết ASEAN Cup 2024 Việt Trì Việt Nam 2-1 Thái Lan

Tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào năm 2019, Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã trình diễn lối chơi kỷ luật và đầy bản lĩnh để cầm hòa đối thủ 0-0. Kịch bản kịch tính tiếp tục lặp lại ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình, nơi hai đội rượt đuổi tỷ số nghẹt thở với kết quả chung cuộc 2-2.

Gần đây nhất, vào ngày 02/01/2025, Đội tuyển Việt Nam khẳng định ưu thế sân bãi bằng chiến thắng 2-1 trước người Thái ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 trên sân vận động Việt Trì. Mặc dù từng có kết quả thua 1-2 vào tháng 09/2024, giới chuyên môn đều xác định đây chỉ là một trận giao hữu thử nghiệm đội hình, hoàn toàn nằm ngoài hệ thống giải đấu chính thức của AFC và AFF.

Rào cản tâm lý cực lớn bủa vây "Voi chiến"

Mạch 10 năm bất bại tại các giải chính thức biến mỗi chuyến làm khách tại Việt Nam thành bài toán nan giải cho người Thái. Dù nắm quyền kiểm soát bóng hay đẩy cao đội hình tấn công, Đội tuyển Thái Lan luôn vấp phải sự kiên cường và tổ chức phòng ngự chặt chẽ từ đội chủ nhà.

Bước vào trận lượt về ASEAN Cup 2026, áp lực đè nặng lên đại diện xứ chùa Vàng khi họ buộc phải thắng cách biệt từ hai bàn trở lên tại Mỹ Đình nếu muốn lật ngược tình thế. Trong khi đó, việc sở hữu cách biệt 2 bàn cùng điểm tựa lịch sử vững vàng giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm hoàn toàn thế chủ động để hướng đến chiếc cúp vô địch khu vực.