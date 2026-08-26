Đời sống “Điểm tựa” của khối đại đoàn kết Ở cơ sở, những người gần dân, hiểu dân đang trở thành điểm tựa kết nối đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tạo dựng sự đồng thuận. Từ những việc làm cụ thể, họ góp phần vun đắp khối đại đoàn kết và đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với cuộc sống.

Ông Klong Ba (bên trái) thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với đội ngũ người có uy tín ở xã Ka Đô

Tạo dựng niềm tin ở cơ sở

Năm 2018, khi vừa 29 tuổi, chị Ka Biển (thôn Phi Liêng, xã Đam Rông 1) được người dân và chính quyền địa phương tin tưởng, giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ thôn. Từ sự bỡ ngỡ ban đầu, chị từng bước mạnh dạn hơn trong điều hành công việc, kế thừa kinh nghiệm của lớp người đi trước và tìm cho mình cách làm phù hợp với thực tế ở cơ sở. Người dân có việc cần trao đổi, chị có mặt bất kể thời gian. Những vấn đề phát sinh được nắm bắt từ sớm, trường hợp khó khăn được kết nối với chính quyền địa phương để hỗ trợ.

Nữ bí thư trẻ cũng rút ngắn khoảng cách với bà con bằng việc ứng dụng công nghệ, sử dụng các nhóm zalo để cập nhật thông tin, nắm tình hình từng cụm dân cư và tiếp nhận phản ánh của người dân. “Muốn làm tốt thì phải sắp xếp công việc khoa học, tranh thủ thời gian. Quan trọng là phải mềm mỏng, hài hòa, nhưng mọi việc vẫn phải dựa trên nguyên tắc và hướng đến lợi ích chung của bà con”, chị Ka Biển chia sẻ.

Ở xã Đam Rông 4, anh Bon Niêng Ha Oanh - Trưởng thôn Đưng K’nớ được người dân tin tưởng bởi sự tận tâm, kiên trì vận động bà con vì việc chung. Anh quan niệm, việc gì có lợi cho dân thì phải kiên trì giải thích để bà con hiểu và đồng thuận. Điển hình, năm 2021, khi Nhà nước đầu tư tuyến đường vào khu sản xuất, 64 hộ dân bị ảnh hưởng về đất. Nhiều hộ chưa đồng ý vì diện tích này gắn với sinh kế. Anh Ha Oanh đến từng nhà, có hộ gặp nhiều lần, phân tích lợi ích của tuyến đường đối với việc đi lại, sản xuất, vận chuyển nông sản. Khi con đường hoàn thành, việc đi lại, sản xuất của người dân thuận lợi hơn. Bà con vẫn nhắc đến người trưởng thôn trẻ với sự tin tưởng, bởi những việc anh vận động đều hướng đến lợi ích chung.

Lan tỏa sức mạnh đồng thuận

Ở các địa bàn vùng DTTS, vùng có đông đồng bào tôn giáo, già làng, trưởng thôn, người có uy tín và chức sắc tôn giáo là những người gần dân, hiểu dân và có khả năng kết nối cộng đồng. Từ các cuộc họp thôn, buôn đến những cuộc gặp gỡ đời thường, họ truyền tải chủ trương, chính sách bằng cách nói gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với phong tục, tập quán và điều kiện thực tế.

Ông K’ Sôm - Trưởng thôn Ka Minh, xã Di Linh cho biết, để bà con hiểu và đồng thuận, nhiều vấn đề không thể chỉ tuyên truyền một lần. Người làm công tác cơ sở phải kiên trì gặp gỡ, giải thích và lắng nghe những điều người dân còn băn khoăn. “Từ bảo vệ rừng, phát triển sản xuất, giảm nghèo đến xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, những chủ trương lớn được chuyển tải qua tiếng nói của những người mà bà con tin tưởng. Nhờ đó, chính sách đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể”, ông K’ Sôm cho biết.

Thời gian qua, người có uy tín và chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã tham gia hòa giải 687 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân, trong đó gần 600 vụ hòa giải thành công, đạt hơn 86,2%. Nhờ đó, số vụ khiếu kiện vượt cấp giảm 32%, số vụ tranh chấp đất đai kéo dài giảm 27% so năm trước. Những con số này cho thấy vai trò của người có uy tín trong giữ gìn khối đoàn kết, ổn định ở cộng đồng.

Tại buổi gặp mặt đại diện tiêu biểu trong đồng bào DTTS mới đây, đồng chí Phạm Triều - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhấn mạnh đội ngũ trí thức, già làng, trưởng thôn, người có uy tín là lực lượng nòng cốt trong củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh đại đoàn kết. Đồng chí mong muốn đội ngũ này tiếp tục phát huy uy tín, trở thành những “điểm tựa” tạo đồng thuận, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.