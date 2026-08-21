Quốc phòng toàn dân Điểm tựa nơi vùng khó! Những năm qua, Đoàn Kinh tế - quốc phòng (KTQP) Lâm Đồng chủ động xây dựng quan hệ phối hợp, phát huy vai trò của người có uy tín để củng cố niềm tin, tạo đồng thuận và huy động sức dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Đoàn KTQP Lâm Đồng thường xuyên tổ chức gặp mặt đội ngũ người có uy tín, điểm tựa trong vùng đồng bào DTTS

Cội rễ niềm tin

Đoàn KTQP Lâm Đồng hiện đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 6 xã khó khăn thuộc khu vực Đam Rông, Lâm Hà, Di Linh. Khu vực này có gần 82.000 người sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm khoảng 57,3%, đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn.

Từ năm 2019 đến nay, Đoàn KTQP Lâm Đồng đã xây tặng 117 nhà tình nghĩa quân - dân; hỗ trợ 68 học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng các công trình văn hóa, thể dục thể thao; tổ chức hàng chục đợt khám bệnh, cấp phát thuốc cho bà con…

Riêng đối với việc hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, đoàn đã triển khai nhiều mô hình sinh kế. Không chỉ hỗ trợ cây, con giống, cán bộ, chiến sĩ đến từng gia đình khó khăn, hướng dẫn và đồng hành cùng người dân trong phát triển sản xuất. Từ những việc làm cụ thể, niềm tin của bà con, nhất là đội ngũ người uy tín đối với cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP Lâm Đồng từng bước được bồi đắp.

Ông Đa Cát Tư, người có uy tín ở thôn Đại Nhinh, xã Đam Rông 4 chia sẻ: “Những việc làm đó của các đồng chí đã để lại tình cảm rất tốt đẹp trong lòng Nhân dân chúng tôi. Điều đáng quý hơn cả là tình đoàn kết, gắn bó giữa bộ đội với Nhân dân ngày càng bền chặt”. Từ niềm tin đó, đội ngũ người uy tín đã đồng hành, hỗ trợ để Đoàn KTQP Lâm Đồng đến gần dân, hiểu dân và tạo đồng thuận từ cơ sở.

Lãnh đạo Đoàn KTQP Lâm Đồng kiểm tra việc thi công nhà tình nghĩa quân - dân tặng bà K’Kiểu trên địa bàn xã Đinh Trang Thượng

Trong tuyên truyền, vận động, chính đội ngũ người có uy tín với ngôn ngữ truyền thống đã giúp đưa những chủ trương, chính sách đến với bà con nhanh nhất và dễ hiểu nhất. Từ vận động bà con phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa đến chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, người có uy tín không chỉ truyền đạt thông tin mà còn trực tiếp giải thích, thuyết phục bằng kinh nghiệm và sự am hiểu phong tục, tập quán của cộng đồng.

Với đặc thù địa bàn rộng, đời sống của một bộ phận đồng bào còn khó khăn, việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả của mỗi mô hình. Người có uy tín là những người hiểu rõ hoàn cảnh từng hộ, nắm được tâm tư và khả năng của từng gia đình, từ đó cùng cán bộ đoàn lựa chọn đối tượng phù hợp, vận động bà con mạnh dạn thay đổi cách làm ăn. Không dừng ở việc trao cây, con giống hay hỗ trợ ban đầu, cán bộ, chiến sĩ còn phối hợp với người có uy tín theo dõi quá trình sản xuất, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Đoàn KTQP Lâm Đồng khởi công xây dựng công trình thể dục, thể thao ngoài trời tại Giáo xứ Tân Lâm

Khi người có uy tín cùng tham gia, mỗi chương trình của Đoàn KTQP Lâm Đồng không chỉ dừng ở một hoạt động hỗ trợ, mà trở thành cơ hội để củng cố niềm tin, tăng cường gắn kết và huy động sức dân.

Bồi đắp đồng thuận

Trên địa bàn làm nhiệm vụ của Đoàn KTQP Lâm Đồng hiện nay có gần 46.000 người theo các tôn giáo, chủ yếu là Tin Lành, Công giáo và Phật giáo. Trong vùng đồng bào có đạo, đoàn tập trung vào những việc làm thiết thực, gắn với nhu cầu của cộng đồng. Tại các giáo xứ, đơn vị hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình nghĩa quân - dân, một công trình thể dục, thể thao ngoài trời... Những công trình không chỉ phục vụ giáo dân mà còn tạo không gian sinh hoạt chung cho Nhân dân. Bên cạnh đó, đoàn cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong cộng đồng các tôn giáo.

Theo Linh mục Trần Ngọc Hạnh, Quản xứ Giáo xứ Phi Liêng, thông qua những hoạt động thiết thực đó, mối quan hệ quân - dân không chỉ được củng cố trong từng cá nhân mà lan tỏa thành sự gắn kết giữa các cộng đồng. Đội ngũ các chức sắc, chức việc tôn giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của bà con. Vì vậy, phát huy vai trò của đội ngũ này không chỉ là giải pháp dân vận, mà còn góp phần củng cố đoàn kết, giữ vững ổn định địa bàn.

Hai bên thường xuyên trao đổi, chia sẻ và cùng giải quyết những vấn đề đặt ra từ cơ sở. Đặc biệt vào các dịp lễ của các tôn giáo, lãnh đạo đoàn thường xuyên thăm hỏi, chúc mừng, qua đó duy trì kênh trao đổi thường xuyên với các chức sắc, chức việc; vừa nắm tình hình, vừa chia sẻ những nhiệm vụ đặt ra trên địa bàn. Khi các chức sắc, chức việc cùng lên tiếng vận động, những việc tưởng như bắt đầu từ một cá nhân có thể lan tỏa thành hành động của cả cộng đồng. Từ chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường đến tham gia an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đó cũng là lý do sự hiện diện của các chức sắc, chức việc trong công tác dân vận không chỉ mang ý nghĩa phối hợp mà trở thành một điểm tựa đặc biệt.

Cán bộ quân y chăm sóc sức khỏe cho các chức sắc, chức việc tôn giáo

Thượng tá Nguyễn Trọng Thúy, Chính ủy Đoàn KTQP Lâm Đồng khẳng định: “Từ những mối quan hệ được vun đắp bằng sự chân thành, tôn trọng và đồng hành, tiếng nói của đoàn ngày càng đến gần hơn với Nhân dân, còn những chủ trương, chính sách có thêm điểm tựa để đi vào cuộc sống. Trong thời gian tới đây vẫn là hai điểm tựa quan trọng để đơn vị quy tụ sức mạnh cộng đồng, góp phần giữ vững ổn định, nâng cao đời sống và tạo nền tảng để vùng đất này phát triển bền vững”.