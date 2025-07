Điện Biên: Khẩn trương khắc phục sự số đứt cáp Cầu treo Pa Thơm

Theo UBND xã Thanh Yên, khoảng 08h06’, ngày 22/7/2025 cầu treo Pa Xa Lào bất ngờ bị đứt cáp chính phía phải, làm mặt cầu bị sập nghiêng, hất văng cả hai phương tiện đang lưu thông trên cầu là một xe ô tô bán tải và một xe máy khiến 03 người trên hai phương tiện rơi xuống dòng suối phía dưới.



Thiếu tá Cà Văn Hoa, Trưởng Công an xã Thanh Yên cho biết, chiếc xe bán tải bị nạn là xe đang chở cán bộ xã đi kiểm tra công tác phòng chống mưa bão. Từ mặt cầu treo xuống mặt sông cao khoảng 6 - 7m. Trong số các nạn nhân có 2 người nghi bị gãy xương quai xanh, đã được chuyển lên Bệnh viện tỉnh Điện Biên để kiểm tra, điều trị.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dùng dây néo 2 bờ sông để phục vụ công tác cứu nạn.



Cầu treo Pa Thơm là tuyến giao thông quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của hơn 100 hộ dân thuộc hai bản Púng Pon và Huổi Moi, cùng nhiều người dân thường xuyên vượt suối làm nương rẫy.



Ngay khi sự cố xảy ra, chính quyền xã Thanh Yên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, lập rào chắn, đồng thời kiểm tra, đánh giá hiện trạng cầu treo để có phương án xử lý. Công an tỉnh Điện Biên bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành đặt cảnh báo, phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo lộ trình qua cầu sắt ở khu vực hạ du sông Nậm Núa khi qua khu vực này đảm bảo an toàn cho người dân trong thời điểm mưa bão đang diễn biến phức tạp.



Có mặt tại hiện trường sau khi sự cố xảy ra khoảng 30 phút, đến 12h trưa, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang tiếp tục triển khai phương án dò tìm và trục vớt phương tiện bị rơi xuống sông; trong khi đó mực nước sông tại khu vực này đang tiếp tục dâng cao, dòng chảy xiết, rất khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn.

Do nước sông dâng cao, chảy xiết lực lượng tìm kiếm phải dùng xào chọc để xác định vị trí của xe ô tô.



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng cùng ngày, bão số 3 (Wipha) đã đổ bộ vào đất liền khu vực từ Hưng Yên đến Ninh Bình, mang theo gió giật cấp 11 và mưa lớn trên diện rộng. Khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đang hứng chịu mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Tại Bắc Bộ và Hà Tĩnh, nhiều điểm ghi nhận mưa từ 50-100mm, cục bộ trên 150mm.



Trong thời gian ngắn tới, có khả năng xảy ra mưa với cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập lụt sâu tại các khu vực trũng thấp. Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, đề nghị người dân tránh xa các khu vực cầu treo, cầu tạm, đặc biệt trong thời điểm mưa bão; theo dõi sát thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai từ các cơ quan chức năng; chủ động di dời khỏi vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.



Sự cố tại cầu treo Pa Thơm một lần nữa cảnh báo về tình trạng xuống cấp của các công trình giao thông vùng sâu, vùng xa, và sự cần thiết của các phương án ứng phó khẩn cấp trong mùa mưa bão./.