Dòng chảy thông tin Điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang Lãnh đạo cấp cao Việt Nam khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc thăm hỏi nạn nhân đang chăm sóc, điều trị tại bệnh viện trên đảo Phú Quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày 11/7/2026 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Trong các bức điện, Lãnh đạo cấp cao Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất đến Nhà nước và nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là gia đình các nạn nhân; khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả của vụ việc; đồng thời tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

Liên quan đến vụ tai nạn lật canô du lịch nghiêm trọng xảy ra chiều 11/7 trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang, đến thời điểm này, chính quyền đặc khu Phú Quốc phối hợp với các lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường; đồng thời, tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn và chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân.

Đến 15 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cứu vớt được 36 nạn nhân. Vụ tai nạn khiến 15 người chết (2 nữ, 13 nam), quốc tịch Ấn Độ.

Lãnh đạo tỉnh An Giang chỉ đạo Sở Y tế và cơ sở y tế đặc khu Phú Quốc tổ chức sơ cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân; phối hợp Công an tỉnh và đặc khu Phú Quốc xác định nguyên nhân tử vong; thực hiện các thủ tục bảo quản thi hài 5 nạn nhân ở Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và 10 nạn nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy./.