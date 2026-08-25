Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND Diễn đàn giải pháp phát triển du lịch Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 Nhiều giải pháp về phát triển ngành Du lịch được các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư thảo luận, chia sẻ, qua đó, gợi mở nhiều định hướng để nâng tầm phát triển du lịch Lâm Đồng trong thời gian tới.

Quang cảnh diễn đàn

Ngày 25/8, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Diễn đàn tham vấn các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Với chủ đề “Du lịch Lâm Đồng - Phát triển xanh, liên kết, bền vững và hội nhập quốc tế”, diễn đàn thu hút hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham dự.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự diễn đàn

Tham dự diễn đàn về phía Trung ương có các đồng chí: Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Phan Linh Chi, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Về phía địa phương có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự.

Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Lê Minh Hoan; Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi cùng các đại biểu tham dự

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đã giới thiệu những tiềm năng, lợi thế của Lâm Đồng. Sau hợp nhất, Lâm Đồng có một không gian phát triển mới, với quy mô lớn, đa dạng.

Trong đó, lĩnh vực du lịch của tỉnh đang sở hữu những lợi thế đặc biệt mà không phải địa phương nào cũng có được. Đó là sự kết nối giữa biển, cao nguyên cùng hệ thống tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, sản phẩm du lịch đa dạng.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn giới thiệu tiềm năng, lợi thế của du lịch Lâm Đồng

Trong bối cảnh đó, du lịch cần được phát triển theo hướng liên kết vùng để phát triển bền vững hơn. Lâm Đồng hướng tới một nền du lịch không phải chỉ tăng lượng khách, mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Địa phương sẽ kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn tài nguyên, môi trường, văn hóa và bảo đảm lợi ích cộng đồng.

“ Diễn đàn là cơ sở để Lâm Đồng nghiên cứu, xây dựng các chủ trương, chương trình, đề án, chính sách phát triển du lịch trong giai đoạn mới. Đây cũng là tiền đề cụ thể hóa các định hướng phát triển du lịch theo Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, Lâm Đồng xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ liên ngành. Nhiệm vụ đó cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, doanh nghiệp trực tiếp đầu tư và sáng tạo sản phẩm, còn người dân là chủ thể tham gia và hưởng lợi.

Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Lê Minh Hoan chia sẻ về "Du lịch nông nghiệp trong định hướng phát triển không gian và nâng cao giá trị kinh tế tỉnh Lâm Đồng"

Tại diễn đàn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Lê Minh Hoan cho rằng, du lịch Lâm Đồng như một “bản giao hưởng xanh”.

“ Mỗi vùng đất là một âm sắc. Mỗi cộng đồng là một giai điệu. Mỗi sản vật, mỗi cảnh quan, mỗi câu chuyện văn hóa là một nốt nhạc. Tất cả chỉ thật sự tạo nên giá trị khi được kết nối và cộng hưởng. Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Lê Minh Hoan

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Lê Minh Hoan nhấn mạnh, "bản giao hưởng xanh" của du lịch Lâm Đồng là quá trình gìn giữ tài nguyên, tôn trọng văn hóa bản địa, tiết kiệm đất và nước. Đó là quá trình vừa phát triển, vừa giảm tác động môi trường, để người dân địa phương được hưởng lợi và người trẻ nhìn thấy cơ hội trở về.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hồng Hải trình bày tham luận "Cơ cấu lại thị trường, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao của tỉnh Lâm Đồng"

Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư đã tham gia phiên thảo luận mở, tập trung phản biện và đề xuất giải pháp về đổi mới thể chế, chính sách đầu tư.

Các giải pháp về xây dựng thương hiệu, xúc tiến quảng bá, cũng như liên kết vùng, chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh... được tập trung phân tích.

Các chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, Lâm Đồng cần định hình mô hình du lịch có tính liên kết, khắc phục tình trạng tiềm năng lớn, nhưng sản phẩm còn rời rạc. Việc phát triển sản phẩm cần tôn trọng tự nhiên, đề cao tính chân thực và tạo dấu ấn riêng.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi trình bày tham luận “Định hướng phát triển không gian du lịch Lâm Đồng theo mô hình liên kết Biển - Cao nguyên - Địa chất: tư duy đột phá, hệ sinh thái liên vùng và các trung tâm du lịch trọng điểm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”

Địa phương có thể tạo điều kiện để cộng đồng KOL, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đồng hành quảng bá các sản phẩm, qua đó, mở rộng khả năng tiếp cận và thu hút du khách trên không gian số.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, các tham luận, trao đổi tại diễn đàn đã thấy rõ Lâm Đồng đang đứng trước một không gian phát triển mới, rộng lớn và đa dạng. Cùng với đó là những tiềm năng, lợi thế và cơ hội phát triển chưa từng có.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu bế mạc Diễn đàn tham vấn các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Lâm Đồng đang nỗ lực, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP “2 con số”. Tỉnh sẽ dựa trên 3 trụ cột chính để thực hiện đó là công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch.

“ Cùng với những tiềm năng về công nghiệp và nông nghiệp, lĩnh vực du lịch tại Lâm Đồng đang sở hữu những lợi thế thuộc nhóm đầu cả nước. Địa phương đã, đang tự tin lựa chọn con đường phát triển, chứ không dừng lại ở những nghi vấn là có đủ tiềm năng phát triển hay không. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, Lâm Đồng có sự đa dạng về khí hậu, cảnh quan, địa chất, văn hóa và hệ sinh thái. Từ khí hậu mát mẻ đặc trưng ở khu vực trung tâm và phía Đông đến vùng nắng ấm phía Tây. Từ không gian cao nguyên, biển đảo đến Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, hồ Tà Đùng và hệ thống tài nguyên thiên nhiên phong phú...

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao biểu trưng cảm ơn đơn vị đồng hành

Với tiềm năng đó, nếu được khai thác đúng hướng sẽ tạo nên sự khác biệt cho Lâm Đồng. Để thu hút các nhà đầu tư vào triển khai các dự án, Lâm Đồng đang tập trung nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn. Hiện nay, các sân bay, tuyến cao tốc, giao thông kết nối vùng... đang được tỉnh đầu tư.

Các đại biểu tham gia trao đổi các vấn đề về phát triển du lịch tại diễn đàn

Khi hoàn thiện và vận hành, hệ thống sẽ từng bước rút ngắn khoảng cách, mở rộng kết nối Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế lớn, tạo thêm động lực để du lịch bứt phá. Địa phương đang thu hút các tập đoàn lớn để phát triển du lịch y tế; du lịch nghỉ dưỡng, du lịch chữa bệnh...

Việc khai thác thế mạnh về du lịch thể thao, sự kiện thông qua việc tổ chức các giải đấu quy mô trong nước và quốc tế cũng được Lâm Đồng chú trọng hơn, qua đó, từng bước khẳng định năng lực và thương hiệu điểm đến của tỉnh.

“ Lâm Đồng cam kết lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Địa phương sẽ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch để doanh nghiệp yên tâm phát triển. Lâm Đồng cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong, ngoài nước đồng hành cùng chính quyền trong xây dựng môi trường du lịch sáng - xanh - sạch - đẹp. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tin tưởng, không gian phát triển mới, với tiềm năng, lợi thế đặc biệt, cùng quyết tâm đổi mới, tinh thần hợp tác và khát vọng phát triển, du lịch Lâm Đồng sẽ thực sự trở thành "bản giao hưởng xanh". Du lịch Lâm Đồng sẽ ngày càng phát triển, tạo động lực lan tỏa, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu không gian trưng bày, triển lãm du lịch Lâm Đồng và các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương

Trong khuôn khổ diễn đàn, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư có dịp tham quan khu vực tổ chức trưng bày, triển lãm du lịch Lâm Đồng và sản phẩm OCOP của địa phương.