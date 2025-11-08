Nông nghiệp - Nông thôn Diễn đàn tăng cường liên kết chuỗi trong sản xuất mắc ca VietGAP Sáng 11/8, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề “Sản xuất mắc ca đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm”.

Đại biểu lắng nghe báo cáo chuyên đề về sản xuất mắc ca đạt chuẩn VietGAP và định hướng phát triển đến năm 2050

Sự kiện có sự tham dự của ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, cùng lãnh đạo các cục, viện, hiệp hội, đại diện các tỉnh, doanh nghiệp, hợp tác xã, bà con nông dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh vai trò chiến lược của cây mắc ca trong sự phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh.

Ông Lộc khẳng định: “Cây mắc ca không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ đất, chống xói mòn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là một trong những cây trồng có tiềm năng chiến lược trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh nhà”.

Lãnh đạo ngành Nông nghiệp và Môi trường và các đại biểu tham quan khu vực giới thiệu các sản phẩm từ mắc ca và quy trình sản xuất VietGAP tại khu vực bên lề Hội nghị

Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện toàn tỉnh có gần 16.000 ha mắc ca, với sản lượng ước đạt khoảng 13.700 tấn vào năm 2025. Đáng chú ý, có hơn 1.300 ha đã đạt tiêu chuẩn VietGAP và 33 ha đạt chuẩn hữu cơ, cùng với 75 cơ sở chế biến và 9 chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ.

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, thách thức mà ngành mắc ca đang đối mặt. Trong đó, chất lượng giống chưa đồng đều, kỹ thuật canh tác còn hạn chế, liên kết chuỗi giá trị chưa chặt chẽ và công nghệ chế biến sâu chưa phát triển đồng bộ.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm đông trùng hạ thảo của tỉnh Lâm Đồng, giới thiệu các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển nông nghiệp bền vững

Trước những cơ hội và thách thức đó, Lâm Đồng đặt mục tiêu phát triển đến năm 2030 mở rộng diện tích mắc ca lên 37.000 ha, sản lượng 48.000 tấn, tỷ lệ chế biến đạt trên 90%. Tầm nhìn đến 2050, diện tích mắc ca đạt khoảng 50.000 ha, sản lượng 90.000 tấn, hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ giống đến xuất khẩu.

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tham quan sản phẩm mắc ca tiêu biểu trưng bày tại diễn đàn

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung quy hoạch vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ, phát triển công nghiệp chế biến sâu và quảng bá thương hiệu “Mắc ca Lâm Đồng” gắn với sản phẩm OCOP.

Toàn cảnh hội trường Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Sản xuất mắc ca đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm”

Diễn đàn không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm sản xuất mắc ca hiệu quả mà còn mở ra cơ hội kết nối giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp chế biến, phân phối trong và ngoài nước.

“ Với sự đồng hành của các cấp, ngành, doanh nghiệp và bà con nông dân, cây mắc ca sẽ trở thành biểu tượng mới của nông nghiệp Lâm Đồng, góp phần khẳng định vị thế tỉnh trên bản đồ nông nghiệp cả nước Ông Nguyễn Hà Lộc – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng

Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp là sáng kiến thường niên do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức, nhằm thúc đẩy chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng chuỗi giá trị bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản.

Đoàn đại biểu Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp 2025 tìm hiểu thực tế mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ mắc ca tại Tân Hà Lâm Hà

Trước đó, ngày 10/8, các đại biểu tham dự diễn đàn đã có chuyến tham quan thực tế mô hình sản xuất mắc ca đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại xã Tân Hà Lâm Hà.