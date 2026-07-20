Quốc phòng - An ninh Diễn tập điểm, phép thử từ địa phương Lần đầu tiên tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cuộc diễn tập điểm tại phường 1 Bảo Lộc vì thế không chỉ là phép thử của một địa phương mà còn mở đường cho 49 xã, phường còn lại tổ chức diễn tập trong năm 2026.

Sở Chỉ huy diễn tập là nơi cho thấy rõ sự thay đổi với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong điều kiện chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng

Thay đổi về chất

Năm 2026, lần đầu tiên việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được đặt vào điều kiện chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; đồng thời, các thành tựu của chuyển đổi số và UAV được đưa vào phục vụ chỉ huy, trinh sát, hiệp đồng và đánh giá tình huống ngay trên thao trường.

Cụ thể, ngay trong Sở Chỉ huy diễn tập các khung tập đã thực hiện 5 nội dung vận hành cơ chế. Toàn bộ quy trình lãnh đạo, điều hành của cấp xã được kiểm nghiệm xuyên suốt từ Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội nghị UBND phường đến hoạt động tham mưu của Ban Chỉ huy Quân sự, công an và các ban, ngành. Quá trình vận hành cơ chế bảo đảm đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành; cơ quan quân sự, công an làm tham mưu và tổ chức thực hiện.

Sử dụng UAV vào diễn tập

Trên thao trường diễn tập, việc lần đầu tiên ứng dụng UAV trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã đánh dấu bước chuyển từ phương thức quan sát truyền thống sang ứng dụng công nghệ hiện đại. Quan trọng hơn, việc đưa UAV vào diễn tập không đơn thuần là bổ sung thêm một phương tiện trinh sát mà đã làm thay đổi quy trình chỉ huy theo hướng số hóa.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào báo cáo của các mũi, chỉ huy các cấp có thể tiếp cận hình ảnh trực tiếp từ hiện trường, đối chiếu với bản đồ số và nhanh chóng đánh giá diễn biến để đưa ra quyết định chính xác hơn. Đồng thời, việc cán bộ cấp xã trực tiếp khai thác, sử dụng các nền tảng số và dữ liệu từ UAV trong quá trình điều hành diễn tập cũng góp phần hình thành tư duy chỉ huy trên môi trường số, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

UAV giúp người chỉ huy tiếp cận hình ảnh trực tiếp từ hiện trường nhanh chóng đánh giá diễn biến để đưa ra quyết định chính xác hơn

Đối với phần thực binh điểm mới của nội dung thực binh A2 là xây dựng tình huống giải tán đám đông tập trung khiếu kiện, bắt giữ đối tượng cầm đầu quá khích, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Tình huống được đẩy lên mức độ đối kháng cao hơn, yêu cầu lực lượng công an và quân sự phối hợp trực tiếp theo cơ chế chỉ huy thống nhất, xử trí nhanh, đúng pháp luật và bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm.

Ở nội dung Trung đội Dân quân cơ động chiến đấu bảo vệ tổ dân phố, bài toán tác chiến được xây dựng trên nền địa hình đô thị đặc trưng của phường 1 Bảo Lộc. Lực lượng dân quân cơ động tận dụng hệ thống công sự, giao thông hào được xây dựng sẵn để cơ động, ngụy trang, đánh địch xâm nhập; đồng thời hiệp đồng với các đơn vị hỏa lực chi viện.

Phường 1 Bảo Lộc đã huy động trên 4.000 ngày công để xây dựng hệ thống hầm, hào quy mô sát đặc điểm địa hình

Theo Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các tình huống được xây dựng sát đặc điểm địa bàn, quá trình xử trí chủ động, đúng nguyên tắc, phát huy tốt khả năng phối hợp giữa quân sự, công an và các lực lượng liên quan.

Qua diễn tập không chỉ đánh giá năng lực của một địa phương mà còn kiểm nghiệm phương pháp tổ chức, vận hành và thực hành để rút kinh nghiệm, thống nhất cách làm cho các cuộc diễn tập tiếp theo trên phạm vi toàn tỉnh. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để 49 xã, phường còn lại vận dụng linh hoạt, không rập khuôn máy móc, bảo đảm mỗi cuộc diễn tập đều sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương mình.

Tập trung cao độ, chuẩn bị kỹ lưỡng

Theo Bí thư Đảng ủy phường Ngô Văn Ninh: “Để công tác diễn tập đạt hiệu quả cao nhất, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất sớm”. Địa phương đã hoàn thành 120/120 văn kiện diễn tập, đồng thời bố trí hơn 4,1 tỷ đồng phục vụ nhiệm vụ; huy động trên 4.000 ngày công, 400 giờ máy múc, đào đắp hơn 3.000 m giao thông hào, xây dựng 25 hầm chỉ huy, hầm họp, hầm làm việc cùng hệ thống công sự, trận địa bảo đảm đúng ý định chiến đấu.

Cơ quan quân sự địa phương đã chủ động hiệp đồng với các đơn vị viễn thông, ngành điện xây dựng phương án bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, thiết lập đồng thời nguồn điện chính thức và nguồn điện dự phòng, bảo đảm hệ thống chỉ huy vận hành liên tục trong mọi tình huống.

Với sự luyện tập kỹ lưỡng, các lực lượng tham gia diễn tập thuần thục, hiệu quả và tuyệt đối an toàn

Đánh giá kết quả diễn tập, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc cho rằng, điều đáng ghi nhận là nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được nâng lên; vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền và sự hiệp đồng giữa các lực lượng được thể hiện rõ trong từng giai đoạn diễn tập.

Cuộc diễn tập điểm tại phường 1 Bảo Lộc là cơ sở để các xã, phường nói chung, nhất là 49 địa phương sẽ diễn tập trong năm 2026 nghiên cứu kỹ lưỡng. Trên cơ sở đó, mỗi địa phương cần biết vận dụng linh hoạt bài học từ thực tiễn thay vì sao chép khuôn mẫu, cuộc diễn tập sẽ thực sự trở thành bước chuẩn bị thiết thực cho yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới.