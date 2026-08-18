Điện thoại gập HONOR màn hình rộng lộ diện: Pin 7.000mAh, Snapdragon 8 Elite và camera 200MP HONOR đang thử nghiệm mẫu smartphone gập mới mang cấu hình mạnh mẽ với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, viên pin khủng 7.000mAh và camera 200MP sắc nét.

HONOR đang phát triển một mẫu smartphone màn hình gập thế hệ mới sở hữu viên pin dung lượng lên tới 7.000 mAh, kết hợp cùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro và cảm biến camera chính 200 MP. Thiết bị mới này hứa hẹn sẽ tái định nghĩa tiêu chuẩn về thời lượng sử dụng lẫn hiệu năng nhiếp ảnh trên dòng điện thoại gập vốn nhiều rào cản về không gian linh kiện.

HONOR đang phát triển smartphone màn hình gập rộng mới

Đột phá năng lượng với pin 7.000 mAh cùng vi xử lý hàng đầu

Trào lưu tối ưu độ mỏng nhẹ trên điện thoại gập thường buộc các nhà sản xuất phải đánh đổi dung lượng pin. Tuy nhiên, thông tin rò rỉ cho thấy mẫu smartphone gập màn hình rộng tiếp theo của HONOR đang được kiểm thử với viên pin lên tới 7.000 mAh. Đây là con số ấn tượng vượt trội so với mức trung bình 4.500 - 5.000 mAh trên các thiết bị gập hiện hành, giải quyết triệt để mối lo ngại về thời lượng sử dụng của người dùng.

Bên cạnh viên pin dung lượng cao, sản phẩm dự kiến được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro thế hệ mới từ Qualcomm. Sự kết hợp giữa quy trình sản xuất tiên tiến và khả năng tối ưu điện năng của dòng chip cao cấp này sẽ đảm bảo hiệu năng xử lý mượt mà cho cả tác vụ công việc lẫn giải trí đa nhiệm nặng.

Điện thoại gập tiếp theo của HONOR có cấu hình ấn tượng

Thiết kế hai màn hình tối ưu cùng hệ thống camera 200 MP

Về khả năng hiển thị, mẫu máy mới này dự kiến tích hợp màn hình chính phía trong kích thước 7.6 inch và màn hình phụ bên ngoài 5.5 inch. Sự phân bổ kích thước này mang lại sự cân bằng giữa trải nghiệm không gian rộng lớn khi mở ra và tính linh hoạt khi thao tác một tay ở trạng thái gập.

Hơn nữa, HONOR áp dụng công nghệ chế tạo thân máy hoàn toàn mới cùng cụm camera đặt ngang ở mặt sau. Điểm nhấn nhiếp ảnh nằm ở hệ thống ba camera, trong đó cảm biến chính đạt độ phân giải 200 MP tích hợp các thuật toán xử lý hình ảnh tối tân do chính hãng phát triển.

Sản phẩm có camera chất lượng

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của smartphone gập HONOR

Thông số Chi tiết rò rỉ Màn hình chính 7.6 inch Màn hình phụ 5.5 inch Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Dung lượng pin 7.000 mAh Camera chính 200 MP (thiết kế cụm 3 camera ngang)

Tham vọng pin dung lượng lớn và các dự án thiết bị độc đáo

Không dừng lại ở mức 7.000 mAh, các nguồn tin từ chuỗi cung ứng tiết lộ HONOR còn đang thử nghiệm thêm viên pin dung lượng tới 12.000 mAh, cùng các biến thể 9.800 mAh và 9.850 mAh dành cho các dòng sản phẩm tương lai như Win 2, X và Power.

Song song với điện thoại gập, thương hiệu này cũng tiếp tục nghiên cứu thế hệ thứ hai của mẫu điện thoại robot thuộc dự án Alpha. Phiên bản mới được kỳ vọng sẽ nâng cấp hoàn thiện phần cứng, duy trì cụm camera gimbal tích hợp động cơ cơ khí và trí tuệ nhân tạo (AI) từng gây chú ý ở phiên bản tiền nhiệm.