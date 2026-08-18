Điện thoại iQOO Z11 ra mắt với pin 7050mAh, chip Dimensity 7500 Turbo và camera Sony 50MP OIS iQOO Z11 sở hữu viên pin khủng 7,050mAh, vi xử lý Dimensity 7500 Turbo cùng màn hình AMOLED 144Hz. Máy cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm lên đến 5 năm.

Thương hiệu iQOO vừa hé lộ những thông tin chi tiết về mẫu điện thoại iQOO Z11 trước ngày ra mắt chính thức tại thị trường Ấn Độ. Mẫu smartphone tầm trung này hứa hẹn thiết lập chuẩn mực mới nhờ sự kết hợp giữa viên pin dung lượng lớn, hệ thống camera chống rung quang học cùng chính sách hỗ trợ phần mềm dài hạn.

Hệ thống camera Sony 50MP OIS tối ưu khả năng chụp ảnh

Theo trang giới thiệu sản phẩm từ nhà sản xuất, iQOO Z11 được trang bị cảm biến chính Sony IMX882 độ phân giải 50 megapixel, tích hợp công nghệ chống rung quang học OIS. Trang bị này hỗ trợ ghi lại hình ảnh sắc nét và ổn định hơn trong điều kiện thiếu sáng.

Đi kèm với camera chính là ống kính góc siêu rộng 8 megapixel ở mặt sau. Mặt trước của máy sử dụng camera selfie độ phân giải 32 megapixel, phục vụ nhu cầu chụp ảnh chân dung và gọi video chất lượng cao.

Hệ thống camera chất lượng cao của iQOO Z11 hứa hẹn mang lại những bức ảnh sắc nét

Độ bền vượt trội với chuẩn kháng nước IP68 và IP69

Bên cạnh khả năng nhiếp ảnh, iQOO Z11 gây chú ý nhờ độ bền bỉ khi đạt đồng thời hai chuẩn kháng bụi và nước là IP68 và IP69. Tính năng này giúp thiết bị chống chịu tốt hơn trước các tác động từ môi trường và tia nước áp lực cao.

iQOO Z11 sở hữu độ bền bỉ vượt trội với chuẩn kháng nước bụi IP68 và IP69

Cấu hình phần cứng mạnh mẽ cùng viên pin 7,050mAh

Về khả năng hiển thị, iQOO Z11 sở hữu màn hình cong AMOLED kích thước 6.83 inch, hỗ trợ tần số quét 144Hz. Màn hình đạt độ sáng HBM 2,000 nits và độ sáng tối đa cục bộ lên tới 3,000 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng dưới ánh sáng mạnh.

Sức mạnh phần cứng của máy đến từ con chip Dimensity 7500 Turbo, kết hợp với hệ thống tản nhiệt buồng hơi VC giúp duy trì nhiệt độ ổn định khi xử lý tác vụ nặng. Thiết bị mang viên pin dung lượng 7,050mAh, đi kèm cấu hình RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB.

Hệ điều hành OriginOS 6 và tính năng AI tích hợp

iQOO Z11 là đại diện đầu tiên thuộc dòng Z được cam kết hỗ trợ 3 năm cập nhật hệ điều hành Android và 5 năm vá lỗi bảo mật. Thiết bị xuất xưởng với giao diện OriginOS 6 tùy biến trên nền Android 16.

Hệ thống phần mềm của máy tích hợp loạt công nghệ trí tuệ nhân tạo như AI Captions, AI Creation, AI Routing, Conversation Memory và Circle to Search. Đối với đối tượng học sinh, sinh viên, thiết bị cung cấp điểm thưởng AI không giới hạn để hỗ trợ quá trình học tập và sáng tạo.

Chính sách cập nhật phần mềm lâu dài chưa từng có trên dòng iQOO Z

Giá bán dự kiến và thời điểm lên kệ

iQOO Z11 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 20 tháng 8 với mức giá dự kiến khoảng 35,000 Rupee (tương đương khoảng 10.5 triệu đồng). Hiện tại, thông tin về thời điểm phân phối và giá bán chính thức của sản phẩm tại thị trường Việt Nam vẫn chưa được công bố.