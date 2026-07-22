Thông tin Điện thoại Samsung Galaxy Z8 Series ngày 22/07/2026: Có gì mới, giá bán, mua ở đâu? Samsung Galaxy Z Fold 8 Shape mới cùng Samsung Z8 Series chính thức trình làng ngày 22/07/2026, thu hút sự quan tâm với hàng loạt nâng cấp. Vậy Samsung Z8 Series có gì mới, giá bán bao nhiêu và mua ở đâu để nhận ưu đãi tốt? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết này nhé!

Samsung Z8 Series có những gì mới?

Tiếp nối hành trình điện thoại gập, Samsung Z8 Series mang đến bộ ba Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 8 và Samsung Galaxy Z Flip 8. Thế hệ mới được tinh chỉnh theo hướng mỏng hơn, nhẹ hơn và bền bỉ hơn.

Galaxy AI nâng cấp đồng hành cùng mọi trải nghiệm

Samsung Galaxy Z8 Series được nâng cấp toàn diện với thế hệ Galaxy AI mới, mang đến nhiều tính năng hỗ trợ sáng tạo nội dung và tối ưu hiệu suất sử dụng. Những cải tiến nổi bật bao gồm:

Photo Assist: Chỉnh sửa ảnh thông minh bằng AI với khả năng xóa vật thể, thay đổi bố cục, tạo hoặc chỉnh sửa hình ảnh bằng câu lệnh.

Chỉnh sửa ảnh thông minh bằng AI với khả năng xóa vật thể, thay đổi bố cục, tạo hoặc chỉnh sửa hình ảnh bằng câu lệnh. My FanCam: AI tự động theo dõi chủ thể, căn chỉnh khung hình và tạo video ngắn phù hợp để chia sẻ trên mạng xã hội.

AI tự động theo dõi chủ thể, căn chỉnh khung hình và tạo video ngắn phù hợp để chia sẻ trên mạng xã hội. Galaxy AI trên FlexWindow: Samsung Galaxy Z Flip 8 cho phép truy cập nhanh các ứng dụng, xem thông tin, phản hồi thông báo. Tất cả có thể thực hiện ngay trên màn hình ngoài mà không cần mở máy.

AI nâng cấp trên Z8 Series

Nhìn chung, Galaxy AI không chỉ hỗ trợ xử lý công việc hiệu quả hơn mà còn nâng cao trải nghiệm sáng tạo nội dung. Qua đó giúp bạn hoàn thành nhiều tác vụ nhanh chóng và thuận tiện ngay trên thiết bị gập.

Galaxy Z Fold 8 - Shape mới mở ra chuẩn trải nghiệm mới

Samsung Galaxy Z Fold 8 sở hữu Shape mới, mang đến thiết kế gọn nhẹ trong lịch sử dòng Galaxy Z Fold. Máy chỉ nặng khoảng 201g đồng thời đạt độ mỏng 4,5 mm khi mở và 9,7mm khi gập. Thiết kế mới không chỉ tăng tính di động mà còn tạo cảm giác cầm vừa tay hơn so với các thế hệ trước.

Samsung cũng tối ưu trải nghiệm hiển thị với màn hình ngoài tỷ lệ 10:16 phù hợp để xem Shorts, TikTok hay Reels. Trong khi màn hình chính tỷ lệ 4:3 mang đến không gian rộng rãi để xem YouTube, đọc Ebook và lướt web. Nhờ Flex Titanium, giúp tạo nên thế hệ Galaxy Z Fold có màn hình gập phẳng từ trước đến nay.

Hiệu năng và camera đáp ứng mọi nhu cầu

Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy và Exynos 2600 mang đến hiệu năng mạnh mẽ cho xử lý AI, chơi game và chỉnh sửa nội dung. Bên cạnh đó là công nghệ pin Silicon-Carbon và sạc nhanh 45W trên phiên bản Fold. Với ưu điểm này, máy có thể duy trì trải nghiệm giải trí và làm việc liền mạch cho bạn trong suốt cả ngày dài.

Z8 Series có hiệu năng mạnh mẽ

Về khả năng nhiếp ảnh, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra nổi bật với camera chính 200MP cùng hệ thống ProVisual Engine mới. Samsung Galaxy Z Flip8 cũng được nâng cấp với FlexCam 50MP AI Bokeh và tính năng Horizontal Lock.

Samsung Z8 Series giá bán bao nhiêu?

Samsung Z8 Series sẽ có giá từ hơn 31 - 67 triệu đồng tùy theo dòng sản phẩm, dung lượng lưu trữ và phiên bản RAM.

Phiên bản

Giá bán niêm yết

Galaxy Z Flip8 12GB/256GB

31.990.000 đồng

Galaxy Z Flip8 12GB/512GB

37.990.000 đồng

Galaxy Z Fold8 12GB/256GB

46.990.000 đồng

Galaxy Z Fold8 12GB/512GB

52.990.000 đồng

Galaxy Z Fold8 16GB/1TB

61.990.000 đồng

Galaxy Z Fold8 Ultra 12GB/256GB

52.990.000 đồng

Galaxy Z Fold8 Ultra 12GB/512GB

58.990.000 đồng

Galaxy Z Fold8 Ultra 16GB/1TB

67.990.000 đồng



Lưu ý: Giá niêm yết chưa bao gồm khuyến mãi. Để có giá tốt hơn, bạn nên tham khảo các đại lý để có mức giá hấp dẫn khi mở đặt trước.

Địa chỉ mua Samsung Z8 Series giá tốt, nhiều ưu đãi?

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Samsung Galaxy Z Fold 8 cùng toàn bộ Z8 Series mang đến nhiều nâng cấp đáng chú ý từ thiết kế Shape mới trên Fold 8, camera và pin cải tiến trên Z Fold8 Ultra. Với đa dạng phiên bản, bạn có thể dễ dàng lựa chọn thiết bị phù hợp. Nếu muốn sở hữu Galaxy Z8 Series chính hãng với giá cực hời, bạn hãy đặt trước ngay tại CellphoneS từ hôm nay!